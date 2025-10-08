一家三口住觀塘140呎3房1廳！藏豪宅旋轉樓梯　用途曝光震撼全網

【香港奇則／觀塘／樓價】香港地寸金尺土，但細小單位都可以「五臟俱全」。內地抖音平台瘋傳影片，指觀塘有一家三口入住的單位雖然只有13平方米（約140呎），卻「用盡空間」打造出3房1廳及廚房廁所，更設置1條豪宅式旋轉樓梯，用途令人嘖嘖稱奇。上載影片的抖音網紅驚歎「極限壓縮，你敢想嗎？香港的設計師真的很強」。



影片引來網民熱議，有人直呼「神奇」，「三室一衛一廚加走廊兼小客廳，已經算殫精竭慮了」，但也有不少人感嘆香港地方小令人壓抑，「隔著熒幕都感覺壓抑窒息感」、「太壓抑了，就算工資高，生活品質也不高啊，長期這麼住怨氣不重才怪」、「一輩子，也不想去香港」。



內地抖音平台瘋傳影片，指觀塘有一家三口入住的單位雖然只有13平方米（約140呎），卻「用盡空間」打造出3房1廳及廚房廁所，更設置1條豪宅式旋轉樓梯。（抖音影片截圖）

「天才設計師爆改老破小，解決一家三口居住要求」。抖音網紅「湯姆港房」近日在抖音發布影片，介紹觀塘1個只有130呎只住一家三口的「極限壓宿」單位，驚訝發現不但有三房一廳，還設置1條豪宅式旋轉樓梯，空間用到盡，直呼「香港還是太超前了！再次感歎香港設計師螺絲殼裡做道場的能力！」。

一家三口住觀塘140呎單位 打造3房1廳有豪宅樓梯

影片中，「湯姆港房」親身走入單位，大門只有50厘米闊，形容「稍微胖一點可能進不來」。他表示，約140呎空間要住一家三口，朋友偶爾過來住宿，而且每1個人都需要有隱私度的私人空間，加上「大廳」有1條復刻了豪宅才有的法式樓梯及扶手，所有東西都要做到「嚴絲合縫」才能辦到，「因為稍微偏差一點點都沒辦法做得到」。

「湯姆港房」親身走入單位，形容所有東西都要做到「嚴絲合縫」才能辦到。（抖音影片截圖）

第1間房間：小孩房

「湯姆港房」之後介紹3個房間，並以小孩子的房間作例解釋「嚴絲合縫」重要作用，事關若計算稍有偏差，可能連房門也無法打開，「我舉個例子，比方說，小孩子他要睡在什麼地方呢？這是1推拉門對吧，可以把它打開，打開之後呢，這有個小小的書桌，這個真的要嚴絲合縫，卡得真的是一毫米都不能多，才能把這個門給打開。這小孩快要上初中了，都已經11歲快12歲了，要睡在這樣一個區裏面」。「湯姆港房」更親自嘗試躺在床架上，僅僅可容下1名成年人；另為了儲物，房間床架床板可以打開，前方也有抽屜。

「湯姆港房」介紹小孩子房間。（抖音影片截圖）

第2間房間：主人房

第2個房間位於「閣樓」，是可放雙人床的主人房。「湯姆港房」打開小孩房間旁邊的門，內裏有樓梯連接「閣樓」，房內有用作通風採光的窗戶，惟要小心樓梯陡峭，且以成年人高度容易「撞頭」。

「湯姆港房」介紹閣樓主人房。（抖音影片截圖）

第3間房間：睡覺區域

沿樓梯回到「地面」，閣樓下方有1個空間可作第3個「睡覺區域」，但沒有間隔，相當「開揚」，「找1套可以摺疊的沙發，或者是打1個地鋪，那這邊就可以再睡1個人」。「湯姆港房」隨後介紹廚房及洗手間，剛好夠一個成年人進入及使用。

「湯姆港房」介紹第3個「睡覺區域」。（抖音影片截圖）

「湯姆港房」介紹廚房。（抖音影片截圖）

'

「湯姆港房」介紹廁所。（抖音影片截圖）

豪宅式旋轉樓梯用途曝光

至於作為重點的豪宅式旋轉樓梯，「湯姆港房」解釋其實際用途 ── 原來是連接「收納閣仔」讓業主、住客伸長手拿取行李等雜物，「因為業主他有很多行李，他一定要在這房間裏面，放一些收納的空間」。

「湯姆港房」解釋豪宅式旋轉樓梯實際用途。（抖音影片截圖）

「湯姆港房」最後讚歎，「香港還是太超前了！13平（平方米）做3房1廳1廚1衛，還要有閣樓！還要有法式樓梯！要滿足一家三口日常起居！極限壓縮空間天花板！再次感歎香港設計師螺絲殼裏做道場的能力！」。

「湯姆港房」讚歎「香港設計師螺絲殼裏做道場的能力」。（抖音影片截圖）

內地網民呼「神奇」 嘆港人居住空間壓抑

內地網民看過影片震撼，有人直呼「神奇」，「3室1衛1廚加走廊兼小客廳，已經算殫精竭慮了」。也有不少人感嘆香港地方小令人壓抑，「簡直是太可怕了」、「隔着熒幕都喘不上氣，感覺壓抑窒息感」、「第1個房間好壓抑，像睡在棺材裏」、「太壓抑了，就算工資高，生活品質也不高啊，長期這麼住怨氣不重才怪」、「一輩子，也不想去香港」、「可憐的香港人」。

亦有網民認為該條豪宅式旋轉樓梯實際作用不大，「那個樓梯簡直了，拆了家裏面還要大一點」、「不覺得進門的樓梯很多餘嗎」。