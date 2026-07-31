有片！泰國皮皮島騙徒貓　帶遊客入便利店買零食爽開餐　多人中招

去泰國旅行要小心遇到另類「街頭騙案」！近日，泰國旅遊勝地皮皮島（Phi Phi Island）一隻戴著紅色項圈的灰白色虎斑貓在網絡上瘋傳，更被網民戲稱為「皮皮島騙徒」及「四腳詐騙犯」。這隻神貓憑藉楚楚可憐的眼神和可愛的喵叫聲，屢次成功引誘外國遊客走進便利店，並帶領他們到寵物食品區親自挑選心水零食，萌得遊客乖乖付款。相關影片在社交平台上引起熱議，令牠一躍成為皮皮島知名的網紅貓。



這隻神貓憑藉楚楚可憐的眼神和可愛的喵叫聲，屢次成功引誘外國遊客走進便利店，帶領他們到寵物食品區親自挑選心水零食，萌得遊客乖乖付款。（IG：jmiiyaaa）

這隻神貓憑藉楚楚可憐的眼神和甜美的喵叫聲，屢次成功引誘外國遊客走進便利店，並精準帶領他們到寵物食品區親自挑選心水零食，萌得遊客乖乖付款。（IG：jmiiyaaa）

韓國遊客拍片揭發「騙局」 聰明貓帶路精準自選零食

綜合媒體報道，事發於7月中旬，一名韓國女遊客在社交平台上分享了一段她在泰國皮皮島旅行時拍攝的影片。影片顯示，一隻戴著紅色項圈的灰白色虎斑貓走在遊客前面，熟練地帶領她們走進一家便利店，並直奔寵物食品區。

這隻小貓停在貓糧貨架前，不僅回頭看著遊客緩緩眨眼，當女遊客問牠是否想要某種商品時，牠更親自叼起一包貓肉泥，並喵喵叫了一聲作回應，彷彿在挑選自己最愛的零食。可愛舉動瞬間俘虜了女遊客的心，逗得她們哈哈大笑，最終乖乖結帳，並在店外餵飼小貓。

小貓停在貓糧貨架前，不僅回頭看著遊客緩緩眨眼，牠更親自叼起一包貓肉泥，並喵喵叫了一聲作回應，彷彿在挑選自己最愛的零食。（IG：jmiiyaaa）

這隻小貓停在貓糧貨架前，不僅回頭看著遊客緩緩眨眼，牠更親自叼起一包貓肉泥，並喵喵叫了一聲作回應，彷彿在挑選自己最愛的零食。（IG：jmiiyaaa）

這隻小貓停在貓糧貨架前，不僅回頭看著遊客緩緩眨眼，牠更親自叼起一包貓肉泥，並喵喵叫了一聲作回應，彷彿在挑選自己最愛的零食。（IG：jmiiyaaa）

可愛舉動瞬間俘虜了女遊客的心，最終乖乖拿著貓糧到收銀台結帳，並在店外餵飼小貓。（IG：jmiiyaaa）

可愛舉動瞬間俘虜了女遊客的心，最終乖乖拿著貓糧到收銀台結帳，並在店外餵飼小貓。（IG：jmiiyaaa）

這可愛的舉動瞬間俘虜了遊客的心，逗得她們哈哈大笑，最終乖乖拿著貓糧到收銀台結帳，並在店外開心地餵飼這隻聰明的小貓。（IG：jmiiyaaa）

「慣犯」身份曝光 各國遊客皆曾中招

然而，這隻小貓並非「初犯」，而是一名熟練的「專業敲詐專家」。早前已有香港遊客在社交平台上發布過類似影片，顯示這隻貓帶領兩名遊客進入同一家便利店並停在貓糧區，最後成功賺得一餐美食。除此之外，不少遊客也分享了相似的影片，證實這隻小貓經常施展同一套「騙吃」伎倆。

貓咪領著遊客到貓糧貨架上。（Threads：c.h0ilam）

貓咪領著遊客到貓糧貨架上。（Threads：c.h0ilam）

貓咪領著遊客到貓糧貨架上。（Threads：c.h0ilam）

遊客被貓咪萌住，買零食給貓咪吃。（Threads：c.h0ilam）

遊客被貓咪萌住，買零食給貓咪吃。（Threads：c.h0ilam）

可愛貓咪引熱議 網民笑指：店員是同謀

網民看過影片後笑指「起初我同情那隻貓，後來我意識到我應該同情那些遊客」、「貓語是國際通用的」、「詐騙集團頭目來了」，甚至封牠為貓糧品牌的新大使。

由於貓糧剛好擺放在最底層貨架，不少網民推測店員是否有參與這場行動，因為貓咪顯然對遊客和貨架的佈局瞭如指掌，儘管被冠上「騙子」之名，但網民一致認同，正是其聰明又有禮的行為才讓遊客心甘情願為其買單。目前，許多社交媒體用戶正呼籲貓咪的真正主人現身，分享更多關於這隻爆紅神貓的故事。

（綜合）

其他報道：走貓！HKTVmall送貨員見問外貓主動通知 飼主發文感激引本尊回應

好人好事，值得表揚！有港男在社交平台發文，指上班途中接到HKTVmall送貨員通知，已將貨物放在門外，隨後再被告知「你屋企隻貓出咗嚟喎」，嚇得他即時聯絡家人，始發現原來是家人回家開門時，未有留意家貓趁機溜出門外。樓主感激送貨員及時通知，故發文道謝。



不少網民讚揚送貨員「做多一步」的舉動能幫到人，「如果走失咗就大鑊」、「好人一生平安」，並提醒樓主應在大門裝設緩衝區，以避免類似事件再生。帖文亦引來事件中的送貨員留言，並透露自己養了3隻貓貓，且之前亦曾走失，故非常明白作為主人的心情，「何況佢咁可憐望住我，我都唔忍心就咁走咗去啦」，指其任職的公司留意到事件，已經通知他將獲得奬勵。



有港男收到送貨員致電通知到貨，其間發現有貓貓在他家門前，通知他疑走失貓貓，故特意發文向送貨員表謝意。（threads＠jasper.chan_圖片）

家貓溜出門外家人未為意 幸獲送貨員致電通知

「我點都要出第一篇Threads去感謝HKTVmall嘅送貨大哥」，該港男在threads帳號「jasper.chan_」發帖，指日前上班途中接到送貨員致電，本來以為是一般的送貨通知，便讓對方將貨物擺放門口便好，但突然被告知：「啲貨就等陣先，你屋企隻貓出咗嚟喎」。樓主形容當時「嚇到彈咗起身」，隨即聯絡家人了解，揭發原來是家人回家開門時，意外讓貓貓溜出門外，但未有發現。

港男感激送貨員及時通知：令我第一時間發現走失貓

從送貨員拍攝的照片可見，他將貨品連同飲料放在樓主單位門外，但發現1隻體型肥大的美國短毛貓瑟縮在鐵閘門前，牠表情略帶驚恐，估計是相中單位的貓貓意外走出，遂致電通知樓主。

樓主衷心感激送貨員及時通知，「真心好多謝你呀，善良嘅送貨大哥！令我第一時間發現走失貓」，又表示道「邊個話香港人無愛心？」，希望帖文可以推送給對方看到，指事後已和家人對質，並「攬住隻貓半個鐘」作出安慰。

全文：走貓！HKTVmall送貨員見問外貓主動通知 飼主發文感激引本尊回應