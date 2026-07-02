不懂新蒲崗去黃大仙　的士司機起錶搵路　堅持收$33才讓乘客下車

的士司機也可能出現不識路的情況，但他們大可使用導航，惟司機不應以「不識路」為由兜路，甚至拒絕乘客在合適地點下車。最近有女生在社交平台發文，表示她早前乘坐的士，打算從新蒲崗前往黃大仙，惟司機卻「不識路」，停車並花3分鐘找路，樓主見狀指想下車，但司機卻不讓她下車，樓主稱願意照付起錶的29元，惟司機堅持要收取33元，或着樓主報警。樓主指「都唔係爭你嗰幾蚊，就係唔想俾你收」，並稱當下自己非常氣憤。



樓主在社交平台發文，表示她早前乘坐的士，打算從新蒲崗前往黃大仙，惟司機卻「不識路」，停車並花3分鐘找路。（Threads「_ch.lammm_」影片截圖）

的士司機「唔識路」 拒乘客付$29下車

樓主在社交平台Threads上發文，表示日前於新蒲崗乘搭的士，欲前往黃大仙，路程不遠，但的士司機卻「不識路」，並在樓主上車之際就按下咪錶，又停車尋找路線。樓主見狀便指希望下車，不料司機「死都唔畀我落」，樓主驚慌之下直呼「要跳車」，又表示願意支付司機29元，惟對方堅持要收取33元，或者讓樓主報警。

樓主見狀便指希望下車，不料司機「死都唔畀我落」。（Threads「_ch.lammm_」影片截圖）

網民支持報警：非法禁錮

樓主未透露事件後續，但表示自己當下非常氣憤，「都唔係爭你嗰幾蚊，就係唔想俾你收」。樓主的分享亦引來大批網民討論，不少網民批評涉事的士司機，稱樓主應報警，因司機不能拒絕乘客下車，並認為司機最怕浪費能接載更多乘客的時間，故假如樓主報警，司機或會讓她下車，「真係報警，睇吓妳驚定佢驚」、「大癲，唔畀落車叫佢去最近警署，黃大仙警署佢唔會唔識啦」、「傻妹，仲唔報警？非法禁錮，佢一直跳錶收妳錢都得啦」、「阿妹唔好驚，下次直接報警。我哋的士司機最怕煩同嘥時間」。

樓主表示願意支付司機29元，惟對方堅持要收取33元，或者讓樓主報警。（Threads「_ch.lammm_」圖片）

的士司機濫收車費會被扣幾多分？有什麼刑罰？

根據香港法例第374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》第47（2）條，任何的士掌管人就租用的士所收取的車費，不得超過有關車費。任何人無合理辯解而違反第47（2）條，即屬犯罪。如屬首次定罪，可處1萬元及監禁6個月；及如屬再次定罪，可處罰款2.5萬元及監禁12個月。

此外，根據香港法例第647章《的士司機違例記分條例》，的士司機濫收車費會被記10分。2年間被記滿15分或以上，首次可被停牌3個月，其後每次6個月。

睇多啲：批的士司機濫收5毫車資 找$20港幣變¥10人民幣 乘客：真係好躁

搭這趟的士真是蝕上加蝕！有的士乘客於網上發文批評司機，將車資「收齊頭」，39.5元變40元之餘，找續60元時更在中間夾着1張10元人民幣，她下車後才發現，氣得直言「真係好XX躁，啲的士X係咪玩少1日嘢都唔X得，我以後唔會再周街截的士」。



有「數口精」的網民為樓主計算匯率，得出損失了9元，「$20+20+¥10×1.15=51.5，DCX賺多了8.5+0.5=$9，幾蚊都呃，真係水魚之都」，有網民安慰道「你輸少少都仲係收人仔，整張唔知邊度嘅，就真係冇仇報」。



有的士乘客於網上發文批評司機，將車資「收齊頭」，39.5元變40元之餘，找續60元時更在中間夾着1張10元人民幣。（Threads@ggmeowo）

該的士乘客於Threads發文指出，她於新蒲崗截的士，到達時車錶顯示車資為39.5元，「佢同我講$40都算X數，我冇講啲咩」。

批的士司機「收齊頭」多收5毫車資 找$20港幣變$10人民幣

她給司機100元，理應找回60元，但下車後才發現其中1張是10元人民幣，「佢畀3張藍色銀紙畀我，張人民幣夾喺中間，我落車擺返啲錢先見到」。

乘客指出，「佢畀3張藍色銀紙畀我，張人民幣夾喺中間，我落車擺返啲錢先見到」。（《降魔的》劇照）

乘客：以後唔會再周街截的士

她怒斥「雖然唔係好多錢，但係真係好XX躁，啲的士X係咪玩少1日嘢都唔X得，我以後唔會再周街截的士」。

網民留言指出，「啲的士佬找少畀你，之後又趕你落車，你都冇得數清楚，冇必要真係唔會搭的士」、「39.5收40我覺得還好，但係找人仔10蚊真係想報警」、「琴日搭完的士$33.2，我話畀八達通佢都係收X我$34」。

樓主怒斥，「雖然唔係好多錢，但係真係好XX躁，啲的士X係咪玩少1日嘢都唔X得，我以後唔會再周街截的士」。（資料圖片）

行家看不過眼：搞好啲錢找畀客咁難咩？

甚至連的士業行家也看不過眼，表示「我自己做都X埋佢一份，乜搞好啲錢找畀客咁X難咩？你畀我見到呢啲，我喺佢架車坐足成個鐘先走，我睇你點有得做」。

有網民則表示，「唔好嬲，業界都有好人嘅」、「我收過澳門幣100，所以我相信人有錯手」，並提醒「也要小心假銀紙，很多會找客」。

的士業行家也看不過眼，表示「我自己做都X埋佢一份，乜搞好啲錢找畀客咁X難咩？」。（資料圖片）

的士司機濫收車費會被扣幾多分？有什麼刑罰？

根據香港法例第374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》第47（2）條，任何的士掌管人就租用的士所收取的車費，不得超過有關車費。任何人無合理辯解而違反第47（2）條，即屬犯罪。如屬首次定罪，可處1萬元及監禁6個月；及如屬再次定罪，可處罰款2.5萬元及監禁12個月。

此外，根據香港法例第647章《的士司機違例記分條例》，的士司機濫收車費會被記10分。2年間被記滿15分或以上，首次可被停牌3個月，其後每次6個月。

香港法例列明，的士司機不得濫收車資。（資料圖片）

如果的士司機沒有散銀找續，屬於犯法嗎？

另外，根據香港法例第374D章《道路交通（公共服務車輛）規例》第45（2b）條，在的士可供租用或已租用時，為給予乘客找續，司機必須無論何時均攜帶不少於10元面額鈔票或2元或以上面額硬幣達90元，1元或以下面額硬幣達10元，任何人無合理辯解而違反第45（2）條，即屬犯罪，一經定罪，可罰款5,000元及監禁6個月。 運輸署提醒，的士司機若未能為500元或1,000元面額的港幣提供找續,雖不屬違例，但的士司機應盡量滿足乘客的找續要求。

（Threads@ggmeowo）