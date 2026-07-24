九巴車長開車前耍拳鬆筋骨！目擊者感激 網民︰長時間揸車真係攰
巴士車長長時間駕駛，實在需要不時活動筋骨，以保持身體靈活。Facebook群組「大埔人大埔谷」流傳1段長約7秒影片，見到停定的九巴上，有戴口罩和眼鏡的男車長坐在駕駛座，擋風玻璃折射出附近巴士路線號碼和目的地，分別「58X屯門良景邨」和「屯門市廣場▸紅橋」，車長趁着停車時間連續數下揮拳，相信正在活動筋骨，之後放下雙手，為開作做好準備。
網民：長時間揸住個軚盤都真係好攰！鬆下筋骨都好！
樓主在帖文表示「辛苦晒九巴司機，要耍下拳鬆筋骨」，大量網民留言指「食過夜粥」、「鬆下啲筋骨」、「長時間揸住個軚盤都真係好攰！眼睛同精神都要好專注！鬆下筋骨都好！辛苦晒每個司機服務大眾！」、「邊個X客敢玩嘢，可以當佢木人樁咁練習」。
現場不排除是旺角東巴士總站
根據現場環境，車長有時間做運動，等候乘客上車，不似中途站，可能是總站起步，加上附近巴士寫明「58X屯門良景邨」，現場可能是旺角東巴士總站，樓主將影片上載至Facebook群組「大埔人大埔谷」，涉事九巴有可能是來往大埔中心總站和旺角東總站、路線272X。
不同職位車長 工作時間有長短
九巴官網列明，車長的工作時間根據職位而有所不同：
1. 全職車長
早更：約早上5時上班
夜更：約下午3時上班
每星期工作6天，每天基本工時為8小時，包括1小時有薪用膳時間，超過8小時後的薪津以超時工作計算，需輪更及輪休
2. 5天工作車長
早更：約早上5時上班
夜更：約下午3時上班
每星期工作5天，每天基本工時為8小時，包括1小時有薪用膳時間，超過8小時後的薪津以超時工作計算，需輪更及輪休
3. 時薪車長
每星期工作不少於17小時
4星期內工作不少於68小時
彈性工作時間
（Facebook群組「大埔人大埔谷」）
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本港近日天氣不穩，天文台先後發出黃色和紅色暴雨警告信號，暴雨下市民外出都非常狼狽，有女生於今年7月6日晚上7時50分，在Facebook群組「Park Island Friends 珀麗灣快樂群組」發文，指當晚約7時40分，乘搭巴士由青衣返回馬灣珀麗灣，大讚「司機叔叔好細心」，到站前提醒乘客車頭下車，「有瓦遮頭，小心行」，樓主激讚是「黃雨中的小確幸」、「唔該晒司機」，希望同車乘客「一齊俾個讚司機」。