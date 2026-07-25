機場T1往T2神級捷徑？機鐵兩邊開門　網民憂被當逃票　附港鐵回應

港鐵機場快綫列車於5月20日起在機場站恢復兩邊開門，分別通往一號客運大樓，以及於5月27日全面啟用的二號客運大樓。有男生近日於網上發文，分享從一號客運大樓走到二號客運大樓的捷徑，就是利用機場站沒有閘機及列車兩邊開門的特點，只需在月台等待列車到達開門，就能暢通無阻穿梭兩邊客運大樓。



不過，由於港鐵職員不時查驗乘客有否逃票，有網民擔心此舉不妥，或會被罰款，「有人查飛你就gg囉」、「往香港方向在機場出現離開要有博覽館站入閘紀錄，往機場方向要有市區站入閘紀錄」。



港鐵回覆《香港01》查詢時表示，現時列車在抵達機場站後，兩邊車門均會開啟，目的是方便乘客可從兩側月台，分別前往一號及二號客運大樓。據港鐵觀察，運作大致暢順，港鐵會持續監察運作情況，若留意到有阻礙相關運作或滋擾乘客的行為，會按現場實際情況作出相應跟進。



關閉近6年的二號客運大樓於2025年9月23日至今年5月27日分階段啟用，機鐵列車亦配合調整，於今年5月20日起在機場站恢復兩邊開門。（夏家朗攝）

為配合機場三跑道系統工程，機場二號客運大樓於2019年11月28日關閉，機管局斥資約129億元擴建，關閉近6年的二號客運大樓於2025年9月23日至今年5月27日分階段啟用。機鐵列車亦配合調整，於今年5月20日起在機場站恢復兩邊開門。

機場T1往T2捷徑？男生：機鐵兩邊開門

有男生近日於Threads發文發相表示，「由T1去T2最快一定係咁樣行」，照片顯示機鐵列車於機場站兩邊開門的一刻。

有男生近日於Threads發文發相表示，「由T1去T2最快一定係咁樣行」，照片顯示機鐵列車於機場站兩邊開門的一刻。（Threads@iambono0o）

網民：廿年前都咁行 VS 憂被查飛

帖文引來熱議，有網民說「廿年前都係咁行」、「28年前已經知啦！」，並點出機場站沒有設閘機原因，「機場站沒有入閘出閘機，搭機鐵到機場站就係直衝去拎機票，寄艙行李，轉線乘搭機鐵時已付全費，機場站兩邊門開就是方便T1、T2兩邊走」、「到機場仲有閘機真係俾人XK，一到機場梗係衝去搞手續」。

有網民擔心會否被當逃票，有網民則說「機場入閘都唔使拍卡，想問下點查飛」、「技術上冇逃票之可能（出站先需要拍卡⋯⋯）」，甚至有人說「機場staff都係教我咁行」、「問過MTR啲職員都話可以咁行」。

有網民表示，雖然於一號客運大樓登機，但也會到二號客運大樓餐廳用餐，「咁樣行最快，T2有好多嘢食，我上次都係咁樣行去嗰邊食」。有網民則認為，機鐵班次較疏，10至12分鐘一班，「等得車嚟，已經行隧道過咗去」。

（Threads@iambono0o）

其他報道：有片│港鐵大叔大聲講電話被勸阻！挑釁單挑2個:關你X事 結局爆笑

港鐵乘客大聲講電話觸發罵戰常有，但今次竟然有「驚喜」？本港社交平台Threads流傳影片，顯示往上水方向的港鐵東鐵車廂內有大叔因講電話太大聲，被乘客勸收細音量，詎料大叔「發爛渣」以粗言狂兇「我講電話大聲咗關你X事呀？上水站落車，單挑你兩個」。最終其他乘客齊心出聲表達不滿，大叔隨即態度大變向全場「認錯say sorry」，令拍攝影片的目擊者直言「笑到我X街」。



事件引來網民熱議，不少人看過影片「爆笑」，「好正，大聲鬧完之後坐低傾心事」、「到最後friend返好突然」、「笑死！好戲劇化」。不過亦有網民感嘆，港鐵乘客大聲騷擾問題難以杜絕，「而家真係想安安靜靜搭車都難」。



港鐵有大叔大聲講電話被勸阻，發難狂罵乘客。（Threads@lemonk999）

有乘客於7月19日在Threads發布這段「港鐵罵戰」影片。影片長55秒，往上水方向東鐵列車內，有大叔正不斷大聲責罵坐在座位上的男乘客，「你係咪打我？夠膽打我呀下！做咩關你X事啊！我X你老X！」，更挑釁「上水站落車！單挑你兩個！」，隨後打電話疑找「幫手」說「喂上水站上水站上水站，兩個人玩嘢」。

影片直擊！港鐵大叔大聲講電話被勸阻 挑釁乘客「隻揪」：我大聲關你X事？

男乘客回應「X你，我叫你收嗲啊，講嘢咁X大聲！講嘢咁大聲托X呀？」，大叔則反嗆「我喺嗰邊講電話大聲咗關你X事呀？」。男乘客反駁「你嘈親成車人啊！對面叫你收聲啊！」，大叔則怒吼「嘈你老X！」。

港鐵有大叔大聲講電話被勸阻，發難狂罵乘客。（Threads@lemonk999）

港鐵有大叔大聲講電話被勸阻，發難狂罵乘客。（Threads@lemonk999）

港鐵有大叔大聲講電話被勸阻，發難狂罵乘客。（Threads@lemonk999）

結局峰迴路轉 目擊者：笑到我X街

然而影片最後峰迴路轉，列車到站停車後，大叔突然坐在男乘客旁邊交頭接耳，樓主透露，大叔之後向全場乘客道歉，直指「真係，笑到我X街」。

影片最後峰迴路轉，大叔突然坐在男乘客旁邊交頭接耳。（Threads@lemonk999）

被罵男乘客現身曝詳情 乘客合力「KO」大叔

影片廣泛流傳後，有自稱是被罵男乘客的網民講述事件詳情，表示當時大叔「大大聲講電話」，有女乘客勸喻「細聲啲」，惟大叔反而調高聲量，他看不過眼兩度叫大叔「細聲啲」，大叔隨即「走過嚟發癲」罵他，最後上述女乘客及其他人合力出聲表示被「嘈親」，大叔才「轉軚」認錯「say sorry」，「咁見佢肯認錯，我咪順勢講佢幾句囉，費事有拖要開呀」。

網民爆笑：好戲劇化

事件惹來網民「爆笑」，「鬧完交之後仲要坐隔籬」、「好正，大聲鬧完之後坐低傾心事」、「到最後friend返好突然」、「笑死！好戲劇化」。也有網民感嘆，港鐵乘客大聲騷擾問題愈來愈多，「而家真係想安安靜靜搭車都難」、「睇嚟要買個大聲公鎖匙扣，方便嘈交用」。

乘搭港鐵騷擾乘客可罰款5,000元

根據《港鐵附例》，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份，作出對其他乘客造成滋擾或煩擾行為，違者最高可罰款5,000元。（資料圖片）

根據《港鐵附例》第25條「乘客不得造成滋擾」，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份，作出對其他乘客造成滋擾或煩擾行為，違者最高可罰款5,000元。

（Threads@lemonk999）