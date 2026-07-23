泰國寺廟翻新驚揭地底密室　佛像下挖出紅木棺　神秘女屍身份曝光

泰國曼谷著名佛寺「塔通寺」（Wat That Thong）進行翻新工程期間，施工人員於主殿地底深處，意外挖出一個密封的水泥地坑，當中更赫然藏有一具年代久遠的紅色木棺及女性遺骸，消息轟動當地社會。廟方其後發表聲明證實，死者為 1971 年出資興建該佛寺的家族長輩，目前正全力協助後人辦理領回手續。



泰國曼谷著名佛寺「塔通寺」進行翻新工程期間，挖出藏有一具女性遺骸的年代久遠紅色木棺。（Facebook截圖）

泰國曼谷著名佛寺「塔通寺」進行翻新工程期間，挖出藏有一具女性遺骸的年代久遠紅色木棺。（Facebook截圖）

主殿升高工程意外揭發地底密室

據悉，建於1971年的塔通寺因年代久遠而結構老化，寺廟委員會於2025年決定展開全寺維修工程。工程隊自2026年4月動工，主要負責加固地基以及擴建空間。施工人員於7月16日進行主殿「林帕蓬佛殿」（Phra Vihara Limpabhorn）整體地基墊高工程時，在主佛像正後方的地底，發現一個用鋼筋混凝土建造的神秘地坑。工作人員鑿開結構後，在坑內竟放有一具方形的古舊紅色棺木，隨即通報廟方。

塔通寺因年代久遠而結構老化，寺廟委員會於2025年決定展開全寺維修工程。（Facebook截圖）

（Facebook截圖）

在主佛像正後方的地底，發現一個用鋼筋混凝土建造的神秘地坑。（Facebook截圖）

在主佛像正後方的地底，發現一個用鋼筋混凝土建造的神秘地坑。（Facebook截圖）

在坑內竟放有一具方形的古舊紅色棺木。（Facebook截圖）

身份揭曉：建寺廟者家族先輩

廟方接獲通知後，隨即指派代表前往當地警局報案，並聯繫當年出資建寺者的後人。法醫初步檢測確認死者為女性。經家族後人與廟方比對紀錄，證實棺內遺骸屬於建寺者家族的一位女性長輩。

棺內遺骸屬於建寺者家族的一位女性長輩，家族於1971年建成佛殿後，將其遺骨安放於佛殿地底。（Facebook截圖）

死者於1951年離世，家族於1971年建成佛殿後，將其遺骨安放於佛殿地底。塔通寺官方於7月19日表示，已協助林帕蓬家族與警方接洽，家族後代亦已正式提出申請，準備接回曾祖母的遺骨進行後續安葬。

其他報道：日本古蹟連環神秘火！一家五口滅門包括2兒童 日媒低調惹陰謀論

近3個月以來，多宗滿布謎團、涉及古蹟建築的離奇火災席捲日本各地！從千年古剎到百年神社，無數承載日本古老文化底蘊的多個木造建物群，接連在深夜突然發生火警，火勢兇猛詭異、毫無規律可循，當中更釀成一家五口遭滅門，死者包括2名兒童。



當地在近3個月內已發生了至少4宗涉及古蹟的嚴重火災，但日本主流媒體與官方對連串離奇火災似刻意低調，這種異常反應引發海內外網民熱議，各種細思極恐的陰謀論甚囂塵上，甚至指這些火災或許不是單純的意外，而是一場隱藏在黑暗之中、有預謀、有規律的縱火行動。



日本近期接連發生多宗涉及百年古蹟及民居的嚴重火災，包括擁有逾千年歷史的神社被焚毀，更有寺院大火導致一家五口罹難。（YouTube影片截圖）

下關市寺院深夜惡火 一門5口全罹難包括2稚童

今年2月，日本山口縣下關市1處寺院連同毗鄰住宅突發大火。火警於凌晨時分發生，其間更有受害者緊急撥打求救電話，但還未說清現場狀況，通訊就突然中斷。消防部門到場撲救近3小時才將火勢撲滅，整體建築面積逾700平方米盡付祝融，火勢更一度蔓延至周邊樓宇。

日本山口縣下關市1處寺院於今年2月發生大火，更波及毗鄰住宅。（YouTube影片截圖）

火警於凌晨時分發生，其間更有受害者緊急撥打求救電話，但還未說清現場狀況，通訊就突然中斷。（YouTube影片截圖）

消防部門到場撲救近3小時才將火勢撲滅，整體建築面積逾700平方米盡付祝融。（YouTube影片截圖）

日本山口縣下關市著火寺院原本的樣子。（YouTube影片截圖）

事後消防員於火場廢墟之中尋獲五具遺體，經核實是來自同一家庭，當中更包含年僅11歲與9歲的2名兒童，還有1名年近九旬的長者，一門5口全數罹難，慘況令人心寒。當地不少居民事後憶述，起火時現場持續傳出陣陣爆炸聲，疑火場內預藏大量不明易燃物品。然而這宗奪命大火發生後長達3個月時間，當局與傳媒均未有公布明確調查結果，後續調查進度杳無音訊。

全文：日本古蹟連環神秘火！一家五口滅門包括2兒童 日媒低調惹陰謀論