AI搶飯碗　分析料「7種職業」2030之前恐消失　第1種香港隨處可見

AI不僅能聊天，還能協助處理生活大小事。美國財經媒體GOBankingRates盤點了未來5到10年內，最可能被科技徹底「送入墳墓」的7個工作，快來看看你的飯碗保不保。

一、 超市／大賣場收銀員

現在去Carrefour（家樂福）等各大超市，自助結帳機已經是標配。不過未來「智慧購物車」更狂，東西放進去就自動扣款，連排隊都省了。大型連鎖超市為了省人力，未來收銀台可能一個真人都沒有。

二、 銀行櫃台職員

你還會去銀行排隊領錢嗎？網路銀行與數碼銀行早已普及，人手一個App就能轉帳、買股票，不必再去銀行抽號碼牌等半天了。為了省下租金與人事開銷，實體分行只會越關越多，櫃台職員首當其衝。

三、旅行社員工

以往出國要找旅行社，現在問一下ChatGPT就能幫你排好所有行程，甚至連隱世美食、最佳路線都幫你規劃好。各類訂房網也十分方便，消費者動動手指就能搞定，傳統旅行社不轉型，恐面臨接連倒閉現象。

四、客服人員

現在打客戶服務熱線，接聽的通常是AI機器人，它們已能處理大部分的查詢問題，連語音都越來越像真人。還能全天不休息、不抱怨，對於企業來說，改用AI取代傳統客服相對省錢省事，現今人類客服的工作漸漸沒落。

五、的士司機

Uber對傳統的士產業只是前菜，真正的大魔王其實是「自駕車」。自駕車不需要勞健保、不會疲勞駕駛，還能連續開24小時。雖然自駕車還沒全面普及，但取代真人司機是勢必發生的事。

六、 倉庫搬運／理貨員

電商巨頭亞馬遜（Amazon）倉儲，都是機器人在運送。搬重物、對貨號、上架，機器人比人類更快、更精準，還不會腰酸背痛。在未來人類可能只需要負責修理機器人。

七、資料輸入員

這種重複性高、缺乏技術含量的工作最容易被取代，AI判讀文件的速度是人類的好幾萬倍，錯誤率也越來越低，恐怕成為第一批被AI淘汰的族群。

科技始終來自於人性，AI也許會讓某些職業消失，但也可能創造新的工作機會。關鍵在於，我們如何學會與AI協作、提升自我價值，才能免於在未來市場中被汰換的可能！

