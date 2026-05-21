鶼鰈情深？日男伏屍床上　妻伴屍兩個月　女兒回家揭發嚇呆報警

日本靜岡縣爆出一宗離奇伴屍案。1名72歲無業老婦涉嫌隱瞞丈夫死訊，將其遺體留置家中長達2個月，其間自己如常生活。由於女兒長期聯繫不上父親，心生疑慮之下回家查探，才揭發這宗驚人案件。日本警方已於5月15日以遺棄屍體罪，將涉案婦人拘捕，目前正調查動機及老翁死因。



1名72歲無業老婦涉嫌隱瞞丈夫死訊，將其遺體留置家中長達2個月。（AI生成圖片）

老婦隱瞞丈夫死因 私自將遺體留家中

案發地點位於日本靜岡縣藤枝市，涉案72歲無業婦人名為堀田貴世，長期與年過七旬的丈夫同住。根據警方調查，堀田貴世的丈夫於3月離世，但她並未依法通報醫療機構或警方，反而刻意隱瞞丈夫死訊，將遺體安置在臥室床上，私自留置家中不處理。

女兒聯繫父親無果 回家揭發真相

在長達近兩個月的時間裏，堀田貴世與丈夫遺體共處一室，對外絕口不提丈夫離世一事，生活作息看似毫無異常，周遭鄰里亦未察覺任何異樣。直到最近，搬出外面居住的女兒多次致電父親無果，懷疑家中出事，專程返回藤枝市父母家探望。

直到最近，分居的女兒多次致電父親無果，懷疑家中出事。（AI生成圖片）

5月15日晚上，女兒回到家中，推開臥室大門赫然發現父親躺在床上一動不動，早已失去生命迹象，當下驚恐萬分，立刻報警求助。

警方接報後迅速趕赴現場調查，發現死者遺體被整齊安放床上，姿態安詳整齊，外觀如同熟睡一般，遺體並無遭破壞、移動或藏匿痕迹。法醫初步檢驗確認，死者身上無刀傷及其他可疑致命外傷，暫時排除外力致死可能性。

老婦涉遺棄屍體罪 警方調查中

警方隨即盤問屋主堀田貴世，她承認私自留置丈夫遺體罪行。據日本《刑法》第190條，遺棄、隱匿、損壞屍體者，可判處3年以下監禁，本案涉案行為已符合該罪名構成要素。目前警方正進一步核實死者準確死亡時間及死因，調查涉案老婦瞞報死訊、伴屍獨居近兩個月背後動機。

日本《刑法》第190條，遺棄、隱匿、損壞屍體者，可判處3年以下監禁，本案涉案行為已符合該罪名構成要件。（AI生成圖片）

網民熱議日本長者心理健康及社會關懷制度

事件曝光後，隨即引發日本網民熱烈討論。不少網民直呼事件匪夷所思，同時亦有網民感慨「高齡化社會」下獨居長者與老年家庭隱蔽困境，事件再次喚起外界對日本高齡獨居長者心理狀態、家庭照顧及獨居老人社會關懷議題討論。