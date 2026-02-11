AI重塑「殺豬盤」版圖　國際刑警：東南亞詐騙團夥正在全球化擴張

儘管東南亞各國政府加大力度打擊網絡詐騙，但國際刑警組織警告，東南亞犯罪分子利用廉價的人工智能工具，更快速地鎖定更大範圍的潛在受害者群體，提高詐騙效率並躲避執法行動。



過去，一些針對求職者的虛假廣告或誘導投資與網戀的「殺豬盤」，往往因為語法錯誤或畫質低劣而易於識別。

近期東南亞各國正加大力度打擊電信詐騙：

如今，犯罪分子利用大語言模型（large language model，LLM）和深偽技術，讓騙局更加細緻複雜。人工智能還讓犯罪分子能夠迅速調整策略，轉向新的目標群體，並轉移至新的作案地點。

據彭博社報道，位於新加坡的國際刑警組織網絡犯罪局局長傑頓（Neal Jetton）說：「從詐騙中心對人工智能的應用，就能看出其效率之高。這種詐騙運作模式本就相當簡單，人工智能的運用將使犯罪活動變得更加容易。」

他舉例，人工智能不僅能實現聲音克隆，還能通過工具快速生成逼真的照片。

中南半島國家近期加強打擊電信詐騙園區。中新社報道，中國官方2月9日公布，中緬泰三國聯合清剿緬甸妙瓦底詐騙園區的行動取得階段性成效，1500多名犯罪嫌疑人已被遣返中國，妙瓦底KK園區630多棟相關建築物已被全部拆除。

柬埔寨執法當局1月31日在靠近越南的柴楨省巴維市搗毀一個電信詐騙園區，逮捕2000多名外國人。

這些執法行動導致詐騙團夥開始增加使用人工智能技術。國際刑警組織官員認為，詐騙中心非但不會消失，反而可能不斷演變，因為人工智能使詐騙分子能以低成本擴大規模，所以更敢從事這類非法活動。

位於法國里昂的國際刑警組織犯罪情報分析師巴魯德（Stephanie Barroud）說：「我們目前已知的是，無論是有組織犯罪團夥、潛在的人口販運受害者，還是詐騙受害者，人工智能的使用都在重塑整個詐騙現象。人工智能正把我們推向未知領域。」

東南亞詐騙中心給社會造成的損失，目前缺乏確鑿數據，部分原因在於受害者往往不會主動報案，但專家一致認為，損失金額巨大且呈上升趨勢。

美國和平研究所的一份報告保守估計，截至2023年底，全球跨國犯罪網絡通過非法網絡賭博和詐騙活動竊取的資金總額已達640億美元（約5000億港元）。

犯罪團夥利用人工智能，執法當局也可以善用人工智能追捕犯罪分子，但前提是他們必須跟得上技術發展的步伐。

美國戰略與國際問題研究所情報、國家安全和技術項目副研究員迪克森說：「隨着人工智能的爆炸式增長及普及，犯罪產業變得越來越專業。」

人工智能應用無處不在，意味着犯罪現場不再侷限於東南亞。巴魯德說，美洲、非洲和中東地區也有越來越多詐騙活動，其中一些帶有亞洲元素，表明這些活動與東南亞的犯罪團夥存在聯繫。

巴魯德說：「我們還發現，部分詐騙中心由當地人、當地有組織犯罪團夥和區域性有組織犯罪團夥運營，這表明詐騙手法正在全球化。」

隨着東南亞國家加強打擊詐騙園區和犯罪團夥更多地採用人工智能，未來為滿足電信詐騙人力需求的人口販運會跟着減少。

傑頓說：「畢竟將人運往一國，再轉賣至另一國，還要賄賂官員，需要大量人力和物力。藉助人工智能，只須運送更少的人，就能提升效率。」

