慈雲山中港牌Tesla斑馬線未讓行人！2度違交通例　遭斥危駕籲舉報

駕駛者理應時刻遵守交通規例，以免發生意外！有網民在駕駛群組分享「車Cam片（行車紀錄）」，拍到1輛掛有中港車牌的特斯拉（Tesla）私家車駛經慈雲山時，連續2度違返交通規例，先是沒有在「停車」標誌前停車，亦無視斑馬線正在過路的途人，沒有停下讓路便直接開車離過。片段引來網民狠斥涉事司機根本是危險駕駛，「個牌都唔知點考返嚟」，又呼籲片主舉報，「1823啦」、「樓主一定要幫大家剷除馬路炸彈」。



慈雲山有中港牌Tesla私家車無視停車標記，以及在斑馬線未禮讓行人，被指涉危駕。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

中港牌Tesla連續2度違返交通規例！ 「停車」標記前未停車

有司機在facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳長約14秒的車Cam影片，屏幕顯示事發於6月19日（周五）晚上近7時，1輛掛中港牌的黑色Tesla私家車駛經慈雲山路段、由毓華里左轉入毓華街時，司機沒有在「停車」標記牌前停車讓路。

中港牌黑色Tesla私家車在慈雲山，由毓華里左轉入毓華街。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

司機沒有在「停車」標記牌前停車讓路。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

駛經斑馬線未禮讓行人 後車司機：有必要急成咁

Tesla私家車之後左轉進入斑馬線範圍時，明顯看見1名女途人經已踏出馬路，但司機未有適時讓路，發現途人當下才急剎停車輛，但在對方仍未回到行人路時，便踏油門加速離去，而在行人路兩旁的路人只能靜待車輛駛離才能橫過馬路。片主在後方目睹經過，於是質疑「女司機唔係問題，但有必要急成咁咩？」。

Tesla左轉入斑馬線範圍時，1名女途人經已踏出馬路。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

司機發現有途人才急剎停車輛。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

在途人仍未回到行人路時，司機便踏油門離去。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

在行人路兩旁的路人只能靜待汽車駛離方能橫過馬路。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民指Tesla司機等同危險駕駛：1823啦

不少網民批評涉事司機未有遵守交通規例，「個牌都唔知點考返嚟」、「條斑馬線仲有人過緊佢都照過，已經唔係讓唔讓嘅問題」、「停線都無停，都唔使諗住佢會停斑馬線」、「1823啦」、「分2段做，停線冇停、斑馬線冇讓行人」、「危駕，絕不能姑息」、「樓主一定要幫大家剷除馬路炸彈」、「2條罪，可以休息吓」。

網民籲勿因司機性別存偏見：純粹係無駕駛意識

另有留言指出，樓主不應因為司機性別而存有偏見，「男女司機都會咁錯，你又唔好標籤對方係女司機」、「不分男女，純粹係無駕駛意識」、「男女平等，見違即報」。

毓華里路段地下清楚有「STOP」字樣，旁邊亦有標示牌提醒駕駛者需要停車。（Google地圖截圖）

涉事路段有清晰「停車」標誌

根據網上地圖顯示，毓華里路段地下清楚有「STOP」字樣，而旁邊亦有標示牌提醒駕駛者需要停車，但片中的Tesla私家車明顯沒有遵守交通規例。運輸署網頁指出，當路上出現「停車」標誌及道路標記，即使大路上並無其他車輛，駕駛者也必須在「停車」線前停車，等待至車流有安全的空間時，才可開車前進。

當路上出現「停車」標誌，即使大路上並無其他車輛，駕駛者也必須在「停車」線前停車。（運輸署截圖）

司機駛近斑馬線應減速 預備在「讓路」線前停下

根據運輸署網頁顯示，如出現片中髹有黑白間條紋，兩旁有「之」字形白線的斑馬線，除了給予控制車輛交通指令外，也警告作為駕駛人，可能有行人正在該處橫過，或等候橫過馬路。駛近斑馬線時，駕駛者需留意是否有等候橫過馬路的行人（特別是兒童、長者及殘疾人士），亦應減速，預備在「讓路」線前停下。另外，如有人踏足「斑馬線」上，駕駛者則需停車。

駕駛者駛近斑馬線應減速，預備在「讓路」線前停下；如有人踏足「斑馬線」上，駕駛者則需停車。（運輸署截圖）

（facebook「車cam L（香港群組）」）

相關文章：Tesla堅尼地城逆線行駛 追住大叔切線超驚險 網民斥：危駕無誤

馬路炸彈！近日網上流傳影片，有Tesla（特斯拉）私家車司機於堅尼地城游泳池外一度逆線行駛，發現出錯後，立即於馬路上切線，轉到另1邊正確方向的行車線，惟當時有大叔正在過馬路，視覺上像追着大叔切線，而大叔似乎非常詫異為何私家車會追着他駛來，不時回頭張望，更一度急步走及停下，安全走到行人路後仍有張望。



網民紛紛批評司機，「佢究竟由邊度開始逆行？」、「其實佢係咪想追住個路人嚟撞？」、「瘋狂駕駛」、「危駕無誤」、「有冇牌都成問題」。



近日網上流傳影片，有Tesla（特斯拉）私家車司機於堅尼地城游泳池外一度逆線行駛。（Threads@aaronso725）

該段影片由1名坐在巴士上層車頭的乘客拍攝，並分享到Threads。影片長17秒，見到事發於堅尼地城游泳池外堅尼地城海旁馬路，1輛Tesla私家車正逆線方向，直至駛到行人過路處前才發現出錯，立即切線轉到另1邊正確方向行車線。

Tesla堅尼地城逆線行駛 追住大叔切線超驚險

當時路面較冷清，並不繁忙，所有車輛都停下等待轉燈，有大叔正於行人過路處過馬路，惟私家車切線時一直緊貼大叔身後，令大叔似乎非常詫異為何會追着他駕駛，不時回頭張望，更一度急步走及停下，安全走到行人路後仍有張望。影片結束時，私家車已駛回正確行車方向的馬路，但未扭正車身。

司機發現出錯後，立即於馬路上切線，轉到另1邊正確方向的行車線，惟當時有大叔正在過馬路，似乎非常詫異為何私家車會追着他駕駛。（Threads@aaronso725）

私家車一直緊貼過馬路的大叔切線。（Threads@aaronso725）

私家車一直緊貼過馬路的大叔切線。（Threads@aaronso725）

網民：嚇死阿叔，心諗「做乜追住我」

發帖者批評司機，「好心呢啲人考多次個牌，香港係靠左定靠右行都唔識分」。影片亦被其他網民轉載至facebook群組「車cam L（香港群組）」，轉載者笑言「嚇死阿叔，心諗『做乜追住我』」。

影片引來熱議，有網民揶揄司機，「佢似想謀殺多啲」、「白無常殺到」、「天下無敵，唯T獨尊」、「路路暢通」，有網民則說「車唔係咁開的，要小心要望清楚」、「西環街坊看到後好驚驚」。

私家車一直緊貼過馬路的大叔切線。（Threads@aaronso725）

大叔不時回頭張望。（Threads@aaronso725）

大叔安全走到行人路後仍有張望。（Threads@aaronso725）

影片結束時，私家車已駛回正確行車方向馬路，但未扭正車身。（Threads@aaronso725）

危險駕駛有什麼刑罰？

在馬路上逆線行駛可被控危險駕駛，根據香港法例第374章《道路交通條例》第37條，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪。一經循公訴程序定罪，可處第4級罰款（2.5萬港元）及監禁3年；一經循簡易程序定罪，可處第3級罰款（1萬港元）及監禁12個月。