【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／紅霞／打風／AI天氣預報／GFS／ECMWF／7月風暴】本周末、星期六星期日打風，還有連環颱風？天文台表示，預料位於菲律賓以東海域的低壓區會逐漸發展為熱帶氣旋，於本星期後期進入南海東北部並逐步增強，周末期間較大機會移向廣東東部沿岸一帶，但其登陸位置及與本港的距離仍存在變數；受其影響，星期六稍後至星期日廣東沿岸風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪。



天文台暫未有熱帶氣旋路徑預測，不過3大AI天氣預測模式風烏、伏羲及盤古，以及傳統歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）都預測會有颱風形成，並於本周末7月24日至26日（星期五、星期六、星期日）進入南海，在香港東面登陸，其中風烏、伏羲及盤古都預測會在香港東面廈門附近位置登陸，ECMWF則預測該熱帶氣旋會在香港東面極近距離登陸。另外，AI風鳥更預測，下星期會有另1個熱帶氣旋進入南海，更直撲香港。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



ECMWF預測，該巨型熱帶氣旋會在7月25日至7月26日穿過菲律賓進入南海，隨後往西北方向移動，7月26日至7月27日在香港東面100公里範圍內登陸。（ECMWF/Windy）

3大AI颱風路徑預測！料香港東面登陸

根據AI天氣預測模式風烏、伏羲及盤古預測，該巨型熱帶氣旋會在7月24日至7月25日穿過菲律賓進入南海，隨後逐漸發展轉往東北方向移動，在香港東面、廈門附近登陸，登陸位置和距離稍有不同。

即看風烏最新颱風路徑預測▼▼▼

AI天氣預測模式風烏預測，該巨型熱帶氣旋會在7月24日至7月25日穿過菲律賓進入南海，隨後逐漸發展轉往東北方向移動，在香港東面、廈門附近登陸。（AI天氣預測模式風烏）

AI天氣預測模式風烏預測，該巨型熱帶氣旋會在7月24日至7月25日穿過菲律賓進入南海，隨後逐漸發展轉往東北方向移動，在香港東面、廈門附近登陸。（AI天氣預測模式風烏）

即看伏羲最新颱風路徑預測▼▼▼

AI天氣預測模式伏羲同樣預測，該巨型熱帶氣旋會在香港東面、廈門附近登陸。AI天氣預測模式伏羲）

即看盤古最新颱風路徑預測▼▼▼

AI天氣預測模式盤古預測，該熱帶氣旋會在香港東面較近位置登陸，比風烏及伏羲預測路徑較接近香港。（AI天氣預測模式盤古）

AI風烏預測連環颱風直撲香港

AI風烏更預測，7月28日至7月31日會再有另1個熱帶氣旋進入南海，逼近香港，在香港極近距離位置登陸。不過伏羲及盤古暫未有相關預測。

即看風烏另一颱風路徑預測▼▼▼

AI風烏更預測，7月28日至7月31日會再有另1個熱帶氣旋進入南海，逼近香港，在香港極近距離位置登陸。（AI天氣預測模式風烏）

AI風烏更預測，7月28日至7月31日會再有另1個熱帶氣旋進入南海，逼近香港，在香港極近距離位置登陸。（AI天氣預測模式風烏）

AI風烏更預測，7月28日至7月31日會再有另1個熱帶氣旋進入南海，逼近香港，在香港極近距離位置登陸。（AI天氣預測模式風烏）

ECMWF預測颱風香港東面極近距離登陸

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）同樣預測，該巨型熱帶氣旋會在7月25日至7月26日穿過菲律賓進入南海，隨後往西北方向移動，7月26日至7月27日在香港東面100公里範圍內登陸。

即看ECMWF最新颱風路徑預測▼▼▼

ECMWF預測，該巨型熱帶氣旋會在7月25日至7月26日穿過菲律賓進入南海，隨後往西北方向移動，7月26日至7月27日在香港東面100公里範圍內登陸。（ECMWF）

ECMWF預測，該巨型熱帶氣旋會在7月25日至7月26日穿過菲律賓進入南海，隨後往西北方向移動，7月26日至7月27日在香港東面100公里範圍內登陸。（ECMWF）

ECMWF預測，該巨型熱帶氣旋會在7月25日至7月26日穿過菲律賓進入南海，隨後往西北方向移動，7月26日至7月27日在香港東面100公里範圍內登陸。（ECMWF/Windy）

天文台九天天氣預測

本港天氣方面，天文台預測，副熱帶高壓脊會在未來一兩日覆蓋華南，並為該區帶來普遍晴朗及酷熱的天氣；預料位於菲律賓以東海域的低壓區會逐漸發展為熱帶氣旋，於本星期後期進入南海東北部並逐步增強，周末期間較大機會移向廣東東部沿岸一帶，但其登陸位置及與本港的距離仍存在變數；受其影響，星期六稍後至星期日廣東沿岸風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪；一道廣闊低壓槽會在下星期初至中期影響南海北部，廣東沿岸天氣仍然不穩定。

天文台九天天氣預測。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，多天有驟雨雷暴，氣溫26°C至33°C，暫時最高吹7級風。