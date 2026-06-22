乘搭港鐵要注意突發情況！早前台灣台北車站及日本東京車站接連發生隨機斬人致多人傷亡事件，引起外界關注鐵路車廂安全問題，本港社交平台Threads近日瘋傳影片，由羅湖開出的港鐵東鐵綫列車駛到大埔墟站時，車廂內突然傳出尖叫聲，有人大叫「走啊」並全車人往車尾狂奔，有乘客被推跌受傷，目擊者形容「差啲人踩人」。



影片震撼網民，直呼「恐怖」，「屍殺列車？」、「有喪屍？」。有當時在車廂的乘客隨後揭開真相，指當時有乘客被「小強（蟑螂）」嚇倒觸發混亂，感嘆「我仲以為係斬人」，網民則留言「見到小強反應都唔使咁誇張呀，搞到個場面咁混亂」、「造成恐慌，人踩人仲大鑊啊」。



乘搭港鐵要注意突發情況。（資料圖片）

東鐵乘客尖叫狂奔 女乘客嚇呆

「成班人衝晒過嚟車尾呆咗」。有女乘客於6月21日在Threads發布影片，指乘搭港鐵東鐵綫列車時，突然有一大班人狂奔到車尾，把她「嚇呆」。從影片見到，東鐵綫列車車廂內一片混亂，乘客擠在一起，慌張地望着前方。

東鐵綫列車車廂內一片混亂，乘客擠在一起，慌張地望着前方。（Threads@m._ki.9x）

東鐵綫列車車廂內一片混亂，乘客擠在一起，慌張地望着前方。（Threads@m._ki.9x）

雜物遍地 目擊乘客：成班人好驚咁跑上前

有另1名在場乘客於Threads發布相片，詢問「有冇人知頭先東鐵綫發生咩事，由羅湖開出，大埔墟站嗰時發生，成班人好驚咁跑上前」。從相片見到，車廂地上散落雜物，包括1個破裂的紙袋、1隻甩脫的鞋等，乘客圍在旁邊。

車廂地上散落雜物，包括1個破裂的紙袋、1隻甩脫的鞋等，乘客圍在旁邊。（Threads@qqbaby_____shop）

乘客受傷驚呼：差啲人踩人 網民指恐怖

網民看後震驚，直呼「恐怖」，「有喪屍？」、「屍殺列車？」。也有其他在場乘客憶述可怕過程，「突然前面有人叫走呀，向後係咁跑，我老婆跑到仆低咗，差啲人踩人」、「聽到尖叫聲，搞到女朋友俾人推跌咗，傷晒」。

可怕真相曝光：仲以為係斬人

而引致這場混亂的原因，原來是1隻蟑螂。車廂混亂過後，有乘客詢問才得知，「原來係有隻小強嚇親啲人，我仲以為係斬人」、「個個都以為斬人，因為聽到尖叫聲，如果因為個（隻）小強，所以尖叫令到人哋以為斬人，真係好戇X」。

網民憂造成恐慌：人踩人仲大鑊啊

得悉真相後，網民表示「1隻比人類小唔知幾多倍嘅曱甴，玩到成車人氹氹轉」、「見到小強反應都唔使咁誇張呀，搞到個場面咁混亂」、「造成恐慌，人踩人仲大鑊啊」。

也有網民分享同類可怕經歷，「有次搭緊輕鐵有隻飛曱甴喺上面飛嚟飛去……嚇到我踎喺度唔敢郁，但成車人冇人有反應，講緊坐滿人……有啲仲要企。之後好辛苦先捱到下一個站即刻落車，但見到同我一齊落車嘅都係得幾丁友……其他人繼續同隻嘢一齊困喺1個車廂」。

（Threads@m._ki.9x／Threads@qqbaby_____shop）

睇多啲：港鐵2大媽強行衝門！雨傘卡車門累停駛困隧道 結局更衰:累人累物

【港鐵／安全守則】乘搭港鐵衝門隨時累己累人！有乘客在Threads發布相片，指乘搭港鐵時有2名大媽在車門關上一刻「衝門」，結果雨傘「卡」在車門，導致列車開車後，突然要在漆黑隧道中停駛10分鐘；最後列車慢駛到佐敦，2名大媽若無其事離開，令樓主譏諷直斥「多謝晒你哋」。



事件引來網民熱議，批評大媽衝門行為離譜，「累人累物，為咗一下入閘阻咗成車人」，又認為應加重罰則阻嚇衝門行為，「加大罰錢機制，唯一辦法」、「刑事毀壞喎，報警啦」。



乘搭港鐵不應衝門。（資料圖片）

「CXs！臨閂門衝入嚟跟住把遮撠咗喺門口」。該乘客於6月20日在Threads發布多張相片，指乘搭港鐵時，有2名大媽「衝門」時雨傘「卡」着車門，導致列車開車後在漆黑隧道中停駛10分鐘，「架車開咗，然後chok咗幾下勁大力，之後就停咗喺度10分鐘，多謝晒你哋」。

港鐵2大媽衝門 雨傘卡車門累停駛

從相片見到，當時車上擠滿乘客，2名大媽站在車門旁邊，其中1名大媽的黑色雨傘被車門夾着懸掛半空。大媽叉腰望着雨傘，似乎感到無奈。

大媽的黑色雨傘被車門夾着懸掛半空。（Threads@tssyingwassleepie）

大媽的黑色雨傘被車門夾着懸掛半空。（Threads@tssyingwassleepie）

大媽雨傘卡在車門，列車之後停駛10分鐘。（Threads@tssyingwassleepie）（Threads@tssyingwassleepie）

列車10分鐘後重開 大媽們若無其事離開

樓主透露，10分鐘後列車重開，慢駛到佐敦，而2名大媽竟若無其事地離開，「佢哋咩事都冇咁就走咗，耶」。

10分鐘後列車重開，慢駛到佐敦，而2名大媽竟若無其事地離開。（Threads@tssyingwassleepie）

網民看後紛紛批評2名大媽衝門行為離譜，「累人累物」、「好onX呀！」、「好心唔好衝入車廂啦，3分鐘就有一班啦，3分鐘都等唔到」、「為咗一下入閘阻咗成車人」、「X，等下架都係兩三分鐘，俾佢哋搞到變10幾分鐘」。也有自稱是受影響乘客的網民感嘆，「頭先就係因為佢，搞到遲到……」、「原來就係佢哋搞到我返工爭啲遲到，X街！」。

亦有網民認為要加重罰則阻嚇衝門行為，「加大罰錢機制，唯一辦法」、「刑事毀壞喎，報警啦」。

港鐵衝門可罰款2,000元

港鐵衝門可罰款2,000元。（資料圖片）

根據《港鐵附例》第9條「不當進入或離開列車」，任何人不得在列車車門開始關閉後進入或離開列車，不得企圖在列車車門開始關閉後進入或離開列車，也不得干擾鐵路處所內的任何門或閘，包括任何列車車門及月台幕門，違者最高可罰款2,000元。

（Threads@tssyingwassleepie）