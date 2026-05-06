旺角垃圾桶旁遍地垃圾　清潔姐姐嘆：玩嘢啊　網民感心痛：辛苦晒

垃圾桶被當擺設？有港男於網上發文表示，近日在旺角西洋菜街驚見垃圾桶旁遍地垃圾，清潔姐姐邊掃垃圾邊無奈道「玩嘢啊」，他拍片時亦氣憤指「有垃圾桶唔掉，係都要掉地下」。



網民批評亂丟垃圾者，「咁大個垃圾桶都唔抌入去，根本係慣犯」、「隔籬就係空嘅垃圾桶都要掉地下」、「咩叫影響市容，就係呢啲」，又為清潔姐姐感不忿，「好心痛啲清潔工人」、「呢啲日子最慘嘅係清潔姐姐」、「以後五一黃金周，清潔要畀3倍人工啦！」。



有港男於網上發文表示，近日在旺角西洋菜街驚見垃圾桶旁遍地垃圾。（Threads@joker.death12558）

該港男於Threads發文發片，見到旺角西洋菜街街頭垃圾桶旁遍地垃圾，包括紙袋、手搖飲料杯、紙巾等，而垃圾桶並非爆滿，仍有很多空間，1名清潔姐姐邊掃垃圾邊無奈道「玩嘢啊」。

旺角未滿垃圾桶旁遍地垃圾 清潔姐姐：玩嘢啊

港男亦氣憤附和指「有垃圾桶唔掉，係都要掉地下」，並於帖文向清潔姐姐表示「辛苦晒」。

清潔姐姐邊掃垃圾邊無奈道「玩嘢啊」。（Threads@joker.death12558）

網民感心痛兼致敬：辛苦晒清潔姐姐

網民批評亂丟垃圾者無公德心，「成日都行呢條街都未見過咁咯」，並說「為清潔姐姐致敬」、「辛苦晒清潔姐姐」、「清潔工人係最值得尊敬，應每年加5至8%人工」。

有網民認為，街道應增設垃圾桶及增加亂丟垃圾罰款，「好心大時大節放多啲垃圾桶」、「香港冇法如日韓比較，做細垃圾桶口、減少垃圾桶呢兩個政策只會令更多垃圾在街！香港只可多設垃圾桶、垃圾桶口做大方便丟垃圾，而且必須做大容量，同時加重亂丟垃圾罰款如提升至2萬元，咁就會街道乾淨啲」。

港男拍片時亦氣憤指「有垃圾桶唔掉，係都要掉地下」。（Threads@joker.death12558）

網民：平時好多人懶得行就掉啲大垃圾喺街邊

有網民指出，平日也見不少自私的人，「淨係得五一，佢哋先辛苦？平時屋苑垃圾房咪又係扔滿晒雜物」、「忍唔住真係要講1句，平時啲清潔姐姐已經好辛苦！好多人懶得行就掉啲大垃圾喺街邊，佢哋要自己抬返垃圾站，而家仲要招呼埋你班亂丟垃圾嘅人，睇見都嬲」。

網民為清潔姐姐感不忿，「好心痛啲清潔工人」、「呢啲日子最慘嘅係清潔姐姐」。（Threads@joker.death12558）

亂拋垃圾會被罰款幾多錢？

根據香港法例《公眾潔淨及防止妨擾規例》第132章附屬法例第4(1)條，任何人將扔棄物，或廢物棄置在公眾地方乃屬違法行為，違例者可被罰款3,000元。

（Threads@joker.death12558）