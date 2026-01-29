古早味？台糯米炸老店餐牌成焦點　貼小字條免誤會：只有一種口味

食店的餐牌對顧客來說十分重要，設計上當然要簡單易明，但台灣彰化一間賣炸糯米糍的老店，其餐牌近日被網民瘋傳，事緣當中寫上「古早味」、「花生口味」、「老少皆」宜等字句，其實只賣花生口味，但卻讓食客誤會有多種味况可選，大量查詢令店家不勝其煩，於是貼上提示小字條，避免顧客再有誤會，結果反令網民笑翻，大讚「太可愛了，肯定是老闆被問太多次了」、「感覺選擇很多，其實是專賣店」。



彰化傳統小吃糯米炸老店的餐牌，讓顧客以為有不同口味選擇，其實只有花生口味。（Threads@fruit_chiayi）

「老闆，我要一個老少皆宜，一個古早味」，有網民在Threads上發相發，笑稱在彰化一家賣花生味糯米炸的店家看到招牌上的小字條，覺得十分有趣。

糯米炸老店餐牌笑翻網民

照片可見，招牌並列「彰化美食、香酥可口、古早味、花生口味、老少皆宜、素食」的紅色招牌仔，乍看之下令顧客以為有「古早味」或「花生口味」等多種選擇，可能店家被問太多次，於是在花生口味上面標示「只有」，旁邊字條更解釋「其他都是形容詞」，做法笑翻不少網民。

網民讚店主小字條澄清做法「太可愛了」。（Threads@fruit_chiayi）

網民：肯定是老闆被問太多次了

不少網民也覺得搞笑，「太可愛了，肯定是老闆被問太多次了」、「哈哈哈，感覺選擇很多，其實是專賣店」、「論招牌設計的重要性」、「老闆直接寫：不要問了，只有一種花生口味」、「請問老闆，老少皆宜裡面是包什麼？」、「每個告示的背後都有一段故事」。