九巴阿伯1人霸4凳！晾腳睇報紙兼擺滿物品　不同日子同位置照霸位

乘搭公共交通工具時理應一人一位，但總有人自私地霸佔其他座位。有網民於7月17日在Facebook群組「錦上路之友」上載1張照片，月到1名白髮老翁坐在九巴下層最後一排座位，脫下拖鞋，繼而赤腳放在對面凳上，而對面座椅則擺滿其個人物品，阿伯悠閒地低頭看報紙。



白髮老翁坐在九巴下層最後一排座位，脫下拖鞋，繼而赤腳放在對面凳上，而對面座椅則擺滿其個人物品，阿伯悠閒地低頭看報紙。（Facebook群組「錦上路之友」圖片）

樓主批評︰究竟呢啲人係咩心態？

樓主在帖文表示，路線是九巴77K，批評「究竟呢啲人係咩心態？全無同理心可言」。其後有另1名網民表示，於上周見到同1名阿伯，都是出現類似情況，甚至更加過份。當時該名阿伯同樣在九巴下層最後一排座位，在靠窗位置同樣脫下拖鞋，赤腳放在對面凳上，整個人斜攤在座位上，其中一腿屈曲，姿勢相當寫意，對面座椅同樣放了其私人物品。

有網民表示上周見到同1名阿伯，同樣在九巴下層最後一排座位，在靠窗位置同樣脫下拖鞋，赤腳放在對面凳上，整姿勢相當隨意。（Facebook群組「錦上路之友」圖片）

網民轟：當正自己喺屋企

大量網民留言指「擺明2蚊遊車河歎冷氣」、「真係舒服，當正自己喺屋企」、「如果唔阻止，下次打埋邊爐」、「成個鐘車，應該要加埋臥鋪包廂」。

九巴要求乘客 不應在車內作出令其他乘客感到煩擾的行為

九巴官網寫明根據《公共巴士服務規例》（第230A章）、《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章）及《硬幣條例》（第454章），以及為乘客的安全及舒適着想，九巴要求乘客不應在車內作出令其他乘客感到煩擾的行為，例如用腳頂着前面椅背或將腳踏在座椅上等，同時嚴禁乘客毀壞巴士任何部份，車長有權拒絕任何神智不清、骯髒或衣衫不整的人士登上或乘搭巴士，以免引致對其他乘客造成騷擾或構成危險。

有網民表示上周見到同一名阿伯，都是類似情況。（Facebook群組「錦上路之友」圖片）

城巴不准乘客將腳放在座椅上

至於城巴亦有同類要求，根據城巴乘客須知，請勿在車廂內作出影響其他乘客的行為，例如把腳放於座椅上、以手提電話或其他裝置播放過大聲浪等，車長有權拒絕任何骯髒的人士、引致滋擾或構成危險性的人士登上或乘搭巴士，乘客如有需要，可以即時向車長反映，或經城巴網頁作出投訴。

九巴要求乘客不應在車內作出令其他乘客感到煩擾的行為，例如用腳頂着前面椅背或將腳踏在座椅上等，城巴都有相同規定。（示意圖/非涉事巴士／資料圖片）

（Facebook群組「錦上路之友」）

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到餐廳用膳時，應理注意個人衞生與禮貌。有香港男子在Facebook群組「慈雲山資訊交流」上載1張照片，可見拍攝地點是該區1間麥當勞分店，有1名身穿白色背心和灰色短褲的男子坐下脫鞋，然後將雙腳放在對面座位，左手手指插入鼻孔，樓主形容對方「鼻屎仲要係周圍彈」。



1名身穿白色背心和灰色短褲的男子坐下脫鞋，雙腳放在對面座位，左手手指插入鼻孔。（Facebook群組「慈雲山資訊交流」圖片）

許多網民留言指「體諒吓鑛埸工人」、「帶外來食物喎」、「造型咁似火雲邪神」、「點解無人請佢走？」。（《功夫》截圖）

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