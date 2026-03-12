馬國寺廟買衣紙！員工稱「沒錢找」將鈔票撕半　報警離奇不獲受理

蓄意損毀貨幣為刑事罪行！馬來西亞有信眾到寺廟祭拜，並光顧廟內購買1份衣紙，但職員聲稱「沒錢找（續）」，之後竟然將一張10令吉（約20港元）鈔票對半撕開，當作原先應找續的金額給予事主，她不滿發文直斥過分。



當地許多網民指男職員涉犯法，「錢不可以撕破的」、「錢幣是有國家法律保護的。任何塗鴉毀壞行為，可以判坐牢罰款的」。樓主事後補充，她曾到警局報案，但被告知這並非刑事案件，所以不獲受理，有留言建議她再到其他警察局報案，或向國家銀行舉報。



馬來西亞有寺廟員工因為沒錢找續，竟將鈔票對半撕開給信眾，惹來公審。（「facebook＠雲頂大小事」圖片）

信眾寺廟祭拜 光顧廟內買衣紙

馬來西亞媒體報道，當地有信眾在facebook群組「雲頂大小事」分享，指到雲頂某寺廟祭拜，其間在廟內拿了一包衣紙準備供奉，突然1名男職員上前，表示衣紙售價15令吉（約30港元）。樓主聞言驚訝稱「這包金紙要醬（這樣）貴咩！」，並解釋她已經將錢投進香油箱，不過職員解釋那是香油錢，而衣紙則是他應收取的費用。

職員稱「沒錢找」 將鈔票對半撕開找續

樓主當時沒有爭論，即時給予男職員一張20令吉鈔票，按道理對方應找續5令吉。由於該職員身上只有一張50令吉和一張10令吉，他表示「沒錢找」然後當着樓主面前，將10令吉的鈔票對半撕開，打算當作5令吉找續，讓樓主傻照不已，問道「請問他這樣做有罪嗎？」，同時批評對方行為過分，欲向廟宇負責人投訴。

事主到雲頂寺廟祭拜，並光顧寺廟購買1份衣紙。（「facebook＠雲頂大小事」圖片）

一份衣紙要價15令吉，樓主付款20令吉，職員因「沒錢找」，竟將10令吉撕開一半。（「facebook＠雲頂大小事」圖片）

網民斥犯法：錢幣受國家法律保護

許多網民批評男職員行為涉嫌犯法，「沒找錢沒關係，撕一半的話是我都忍不了」、「錢不可以撕破的」、「錢幣是有國家法律保護的。任何塗鴉毀壞行為，可以判坐牢罰款的」，同時安慰樓主，「知道你吞不下這口氣，但是誠心拜拜就好。 5塊錢就算了，就算當香火錢做功德」、「神明面前做這種事」、「他這樣做會（有）他自己的因果（報應）」。

質疑男子非寺廟員工

另有留言覺得男子根本不是寺廟的工作人員，「去年拜神的時候要添油錢，就從口袋拿錢出來，Uncle直接搶我手裏的錢，幸好我手快拿回一半，第一次看搶人手上的錢，以後我都不會再去這裏拜拜了，有這種人在」、「這人以前是雲頂賭鬼，輸到認不到路在附近找吃，有遇過他在停車場附近跟人討錢」。

報警不獲受理 網民建議這樣做

樓主事後補充，她曾到雲頂的警局報案，但被告知這並非刑事案件，所以不獲受理，令她相當無言。有網民因此建議她再到其他警察局報案，或向國家銀行舉報。

蓄意損毀貨幣屬刑事 可被判監或罰款

當地有律師曾在受訪時指，毀壞國家貨幣不僅涉及刑事責任，也可被視為侮辱國家形象。根據馬來西亞《刑事法典》第425條文（蓄意破壞），凡是蓄意破壞財物、造成損失或降低其價值的行為，已經構成「破壞罪」，罪成最高可被判監5年或罰款，甚或兩者兼施。

