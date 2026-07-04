餐廳湯內撈出手機　荒誕畫面惹爆笑　網民創諧音梗：Samsung一湯

食物內有昆蟲毛髮就見得多，這次竟然升級到藏有手機？有食客於網上發文分享，與家人去餐廳吃飯時點了1碗湯，怎料盛湯時竟發現湯內有部手機，畫面極其荒誕。



帖文引來網民爆笑，有人創作諧音梗「Samsung（三餸）一湯」，亦有人笑說「如果呢碗係粥，真係煲電話粥喇」、「你是否在湯裏救過一部電話？」、「荒謬到AI都做唔出」。



有食客於網上發文分享，與家人去餐廳吃飯時點了1碗湯，怎料盛湯時竟發現湯內有部手機。（Threads@hyunnisgood）

該食客於Threads發文發相表示，「嘢食有曱甴我聽過，有電話我真係第一次見。屋企人食飯叫咗兜湯，然後搵到部電話」。

食客餐廳湯內撈出手機

照片見到，樓主家人於1碗有肉有菜的湯內撈出1部套着紫紅色手機殼的手機。

樓主其後於留言區補充說，他們並未有喝下該碗湯，當時詢問侍應手機物主是誰，發現「係拎湯過嚟嗰個叔叔嘅」。（《富貴逼人》劇照）

食客揭曉物主：係拎湯過嚟嗰個叔叔嘅

樓主其後於留言區補充說，他們並未有喝下該碗湯，當時詢問侍應手機物主是誰，發現「係拎湯過嚟嗰個叔叔嘅」。

有網民疑惑問「重點係點解可以跌咗落去但唔知」、「冇水花㗎咩？」，樓主猜測「可能太忙佢都冇留意」，又笑說「我懷疑佢想換電話但老婆唔畀」，樓主又透露該餐廳並非位於香港。

有網民大玩諧音梗，笑說是「Samsung（三餸）一湯」。（《三命》劇照）

網民玩諧音梗：Samsung一湯

有網民大玩諧音梗，笑說是「Samsung（三餸）一湯」，引來其他網民大讚，「香港人有屬於自己嘅諧音gag」、「師兄有料」、「近年見過最完美嘅食字」、「2026年最佳留言」。

有網民表示看照片第一眼沒留意到白色的湯勺，以為手機凌空，「點樣影到部電話自己識浮起」，其他網民「跟機」表示，「same，我都有呢個錯覺」、「睇咗好耐先睇到支白色羹柄」、「開咗飛行模式」。

有網民笑說，「原來電話真係食材嚟，煲粥又得煲湯都得」、「其實部手機未必乾淨過曱甴」。（《原本以為只是手機掉了》劇照）

網民：部手機未必乾淨過曱甴

另有網民笑說，「原來電話真係食材嚟，煲粥又得煲湯都得」、「今次真係可以補充『電』解質」、「優惠期內一碗湯跟一部電話」、「廚房師傅：有冇人見過我部電話？」、「有冇河神走出嚟問你：你跌嘅係金色嘅iPhone定係銀色嘅iPhone」、「食食下碗湯識響真係嚇死」、「如果開震機啲湯係咁郁以為地震添」、「其實部手機未必乾淨過曱甴」。

（Threads@hyunnisgood）

睇多啲：粉嶺餐廳老鼠伏近玻璃 目擊者：完全唔驚人 網民：大廚加班試菜

這隻老鼠很大膽！近日網上流傳影片，粉嶺1間已結業的餐廳內，有隻老鼠伏在貼近玻璃位置，即使有人走近也未有逃走，拍攝的男生形容「養到完全唔驚人」。網民笑說，「寵物友善餐廳？」、「大廚加班試菜」、「廚師親自打招呼」。



近日網上流傳影片，粉嶺1間已結業的餐廳內，有隻老鼠伏在貼近玻璃位置。（Threads@yuetchunkwong）

有男生於Threads發文發片，見到有隻身形肥碩的老鼠伏在餐廳內貼近玻璃位置，嘴巴不斷咬動，但即使男生貼近拍攝，老鼠也完全未有害怕逃走，驚訝表示「養到完全唔驚人」。

粉嶺餐廳老鼠伏近玻璃 目擊者：完全唔驚人

有網民指出該餐廳已結業，另有網民說「呢間開舖無耐食過1次，超污糟」、「恐怖，傳播病毒」，有網民則笑言「廚師都要食飯」、「五星級大鼠」、「你做乜影我哋廚房部經理？」、「自己屋企一樣」。

有網民笑言，「廚師都要食飯」、「五星級大鼠」、「你做乜影我哋廚房部經理？」。（《五星級大鼠》劇照）

老鼠可傳播什麽疾病？住所內有鼠患或死鼠應如何處理？

根據食環署網頁資料，在本港的家居環境中常見的鼠類有3種，分別是溝鼠、黑家鼠和小家鼠。老鼠可傳播鼠疫、鼠斑疹傷寒、叢林斑疹傷寒、斑疹熱、鈎端螺旋體病和漢坦病毒感染等疾病。

市民如發現住所內有鼠患，應通知物業管理公司以尋求協助或聘請滅蟲公司滅鼠；避免自行捕捉老鼠。如有查詢，市民可致電1823或食物環境衞生署查詢熱線2868 0000或食物環境衞生署分區辦事處（辦公時間內）。

處理鼠屍前，要穿上膠手套（如有需要可戴上口罩）。使用工具（如：鉗）把鼠屍放進堅韌的膠袋內，然後以一般家居消毒劑或稀釋漂白水噴灑鼠屍至完全濕透。接着，把該膠袋的袋口綁緊並將它放進另一膠袋內，最後再密封外層膠袋。裝着鼠屍的膠袋應妥善棄置於有蓋垃圾桶或附近的垃圾站內。

即使男生貼近拍攝，老鼠也完全未有害怕逃走，男生驚訝表示「養到完全唔驚人」。（Threads@yuetchunkwong）

漢坦病毒是什麼？漢坦病毒有什麼傳播途徑？

根據衞生署網頁資料，漢坦病毒是一組屬於布尼亞病毒科的病毒，主要見於囓齒動物（如老鼠和田鼠）。漢坦病毒患者主要透過直接接觸受感染囓齒動物的糞便、唾液或尿液，或通過吸入其霧化排泄物中的病毒而染病。

人類亦可由其他途徑染病，包括被帶有病毒的囓齒動物咬傷或抓傷；進食被帶有病毒的囓齒動物的尿液、糞便、唾液污染的食物；接觸被帶有病毒的囓齒動物的尿液、糞便、唾液污染的物件後，再觸摸眼睛、鼻和口，而人與人之間的傳播是極其罕見的。

根據衞生署網頁資料，漢坦病毒患者主要透過直接接觸受感染囓齒動物的糞便、唾液或尿液，或通過吸入其霧化排泄物中的病毒而染病。（資料圖片）

漢坦病毒的潛伏期有多長？漢坦病毒有什麼病徵？

感染漢坦病毒後，潛伏期約1至8星期。腎綜合症出血熱患者可能會出現突發的症狀，包括劇烈頭痛、背痛、腹痛、發燒、發冷、惡心和視力模糊。其他症狀可能包括臉部潮紅、眼睛發炎或發紅和出疹。到病發後期，患者可能出現低血壓和急性腎衰竭。病死率介乎少於1%到15%不等。

至於漢坦病毒肺症候群患者，早期症狀包括疲倦、發燒和肌肉痛，痛楚可能出現於大腿、臀部、背部和肩膀，亦可能伴有頭痛、頭暈、發冷、惡心、嘔吐、腹瀉和腹痛。病發4至10天後，患者可能出現呼吸道症狀，如咳嗽和呼吸急促。病死率高達約40%。

要預防感染漢坦病毒，市民應經常保持雙手清潔。（fb專頁「衞生署衞生防護中心」圖片）

應如何預防感染漢坦病毒？

要預防感染漢坦病毒，市民應經常保持雙手清潔；小心貯存及處理寵物的食物，避免成為囓齒動物的食物，垃圾及廚餘應放進有蓋垃圾箱內，並須每天清理；避免徒手處理囓齒動物或其屍體、進入受鼠患困擾的地方、接觸囓齒動物的排泄物或其巢穴等等。

（Threads@yuetchunkwong / 食環署 / 衞生署）