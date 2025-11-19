瑞典過山車出軌1死9傷　女子遭拋出車外從6米高處墮地｜有片

2023年6月25日，瑞典斯德哥爾摩一座遊樂園發生過山車出軌意外，一名女子被拋出車外墮地，事故造成一名乘客死亡，9人受傷。事發時14名乘客正乘坐過山車，其中一節車廂下方的支撐臂突然斷裂，導致列車驟停並部份出軌。事隔2年多後，當地法院近日開始審理此案，並在庭上播放事發時的影片，捕捉到一名婦人Karin Elmegard墜地的瞬間。



瑞典斯特哥爾摩過山車意外影片：

據英國《每日郵報》報道，Karin Elmegard當時坐在丈夫Mikael Elmegard旁邊，她從最後一節車廂被拋出車外墮地，丈夫則抓住一根橫梁倖免於難。

從CCTV拍攝的畫面顯示，過山車的結構劇烈搖晃，遊客驚恐地抬頭張望，紛紛逃離現場。就在幾秒鐘後，CCTV畫面捕捉到Karin Elmegard的畫面。

意外中，一名三十多歲的女子不幸身亡，而包括Karin Elmegard在內的九人受傷。

針對該遊樂園和其他兩間企業的審判於11月10日開始。