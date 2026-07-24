日本見習僧縱火毀650年古寺　不滿打坐時捱打較多　網：沒冤枉錯

日本佐賀縣伊萬里市6月發生一起寺廟縱火案，擁有600年歷史的古寺本堂與僧人住所全毀，然而涉嫌縱火的竟是該寺的見習僧侶，原因僅是因為生活不順，更抱怨寺方待遇不公，「打坐時被打比較多下」，因而心生怨憤。



綜合日媒報導，佐賀縣「圓通寺」設立迄今已逾600年，卻在6月30日凌晨3時30分左右突發大火，火勢延燒長達7個小時，其木造本堂及連棟的生活空間「庫裏」等超過1000平方米建築因此全毀，所幸未造成人員傷亡。

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警方抽絲剝繭後，於7月6日逮捕涉嫌縱火的28歲見習僧侶森永吉。森嫌自去年4月起住進寺內修行，案發當時住持外出，寺內僅有他與另一名見習僧侶。森嫌縱火後雖曾打電話報案稱「二樓失火了」，但隨後仍被警方鎖定並逮捕。

森嫌在警訊中對犯行供認不諱，坦言「覺得人生的一切都煩透了」。他透露，自己對寺方的生活指導與修行量極度不滿，不僅經常因讀經或日常生活挨罵，打坐時被「警策」（禪宗用於提神的木板）敲打背部與肩膀的次數也比其他人多，認為遭到不公平對待且承受巨大壓力，才會一時憤而縱火。

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事件傳至台灣，不少網友也覺傻眼，紛紛表示：

「難怪會被多打」

「28歲像個中二屁孩」

「住持應該很後悔沒把他的頭打掉」

「650年古蹟就這樣燒了」

「所以住持沒冤枉人，你的確應該要被多打幾下，因為心中還有雜念」

「不適合當和尚，真的不要勉強，把600多年佛寺放火燒掉，也沒辦法再重蓋一模一樣的」

「柯南都是真的」



為釐清森嫌犯案時的精神狀態與刑事責任能力，佐賀地檢已於7月22日正式對其實施「鑑定留置」（司法精神鑑定），預計將持續進行至10月20日，全案目前仍在深入調查中。

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