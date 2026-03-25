加航客機紐約機場撞車事故　控制塔人員疑分心　錄音曝：我搞砸了

美國紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）22日晚間發生加拿大快運航空（Air Canada Express）客機撞上消防車的重大事故，導致2名機師身亡、逾40人送醫。通訊錄音顯示，值班的控制塔人員坦言，他當時正專心處理另一起危機，結果「搞砸了」。



塔台錄音曝光 遇突發連環狀況

根據控制塔通訊錄音，當晚11時20分左右，一架聯合航空客機因機艙異味放棄起飛，並呼叫消防支援。控制塔隨即忙於調度這一突發事件。11時35分，控制塔准許從蒙特婁飛抵的加拿大快運航空客機降落於第4跑道。

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2分鐘後，一輛正趕往支援聯合航空的消防車請求穿越該跑道，控制塔隨即放行。幾秒鐘後，管制員突然急呼「停下來，一號車，停！」接着便傳出撞擊聲。事發後，該名管制員沮喪地向其他機師表示，自己試圖阻止悲劇，但因忙於處理稍早的狀況而搞砸了。

30年首見致命意外 衝擊逾500航班

這是拉瓜迪亞機場30多年來首宗致命意外。不幸殉職的2名機師皆為剛展開飛行生涯的年輕人，機上41名傷者送醫後多數已出院，2名消防員則傷勢穩定。機場為此一度關閉至隔日下午，逾500架次航班被迫取消。國家運輸安全委員會（NTSB）已尋獲座艙語音與飛行數據紀錄器以利調查。

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官方澄清人力問題 肇因待釐清

針對外界質疑控制塔調度失靈，美國運輸部長達菲（Sean P. Duffy）澄清，事發當晚控制塔內不只1名管制員，且目前機場的正式管制員人數已接近目標編制。

前航空事故調查員古澤蒂（Jeff Guzzetti）指出，儘管控制塔明顯存在疏失，但客機當時正高速進場，消防車卻仍駛入跑道。他強調，這類重大事故通常並非單一肇因，確切的責任歸屬仍有待官方進一步釐清。

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