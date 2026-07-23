機場巴乘客行李箱斜放下層　目擊者斥黐線　網民：無同理心無常識

除生仔、「擔遮」要考牌，「放篋」看來也要考牌？有機場巴士乘客於網上發文公審，有乘客於機場總站甫上車就將行李箱斜放在行李架下層，佔用了大量空間，自私行為引來網民一同狠批，「有啲人的確係無同理心無常識」、「放篋都要考牌，唔pass冇得去旅行」、「照打直擺，突出少少無問題，問題係點解要擺得咁西」。



有機場巴士乘客於網上發文公審，有乘客於機場總站甫上車就將行李箱斜放在行李架下層，佔用了大量空間。（Threads@elk.charcoalblue）

該巴士乘客於Threads發文發相表示，「其實你點會估到而家啲人已經進化到咁樣打斜擺咁X黐線」。照片見到，行李架下層有兩個分別黑色及粉紅色的行李箱斜放着，佔用下層一半空間。

機場巴士乘客兩行李箱斜放下層

有網民猜測，「其實架巴士開得快又多彎，個行李又唔重就有咁樣會自動移位」，有網民不認同指「最多瞓低啫，咩彎可以令到個篋打斜咁勁」，樓主也回覆說她於機場上車，「係第一個站，架巴士根本未郁過」。

有網民分享照片，見到有人在行李架中層打橫放行李箱。（Threads@sheeppppy）

網民：完全唔會考慮之後仲有人上車

有網民揶揄「擺到好似櫃位display咁」，有任職空少的網民慨嘆「次次放工搭A車就要OT做行李整理員執啲打橫放、水平瞓低嘅篋，搵個悲微嘅位放自己個行李箱」。

有網民批評，「真心，啲人完全唔會考慮之後仲有人上車，細篋擺晒中間，一係打橫瞓，我見過有大人將幾歲細路個背囊都放埋上行李架」、「仲有拎細篋嘅唔好霸下格擺，X街我要舉個23kg嘅上上格，知唔知幾高難度，架車仲要郁」。

網民直言，「放篋都要考牌，唔pass冇得去旅行」。（資料圖片）

網民：大聲叫個人出來擺返

有網民指出要即場大罵或自己動手調位置，「我即場大聲X過，即刻勁唔好意思過嚟擺返好」、「講咁多做乜，一係大聲叫個人出來擺返，一係你幫佢執」、「遇到呢啲一律用腳幫佢擺返正」、「將佢哋打平照推入去擺喺佢哋前面，到時佢拎之前要搬走我（個篋）」。

（Threads@elk.charcoalblue）

其他報道：兩男女攜4行李箱搭龍運E車 超限制被拒登車 揚言投訴惹乘客公審

龍運巴士不同路線的行李數量限制均有不同！有巴士乘客於網上發文公審兩名男女乘客，指兩人共拖着4個行李箱欲乘搭來往博康及機場（地面運輸中心）的E42線龍運巴士，由於超出每人只准攜帶1件行李的上限而被拒上車，兩人不滿揚言投訴車長，最終被趕下車。樓主批評兩人「搞事」，揶揄「冇錢唔好學人去旅行！」。



網民批評，「有錢去旅行冇錢call車」、「畀你上車係人情，唔畀係道理」、「搞到開唔到車，全車人多得佢兩個唔少」。有網民表示，「你唔講我真係唔知A車E車有分行李數量」，有網民就認為龍運巴士宣傳不足，「之前我帶1個大喼1個小喼坐E車，才知不可以，我問過好多朋友都冇人知道，有時不是特登貪平」。



有巴士乘客於網上發文公審兩名男女乘客，指兩人共拖着4個行李箱欲乘搭E42線龍運巴士，由於超出每人只准攜帶1件行李的上限而被拒上車，兩人不滿揚言投訴車長。（Threads@_jessie_yau_0123_）

該巴士乘客於Threads發文表示，「X老又搞事！兩個人攞4隻喼上E42仲聲大夾惡話要投訴車長」。樓主指出，龍運有指引清楚列明，乘搭E車的乘客每人只可攜帶1件不大於特定尺寸的行李上車。

兩男女攜4行李箱搭龍運E車 超限制被拒登車

照片見到，1名穿深藍色上衣、揹着背包的女子站在打開的下車車門旁，身旁有個粉紅色行李箱，穿白色上衣的男子則站在車外，身旁有兩個黑色行李箱。隨後女子下車，但未有將粉紅色行李箱拿走，堵着車門阻礙關上。

照片見到，1名穿深藍色上衣、揹着背包的女子站在打開的車頭車門旁，身旁有個粉紅色行李箱，穿白色上衣的男子則站在車外，身旁有兩個黑色行李箱。（Threads@_jessie_yau_0123_）

目擊乘客：冇錢唔好學人去旅行！

樓主批評女子，「尤其是藍衫呢位巴渣婆，問完車長number仲話要埋全名」，揶揄兩人「冇錢唔好學人去旅行！A41兩個人$50都唔使都要慳，正垃圾」。

根據龍運巴士網站資料，來往博康及機場（地面運輸中心）的E42線全程車費為14.4元，來往碩門邨及「機場及港珠澳大橋」的A41線全程車費為23.4元，A41線比E42線貴9元。

隨後女子下車，但未有將粉紅色行李箱拿走，堵着車門阻礙關上。（Threads@_jessie_yau_0123_）

網民不知道龍運A車E車行李數量限制有不同

有眼利的網民留意到兩人的行李箱都貼了國泰航空商務艙乘客的標籤帶，不滿指「仲要係CX Business Class Tag，坐的士啦」、「一萬幾千蚊張機票都買咗，點解要慳嗰二三百蚊call車錢呢」，有網民就猜測「可以用Asia Miles（亞洲萬里通）換/ 或者出公數」、「可以係機票upgrade」、「可能屋企人做CX有優惠」。

有網民表示，「其實你好聲好氣車長多數唔理，你寸佢哋一定同你玩到盡」。另有不少網民說不知道A車E車的行李數量限制有不同，「原來（E車）唔帶得多過1件行李上車㗎，我而家先知，多謝分享」、「其實龍運巴士宣傳不足，之前我帶1個大喼1個小喼坐E車，才知不可以，我問過好多朋友都冇人知道，有時不是特登貪平，最後我要畀2個人的錢，司機才畀我上」。

龍運巴士不同路線的行李數量限制均有不同。（資料圖片）

龍運A線及NA線乘客才可攜兩件行李

龍運巴士乘客須知列明，嚴禁攜帶總體積超過10份1立方米、總重量超逾5公斤或含危險性或厭惡性之物件上車，該物件不得佔用座位及不得放置在巴士的通道或樓梯上。

「A」線及「NA」線的乘客可攜帶1件體積不超過71x56x26厘米（28x22x10 吋）之行李及1件體積不超過56x36x23厘米（22x14x9吋）之手提行李登車。「E」線、「N」線、「R」線、「S」線及「X」線的乘客可攜帶1件體積不超過71x56x26厘米（28x22x10吋）之行李登車。

（Threads@_jessie_yau_0123_ / 龍運巴士）