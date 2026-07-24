男子「用AI偽造水果變質照」鑽電商退款漏洞　害全縣人買不到榴槤

大陸湖南衡山一名譚姓男子利用AI修圖軟體偽造水果腐爛、發霉照片，鑽電商平台「僅退款、不退貨」機制漏洞，成功詐取大量高價水果，再轉售牟利。法院審理後，依詐欺罪判處有期徒刑1年，併科罰金5,000元人民幣。



爛水果照「騙」 鑽電商平台漏洞

據《央視新聞》報導，經法院調查，譚男自2025年底至今年初短短4個月內，在多家電商平台下單超過100筆，購買金枕榴槤、櫻桃等高價水果，收貨後利用AI修圖軟體製作水果發霉、腐敗的假照片，再向平台謊稱商品品質有問題，申請「僅退款不退貨」，藉此免費取得商品。

示意圖（Unsplash@Rach Teo）

害全縣買不到榴槤！內地男「AI製爛水果照」狂詐電商：

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警方表示，譚男得手後，還將水果透過二手交易平台、社群網站及熟人管道低價轉售牟利，形同「空手套白狼」。由於類似申訴過於頻繁，導致多家電商平台一度將湖南衡山列為高風險地區，甚至拒絕寄送榴槤、櫻桃等商品至當地，影響一般民眾正常購物。

警方獲報後，透過電子數位鑑識、IP追蹤及金流分析鎖定譚男，並在其住處查扣75支涉案手機，同時取得AI修圖紀錄、交易紀錄及資金流向等證據，形成完整證據鏈，譚男到案後坦承犯行。

法院指出，譚男共非法取得60顆重約9至10斤的金枕榴槤及5箱超大果櫻桃，涉案金額超過1.6萬元人民幣。雖然他在判決前已全數退賠犯罪所得，原本量刑可望落在6至9個月，甚至有機會獲得緩刑，但因他2024年曾犯詐欺罪遭判刑，本案屬累犯，依法加重其刑，最終判處有期徒刑1年並科罰金5,000元人民幣。

法院也提醒，AI工具若被用於偽造證據、詐騙牟利，仍須負擔刑事責任，民眾切勿心存僥倖，以免觸法。

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