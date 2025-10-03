AI搶走Z世代工作？LinkedIn掌舵人預言學歷大貶值：未來屬於4類人

外媒10月2日報道，隨着人工智能（AI）日漸成熟，電腦程式設計師等專業入門級職位的市場持續萎縮，使年輕的Z世代處於不利地位。微軟旗下求職社交平台LinkedIn行政總裁Ryan Roslansky在一場談話中強調，未來的工作不再屬於那些擁有頂級學位的人，而是屬於那些適應能力強、有遠見、樂於學習、願意擁抱AI工具的人。



美國媒體《商業內幕》（Business Insider）2日報道，Ryan Roslansky於9月30日在三藩市的爐邊談話中談及上述情況，並指這將以一種人們前所未見的方式打開競爭的大門。

在這張路透社2018年8月30日拍攝的設計圖片中，可以看到微軟（Microsoft）旗下社交平台領英（LinkedIn）的標誌前，有6個小型玩具模型。（Reuters）

微軟去年的一項調查發現，約70%企業會選擇具有人工智能技能（AI）但經驗較少的應徵者，而不是欠缺AI技能但經驗豐富的人。而LinkedIn分享的數據顯示，需要AI技能的職位發布量比去年同期成長了約70%。

Ryan Roslansky補充指，他不相信AI會完全取代人類，實際情況反而是擁抱AI工具的人取代不擁抱AI工具的人。

2021年9月20日，微軟旗下求職社交平台LinkedIn行政總裁Ryan Roslansky在紐約市舉行的會議上發表講話。（Getty）

除了擁抱AI技能外，Ryan Roslansky認為個人的性格、處事能力也是非常重要。他強調，同理心、溝通能力、適應能力、人際交往技巧，對於任何人的成功都至關重要。