瑞典過山車出軌1死9傷 女子遭拋出車外從6米高處墮地｜有片
撰文：王海
出版：更新：
2023年6月25日，瑞典斯德哥爾摩一座遊樂園發生過山車出軌意外，一名女子被拋出車外墮地，事故造成一名乘客死亡，9人受傷。事發時14名乘客正乘坐過山車，其中一節車廂下方的支撐臂突然斷裂，導致列車驟停並部份出軌。事隔2年多後，當地法院近日開始審理此案，並在庭上播放事發時的影片，捕捉到一名婦人Karin Elmegard墜地的瞬間。
瑞典斯特哥爾摩過山車意外影片：
據英國《每日郵報》報道，Karin Elmegard當時坐在丈夫Mikael Elmegard旁邊，她從最後一節車廂被拋出車外墮地，丈夫則抓住一根橫梁倖免於難。
從CCTV拍攝的畫面顯示，過山車的結構劇烈搖晃，遊客驚恐地抬頭張望，紛紛逃離現場。就在幾秒鐘後，CCTV畫面捕捉到Karin Elmegard的畫面。
意外中，一名三十多歲的女子不幸身亡，而包括Karin Elmegard在內的九人受傷。
針對該遊樂園和其他兩間企業的審判於11月10日開始。
瑞典首都斯德哥爾摩市中心巴士衝向巴士站 3死3傷比利時與瑞典機場因發現無人機一度暫停升降 約500名乘客滯留瑞典外相晤王毅 促釋放桂民海 中國外交部：反對干涉司法主權王毅晤瑞典外交大臣：中方願對瑞典實施免簽政策