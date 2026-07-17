紅隧Tesla自動駕駛？司機雙手離軚拿手機狂撳　網民斥：危險駕駛

雖說自動駕駛是未來趨勢，但今日今日在香港開車，還是必需要人手操控軚盤，而日前有司機被拍攝到駕駛期間曾經雙手離軚，引來各界關注自動駕駛的合法性和安全性，但「人類總要犯重複的錯誤」。Facebook群組「車cam L（香港群組）」於7月14日流傳1段影片，顯示隧道管道內有1輛掛上本港車牌的Tesla私家車，男司機右手持手機在狂撳，眼神全神貫注地望向手機屏幕，畫面中不見其左手，懷疑有人使用車輛自動駕駛功能，雙手離軚。



男司機右手持手機狂撳，眼神全神貫注地望向手機屏幕，畫面中不見左手，懷疑有人使用車輛自動駕駛功能，雙手離軚。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民批評：掛住睇手機真係好危險

樓主在帖文指出「紅磡海底隧道向香港方向全自動駕駛」，許多網民留言詢問「舉報咗未？可以入危險駕駛或不小心駕駛」、「拉得」、「（開車）掛住睇手機真係好危險」。另有網民直指即使片中司機左手「揸軚盤」，沒有使用到自動駕駛功能，但右手持手機，大部份注意力都放在屏幕上，「都係危險啦」。

男司機右手持手機狂撳，眼神全神貫注地望向手機屏幕，畫面中不見左手，懷疑有人使用車輛自動駕駛功能，雙手離軚。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

不小心駕駛罰款5,000元及監禁6個月

根據香港法例第374章《道路交通條例》、香港法例第375章《道路交通（違例駕駛記分）條例》和運輸署官方網站，任何司機在其所駕駛的汽車移動時，不得以手持方式使用流動電話。任何人在道路上駕駛車輛時，如無適當的謹慎及專注，或未有合理顧及其他道路使用者，甚至使用「整體組合式駕駛輔助系統」，均有機會觸犯「不小心駕駛」或「危險駕駛」罪名。前者一經定罪，會被扣5分，最高可被罰款5,000元及監禁6個月。

男司機右手持手機狂撳，眼神全神貫注地望向手機屏幕，畫面中不見左手，懷疑有人使用車輛自動駕駛功能，雙手離軚。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

危險駕駛可被罰款2.5萬元及監禁3年

至於後者，最高可被罰款2.5萬元及監禁3年，如屬首次被定罪，可被取消駕駛資格至少6個月；如第二次或再次被定罪，則可被取消駕駛資格至少2年，司機必須強制修習駕駛改進課程，同時被扣10分。

男司機右手持手機狂撳，眼神全神貫注地望向手機屏幕，畫面中不見左手，懷疑有人使用車輛自動駕駛功能，雙手離軚。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

樓主在帖文指出「紅磡海底隧道向香港方向全自動駕駛」，影片顯示涉事私家車是掛上本港車牌的Tesla汽車。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

早前有FU車牌司機雙手離軚玩手機

另外，《香港01》早前報道，隧道右邊中線有一輛掛上掛有香港的FU字頭車牌、以及綠色底內地「粵E」牌（佛山注冊電動車輛）的銀色私家車行駛期間，司機被拍到在駕駛時雙手離軚玩手機，沒有緊握軚盤。

網上瘋傳影片，拍得隧道內旁邊１輛銀色私家車司機竟在駕駛時期間雙手離軚玩手機，沒有緊握軚盤。(FB／車cam L（香港群組））

使用全自動駕駛功能在本港屬犯法

現時內地部份城市，法例上已容許使用汽車自動駕駛功能。視乎車輛的駕駛系統級別設置多個分級。初級為輔助駕駛系統，即要有人操作但系統作為輔助；而最高級別為完全自動駕駛，即駕駛席上可無司機。不過，香港現時法例則並未允許車輛在開放道路上使用自動駕駛功能，換言之，使用全自動駕駛功能即是「雙手離軚」行為仍屬犯例。

（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

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馬路駕駛逆線行車不守交通規則還要「硬闖」？本港Facebook群組「車cam L（香港群組）」流傳影片，觀塘有Tesla私家車逆線行車，在一個紅綠燈斑馬線位置被2架九巴包圍阻擋。不過Tesla沒有倒車離開，更開車想強行越過巴士「防線」，最終巴士車長下車使出「絕招」應對。



影片引來網民熱議，大讚巴士司機「做得好」，又批評Tesla司機離譜、危險，「啲人可以咁厚面皮啊！行錯路仲要夾硬嚟！」、「害死人呢啲X街」、「呢啲馬路炸彈一定唔可以放過」、「逆線都照衝，仲要硬插，真係好危險」。



觀塘有Tesla私家車逆線行車，在一個紅綠燈斑馬線位置被2架九巴包圍阻擋。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

Tesla整個車身踩在斑馬線上，前方及右方有2部巴士。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

Tesla整個車身踩在斑馬線上，前方及右方有2部巴士。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

Tesla整個車身踩在斑馬線上，前方及右方有2部巴士。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

網民看過影片讚揚巴士司機「做得好」，批評Tesla司機離譜。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

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