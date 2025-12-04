上Facebook遇詐騙　醒目印度男「用ChatGPT反殺」　嚇到騙徒求饒

印度德里一名男子遇到Facebook詐騙，靈機一動使用ChatGPT巧妙反擊，成功獲取詐騙集團的臉部照片與精準位置，讓對方嚇得連連求饒道歉。



網友「RailfanHS」在Facebook被一名「大學學長」私訊，低價轉售高級家電和家具。但他立刻察覺有異，直接致電學長本人，確認是詐騙之後，決定將計就計、揭發騙局。

印度一名男子用ChatGPT「絕地反擊」，獲取詐騙分子臉部照片與精準位置，讓他嚇得道歉求饒。（Reddit@RailfanHS）

他利用ChatGPT 成功反擊詐騙分子：

「RailfanHS」宣稱有意購買，收到詐騙集團透過另一個WhatsApp帳號傳來的付款QRCode之後，又假裝掃描出現技術問題、藉此拖延時間，同時利用ChatGPT建立一個網站，能夠擷取使用者GPS位置與前鏡頭畫面，反過來要求對方把QRCode上傳至該網站，宣稱：

可以加速付款流程。

詐騙集團不疑有他，立刻上鉤。「RailfanHS」獲得其GPS座標、IP位址與清晰臉部照片後，立刻回傳上述資訊，讓對方當場嚇壞，瘋狂傳訊苦苦哀求原諒，並且承諾停止詐騙。

「RailfanHS」在網路論壇Reddit分享這次過程，讓許多網友直呼大快人心，紛紛留言讚賞他運用AI防詐的創意，甚至呼籲把網站原始碼分享給大家：

「太厲害了，我要學起來」

「把AI用在正確地方，做得好」



