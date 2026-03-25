加航客機紐約機場撞車事故 控制塔人員疑分心 錄音曝：我搞砸了
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
美國紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）22日晚間發生加拿大快運航空（Air Canada Express）客機撞上消防車的重大事故，導致2名機師身亡、逾40人送醫。通訊錄音顯示，值班的控制塔人員坦言，他當時正專心處理另一起危機，結果「搞砸了」。
塔台錄音曝光 遇突發連環狀況
根據控制塔通訊錄音，當晚11時20分左右，一架聯合航空客機因機艙異味放棄起飛，並呼叫消防支援。控制塔隨即忙於調度這一突發事件。11時35分，控制塔准許從蒙特婁飛抵的加拿大快運航空客機降落於第4跑道。
點擊瀏覽加拿大航空客機撞車事件相關消息及圖片：
+5
2分鐘後，一輛正趕往支援聯合航空的消防車請求穿越該跑道，控制塔隨即放行。幾秒鐘後，管制員突然急呼「停下來，一號車，停！」接着便傳出撞擊聲。事發後，該名管制員沮喪地向其他機師表示，自己試圖阻止悲劇，但因忙於處理稍早的狀況而搞砸了。
30年首見致命意外 衝擊逾500航班
這是拉瓜迪亞機場30多年來首宗致命意外。不幸殉職的2名機師皆為剛展開飛行生涯的年輕人，機上41名傷者送醫後多數已出院，2名消防員則傷勢穩定。機場為此一度關閉至隔日下午，逾500架次航班被迫取消。國家運輸安全委員會（NTSB）已尋獲座艙語音與飛行數據紀錄器以利調查。
相關圖輯：有片｜濟州航空空難「墜機前畫面」曝光！疑撞上機身10倍大鳥群
+17
官方澄清人力問題 肇因待釐清
針對外界質疑控制塔調度失靈，美國運輸部長達菲（Sean P. Duffy）澄清，事發當晚控制塔內不只1名管制員，且目前機場的正式管制員人數已接近目標編制。
前航空事故調查員古澤蒂（Jeff Guzzetti）指出，儘管控制塔明顯存在疏失，但客機當時正高速進場，消防車卻仍駛入跑道。他強調，這類重大事故通常並非單一肇因，確切的責任歸屬仍有待官方進一步釐清。
「停！停！停！」 加拿大航空客機撞車前夕空管錄音曝光加拿大航空客機紐約機場跑道撞消防車2死 事故一刻曝光｜有片哥倫比亞空軍輸機墜毀 增至66死 總統批官僚阻礙救援民航機接連發生意外≠別坐飛機 保平安全靠乘客注意飛行安全搭飛機9個「不能說的秘密」 引擎失效不告知乘客 竟會更安全？
延伸閲讀：
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】