聯合航空客機降落「低到撞貨車」畫面曝　司機驚恐回憶：以為地震

美國新澤西州機場一架聯合航空（United Airlines）日前降落時，疑因高度過低，起落架竟直接撞擊一輛行駛在公路的大貨車頂部，曝光影像顯示，車內司機當場嚇壞，以為發生大地震，直呼死裡逃生。



駕駛驚恐回憶「以為大地震」

美國《紐約郵報》報道，根據行車紀錄器畫面，這架編號169的聯合航空班機，在降落進場時，以異常低的角度掠過高速公路。目擊者指出，飛機巨大的輪胎直接「蹭過」這輛大貨車頂部，強大的衝擊力導致貨車猛烈搖晃，並撞向路邊護欄，現場還有一根燈柱被飛機撞斷。

車內司機當場嚇壞，以為發生大地震。（圖/X@CollinRugg）

飛機輪胎直接「蹭過」大貨車頂部：

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受害的貨車司機在接受初步檢查後仍餘悸猶存，他驚恐表示：「那一瞬間我以為發生了大地震。整台車突然劇烈晃動，我根本不知道發生了什麼事，直到我停下車往窗外看，才發現一架巨大的客機就在我頭頂正上方飛過，那景象簡直像世界末日。」

報導表示，這宗事故再次引發航空界對於紐瓦克機場（Newark Liberty International Airport）「29 號跑道」視覺進場（Stadium Visual Rwy 29）風險的討論，報道指出，該航線要求飛行員在極低高度進行一個70度的急轉彎，且周邊高速公路與體育場的燈光，極易造成干擾。

一名曾向美國聯邦航空局（FAA）匿名舉報該跑道的資深飛行員透露：「在那裡要找到跑道非常困難，地面的燈光雜亂無章。只要一個轉彎角度沒抓好，飛機與地面車輛的距離就只剩下幾英尺。這次沒發生大規模傷亡，真的是奇蹟。」目前美國國家運輸安全委員會（NTSB）已介入調查這宗事故。

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