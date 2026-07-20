大埔超級城外Tesla雙黃線停車　行人過路處上客　違法行為惹公審

這位司機既違法又自私！近日網上流傳影片，大埔超級城外有Tesla違法停在雙黃線及行人過路處上客，引來網民批評「極度自私，為咗方便自己，封咗個路口阻人過馬路」、「大地任我行，最緊要唔淋雨，理X你哋」，並呼籲片主向警方舉報，「幫下佢啦，佢想跌錢扣分」、「所有資料交畀交通部不需要勞氣」。



近日網上流傳影片，大埔超級城外有Tesla違法停在雙黃線及行人過路處上客。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有網民於facebook群組「車cam L（香港群組）」發文發片批評，「自私到極，停雙黃、block住行人過路位」。

大埔超級城外Tesla雙黃線停車 行人過路處上客

影片於大埔超級城外拍攝，見到1輛Tesla停在行人過路處，兩名女子關上車尾箱後上車，司機隨即駛離。

影片於大埔超級城外拍攝，見到1輛Tesla停在行人過路處，兩名女子關上車尾箱後上車。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民估網約車：最緊要方便個客

有網民猜測該輛Tesla是網約車，「網約車等客，係咁上下啦」、「白牌車唔意外，最緊要方便個客，一陣俾人搞到得4粒星就X街」、「啲揸Uber嘅成日都係咁」。

有網民批評，「其實係唔係都停雙黃，不如前少少等人易過啲！同埋明知雙黃仲要開尾箱，最X憎呢啲人，拿拿聲開車走啦！」。有網民表示，「有1粒鐘免費（泊車）就應該入停車場先好上車嘛」。

兩名女子關上車尾箱後上車，司機隨即駛離。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民籲舉報：影住佢車牌網上報警

另有網民建議片主應當場指摘及向警方舉報，「大聲直接X個司機，道理在自己邊，不用害怕」、「點解唔行前啲影住佢車牌網上報警，唔係可以罰款」、「又唔去舉報，只係敢網上公審當做咗嘢」、「憑此影片大可罰佢$840」。

網民批評「極度自私，為咗方便自己，封咗個路口阻人過馬路」、「大地任我行，最緊要唔淋雨，理X你哋」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

雙黃線為24小時禁區 違例者將被罰款或扣分

在香港，雙黃線為全日24小時禁區，嚴禁上落客或停車，違例者除了面臨罰款，亦可能會被扣分。駕駛者若然不按交通指示行車，即停在雙黃線，可被定額罰款450元；而在「限制區內上落客」罰款亦在2026年1月1日起，由原先的560元增加至840元，駕駛者切勿因一時方便而觸犯法例。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）

其他報道：紅隧Tesla自動駕駛？司機雙手離軚拿手機狂撳 網民斥：危險駕駛

雖說自動駕駛是未來趨勢，但今日今日在香港開車，還是必需要人手操控軚盤，而日前有司機被拍攝到駕駛期間曾經雙手離軚，引來各界關注自動駕駛的合法性和安全性，但「人類總要犯重複的錯誤」。Facebook群組「車cam L（香港群組）」於7月14日流傳1段影片，顯示隧道管道內有1輛掛上本港車牌的Tesla私家車，男司機右手持手機在狂撳，眼神全神貫注地望向手機屏幕，畫面中不見其左手，懷疑有人使用車輛自動駕駛功能，雙手離軚。



男司機右手持手機狂撳，眼神全神貫注地望向手機屏幕，畫面中不見左手，懷疑有人使用車輛自動駕駛功能，雙手離軚。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民批評：掛住睇手機真係好危險

樓主在帖文指出「紅磡海底隧道向香港方向全自動駕駛」，許多網民留言詢問「舉報咗未？可以入危險駕駛或不小心駕駛」、「拉得」、「（開車）掛住睇手機真係好危險」。另有網民直指即使片中司機左手「揸軚盤」，沒有使用到自動駕駛功能，但右手持手機，大部份注意力都放在屏幕上，「都係危險啦」。

男司機右手持手機狂撳，眼神全神貫注地望向手機屏幕，畫面中不見左手，懷疑有人使用車輛自動駕駛功能，雙手離軚。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

不小心駕駛罰款5,000元及監禁6個月

根據香港法例第374章《道路交通條例》、香港法例第375章《道路交通（違例駕駛記分）條例》和運輸署官方網站，任何司機在其所駕駛的汽車移動時，不得以手持方式使用流動電話。任何人在道路上駕駛車輛時，如無適當的謹慎及專注，或未有合理顧及其他道路使用者，甚至使用「整體組合式駕駛輔助系統」，均有機會觸犯「不小心駕駛」或「危險駕駛」罪名。前者一經定罪，會被扣5分，最高可被罰款5,000元及監禁6個月。

男司機右手持手機狂撳，眼神全神貫注地望向手機屏幕，畫面中不見左手，懷疑有人使用車輛自動駕駛功能，雙手離軚。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

危險駕駛可被罰款2.5萬元及監禁3年

至於後者，最高可被罰款2.5萬元及監禁3年，如屬首次被定罪，可被取消駕駛資格至少6個月；如第二次或再次被定罪，則可被取消駕駛資格至少2年，司機必須強制修習駕駛改進課程，同時被扣10分。

男司機右手持手機狂撳，眼神全神貫注地望向手機屏幕，畫面中不見左手，懷疑有人使用車輛自動駕駛功能，雙手離軚。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

樓主在帖文指出「紅磡海底隧道向香港方向全自動駕駛」，影片顯示涉事私家車是掛上本港車牌的Tesla汽車。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

早前有FU車牌司機雙手離軚玩手機

另外，《香港01》早前報道，隧道右邊中線有一輛掛上掛有香港的FU字頭車牌、以及綠色底內地「粵E」牌（佛山注冊電動車輛）的銀色私家車行駛期間，司機被拍到在駕駛時雙手離軚玩手機，沒有緊握軚盤。

網上瘋傳影片，拍得隧道內旁邊１輛銀色私家車司機竟在駕駛時期間雙手離軚玩手機，沒有緊握軚盤。(FB／車cam L（香港群組））

使用全自動駕駛功能在本港屬犯法

現時內地部份城市，法例上已容許使用汽車自動駕駛功能。視乎車輛的駕駛系統級別設置多個分級。初級為輔助駕駛系統，即要有人操作但系統作為輔助；而最高級別為完全自動駕駛，即駕駛席上可無司機。不過，香港現時法例則並未允許車輛在開放道路上使用自動駕駛功能，換言之，使用全自動駕駛功能即是「雙手離軚」行為仍屬犯例。

（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）