城巴大媽打噴嚏不掩口　女乘客半邊臉被噴飛沫超嬲：sorry都無句

打噴嚏或咳嗽要掩口，避免病菌隨飛沫傳播是常識吧！有女生於網上發文公審城巴1名大媽乘客，她坐在大媽身旁時，大媽不斷抓臉「唔知搲啲咩出嚟」，隨後大媽突然打了個噴嚏，口水噴到女生半張臉。女生指，大媽不單未有道歉，還拿出紙巾只抹自己的手，之後整程車當未曾有事發生過，氣憤怒斥大媽惡心和無質素。



網民紛紛批評大媽，「真係好核突，而家啲人咁冇教養，講句唔好意思都冇咁嬲」、「無文化、無禮貌、無檢點自己態度，更不想會損害到人，就有很多這樣的人，真不知她們怎樣，在什麼家庭長大，以致活到一把年紀都不知所謂」。



有女生於網上發文公審城巴1名大媽乘客，她坐在大媽身旁時，大媽不斷抓臉「唔知搲啲咩出嚟」，隨後大媽突然打了個噴嚏，口水噴到女生半張臉。（Threads@est_tiii）

「嬲到我講唔到嘢，隻手喺度震緊，點解啲人可以咁X惡心。」該女生於Threads發文講述事件，她乘搭城巴去上班，其間身旁的大媽乘客不斷抓臉「唔知搲啲咩出嚟」，她心想「此地不宜久留」，打算巴士停定時轉坐其他座位，怎料「佢突然間1個乞嗤打埋嚟！我成半塊面都係佢嘅口水！勁X惡心！」。

城巴大媽打噴嚏不掩口 女生半邊臉被噴飛沫

女生指出，「我極為震驚，連XX佢嘅心機都無，即刻攞支消毒噴霧好似沖涼咁噴自己塊面」，她不滿大媽「連sorry都無句」，只從手袋拿出紙巾抹自己的手，「之後成程車好似無事發生過咁」，女生怒斥「點解香港會多咗咁多咁X無質素嘅人」，之後她轉坐斜對面「對頭位」拍下大媽容貌。

有網民指出樓主應當場教育大媽，「勁黐線，唔話佢，又會有更多受害人」。（《親親我好媽》劇照）

網民斥：即時攞隻手揞一揞都好吖

網民留言表示，「好核突喎，一定嚇到呆咗」、「嘩！呢個肯定有陰影」、「噴完自己同附近空氣後要即刻落車洗面呀！好慘遇到呢啲人！」、「我都會發癲，我最怕人唔注重衛生，其實打乞嗤點會冇預兆，即時攞隻手揞一揞都好吖」。

有網民指出樓主應當場教育大媽，「樓主你太好人了，畀我一定原地X到佢開花」、「勁黐線，唔話佢，又會有更多受害人」，有網民則認為「呢啲人你出聲都冇用，好肯定佢仲寸返轉頭」。

多名網民分享類似遭遇，「明白你感受，我都試過坐隔籬阿姐連環打乞嗤唔遮口，我第二日就病咗」。（《愛．回家之開心速遞》劇照）

網民分享被噴飛沫同類遭遇

多名網民分享類似遭遇，「完全明白，以前試過有人打乞嗤，1條長嘅綠色鼻涕喺我隻手度都好，面真係好可怕，呢排仲要好多菌又covid，好慘」、「明白你感受，我都試過坐隔籬阿姐連環打乞嗤唔遮口，我第二日就病咗」。

另有網民分享，「有差不多遭遇，喺餐廳卡位打對坐，我只係食咗1啖，個大媽1個乞嗤，飛沬噴過嚟，我手背仲有佢粒飯，我立即火起鬧佢咁大個人唔識擰轉面，而家成碟飯都係你啲口水，可能我真係好惡，我要佢賠$，佢賠畀我，我立即埋單走，出去門口狂噴消毒！所以完全明白你當時心情」、「我都試過喺將軍澳地鐵站，我已經貼牆而行以為好安全，點之原來有道門，個男清潔工打開道門，劈大個口向住我頭頂係咁咳，嬲到X街呀」。

有網民建議戴口罩保障自己，「我俾人話我有時仲戴口罩出街，冇辦法，X人太多唯有保護自己」。（《愛．回家之開心速遞》劇照）

網民建議：戴口罩、及早調位

有網民建議戴口罩或及早調位保障自己，「我俾人話我有時仲戴口罩出街，冇辦法，X人太多唯有保護自己」、「大熱天時邊個唔想舒舒服服唔使戴口罩出街，條街實在太多冇公德心自私自利嘅XK，所以隨時戴定睇情況拉低透氣」、「巴士上一遇到啲疑似奇怪阿叔大嬸要即時起身轉位，有咁遠調咁遠，佢哋永遠無好嘢」。

（Threads@est_tiii）

其他報道：有片│2大媽大鬧OK便利店！增錯值逼退回$200 店員做法獲讚：好叻

到便利店增值必須留神，以免爭拗。本港社交平台Threads流傳影片，有2名大媽到CircleK便利店（OK便利店）想增值800元到支付寶（Alipay），並遞上2張500元紙幣（共1,000港元），但因為「顧住傾偈」，店員2次確認是否「增值1,000」時都回應「是」，店員於是按指示增值1,000。結果2名大媽不滿大鬧便利店，逼迫店員退回200元。其間排在後方的顧客看不過眼，表示可以幫店員作證，詎料大媽反辱罵「聾嘅唔好出聲！」。最終店員致電經理，按指示退回200元，2名大媽得手後離開。



影片震驚網民，紛紛批評大媽「惡人先告狀」離譜，「自己唔啱仲聲大夾惡？」、「好失禮，做佢哋仔女真係慘」、「好心唔好為難小職員啦。也有網民讚賞店員冷靜應對「高EQ」，「真係好EQ，好叻……畀着我嘅話，我鬧到你化啦！」。



增值支付寶（Alipay）時要留意金額。（資料圖片）

「誰大誰惡誰正確？」有網民於7月19日在Threads發布影片講述事件，指在OK便利店排隊時，前面2名大媽想增值800元到支付寶，遞上2張500元紙鈔。收銀店員2次確認是否「入1,000元」，但2名大媽專注聊天未有認真聽聽，重複回答「係」，於是店員「按指示」增值1,000元到支付寶，詎料大媽得悉後「發爛渣」狂罵店員，「嗰個潑婦就鬧收銀員點解入$1000，明明就話係$800」，並要求個職員叫經理出來 。

OK便利店支付寶入數爭議！2大媽罵店員逼退錢

樓主續說，排在大媽後方的灰衣男子的不過眼，表示可以幫店員作證，卻同樣被大媽辱罵，「排佢哋後面嘅灰衣男都聽到係$1000，幫個店員講都俾佢哋鬧，又話要報警，但係其實明明自己就係掛住同人傾偈冇聽清楚就答，仲要聲大夾惡咁鬧返店員轉頭，果然鬧交嗰陣時愈冇道理嘅人講得愈大聲」。

大媽：叫你經理出嚟吖！

影片看到，2名大媽正在收銀櫃檯位置責罵男店員，其中穿藍色大媽怒指「800蚊！」，店員回答「而家入咗無得退吖嘛」，與藍衣大媽同行的灰色大媽喝斥「收聲啦！無得退，咁叫你經理出嚟吖」。店員強調有人可以作證，但藍衣大媽激動反駁，「有人聽到？佢聽到唔係事件嘅全部啊！你發緊夢啊！聽唔到啊！你自己發緊夢唔認，仲喺度咁多嘢講！」。灰衣大媽重申「叫經理出嚟」。

2名大媽不斷責罵男店員，逼迫退款。（Threads@messififaboy26）

2名大媽不斷責罵男店員，逼迫退款。（Threads@messififaboy26）

2名大媽不斷責罵男店員，逼迫退款。（Threads@messififaboy26）

灰衣男見義勇為作證 被大媽辱罵：聾嘅唔好出聲啦！

店員之後與大媽理論，大媽高聲狂罵。這時排在後方的灰衣男子見義勇為上前，表示自己「聽得好清楚（說增值1,000元）」，更表示可以報警，惟大媽反辱罵灰衣男，「你真係離晒譜啊！你唔喺度（咪）亂噏嘢啦！你仲話好清楚喎？你聽唔到！聾嘅唔好出聲啦！」。藍衣大媽隨即把矛頭再指向店員，「唔認數仲喺度咁多嘢講！唔係有個喺度聾嘅亂講嘢，你就喺度亂咁講嘢啦！認啦！呢啲咁嘅人真係，做乜鬼證人吖！」，而灰衣大媽附和說，「你自己做錯嘢你要負責返㗎！」。2名大媽更逼迫店員致電經理退回200元。

店員冷靜應對 大媽取回200元即離開

另1段影片看到，店員正在按經理指示退回200元，其間大媽仍不停口責罵，「唔係你格硬嚟就得㗎喇！」、「如果唔係叫經理同佢（大媽）講對唔住㗎喇。你咁細個學埋咁樣做嘢方法！」，店員未有動怒，冷靜地邊處理退款邊回應「你話點就點啦」、「係係係，知道」。最終2名大媽取回200元後，離開現場。

店員按經理指示退回200元，大媽仍不停口責罵。（Threads@messififaboy26）

店員按經理指示退回200元，大媽仍不停口責罵。（Threads@messififaboy26）

取得200元後，2名大媽即時離開。（Threads@messififaboy26）

網民批大媽離譜：以為大聲就有道理？

網民看過影片紛紛批評大媽離譜，「啲阿蟬真係麻煩，咁都係入咗個支付寶度，又唔會少咗200蚊」、「個後生仔店員真係慘，要受呢啲人氣」、「唔使理佢哋啦，阻住晒後面啲人買嘢」、「以為大聲就有道理咩？」、「小事化大」、「好失禮，做佢哋仔女真係慘」、「最憎係呢啲，職員都處理緊件事仲咦咦哦哦，仲話個職員錯就要認又乜嘢，靜靜地等人處理啦，喺度煩煩煩」。

讚店員EQ高：好勁

也有網民讚店員「EQ高」，「真係好EQ，好勁，畀着我嘅話，我鬧到你化啦，群眾壓力佢兩個自然會收檔」、「今日先喺呢間OK增值，呢位店員十分有禮貌，麻煩呢兩個大媽嘅屋企人，帶佢哋返屋企，唔好放佢哋出嚟亂咁吠」。

「公眾地方行為不檢」可罰款5,000元、監禁12個月

在香港，於商店等地方責罵店員，可能觸犯「公眾地方行為不檢」等罪行。2025年12月，大埔超級城1間連鎖火鍋店有女食客用膳期間，疑不滿牛肉質素大吵大鬧，投擲碗碟擊中1名職員，最終涉「公眾地方行為不檢」、「普通襲擊」及「拒捕」被捕。

「公眾地方行為不檢」是俗稱，原條文是香港法例第245章《公安條例》第17B(2)條「公眾地方內擾亂秩序行為」，指在公眾地方作出喧嘩、騷擾、辱罵、侮辱性言詞或行為，意圖或極可能導致他人破壞社會安寧；一經定罪，最高可處罰款5,000元及監禁12個月。

（Threads@messififaboy26）