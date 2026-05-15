日本街頭現芬太尼喪屍？男子頸後仰步姿詭異　專家拆解：毋須恐慌

日本現「芬太尼（Fentanyl）喪屍？」近日一段攝於日本大阪的影片在微博引發熱議，畫面中一名男子在街頭以頸部極度後仰、身體僵硬的詭異姿勢「遊蕩」，完全無視後方行駛車輛，動作與美國街頭常見的「芬太尼喪屍」極為相似，隨即惹起網民關注，但亦有醫學觀點認為，其表現與某些神經系統疾患相似，公眾毋須過度恐慌。



男子在街頭以頸部極度後仰、身體僵硬的詭異姿勢「遊蕩」。（網絡圖片）

男子完全無視後方行駛車輛，動作與美國街頭常見的「芬太尼（Fentanyl）喪屍」極為相似。（微博影片截圖）

詭異姿勢源自肌肉痙攣 專家：不排除為神經疾病

影片顯示，該名男子頸部極度後仰，身體僵硬步態怪異，在街上遊蕩無視後方車輛。

有網民懷疑，這種「頸部後仰」現象常見於強效鴉片類藥物（如芬太尼）過量使用，藥物嚴重干擾中樞神經系統後，會引發全身肌肉強直性痙攣，令使用者陷入意識模糊且喪失平衡。

然而翻查資料，這影片早於2025年初流傳，日本官方當時並未證實該男子曾吸食芬太尼，亦有醫學觀點認為，其表現與某些神經系統疾患相似，公眾毋須過度恐慌。

有醫學觀點認為，其表現與某些神經系統疾患相似，公眾毋須過度恐慌。（網絡圖片）

芬太尼危機籠罩全球 日本嚴查墨西哥販毒集團

芬太尼作為強效合成鴉片類物質，僅約2毫克劑量即可致人死亡，其濫用引發的公共危機早已在北美地區顯現。美國疾病控制與預防中心（CDC）數據顯示，近年美國每年因合成鴉片類藥物過量死亡人數超7萬。

芬太尼過量使用，藥物嚴重干擾中樞神經系統後，會引發全身肌肉強直性痙攣，令使用者陷入意識模糊且喪失平衡。（YouTube影片截圖）