美軍俄亥俄級核潛艇「沒有中國潛艇的龜背」？剖面圖揭結構真相
撰文：晨楓新苑
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【軍事】中國戰略核潛艇有很明顯的龜背，長期以來，一直被人詬病，說成是落後的標誌。「看看人家美國，就沒有龜背」。
「俄亥俄」級初看好像沒有龜背，其實還是有的。
「俄亥俄」號在船塢裏改裝為巡航導彈潛艇，可以看到龜背與艇體的接縫。改裝只涉及到內部的垂發管，水動力外形不變。
美國海軍「俄亥俄」級核潛艇▼▼▼
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剖面圖更加清楚。這裏還可以清楚地看到耐壓外殼、龜背和垂發管的關係。耐壓殼（圓形筒體）是艇體主要承壓的構件。美國潛艇用單層殼，這裏也可以清楚地看到。
龜背是不耐壓的，罩在耐壓殼外，用作水動力整流。龜背和艇體之間的長條縫隙是龜背內外壓力平衡用的。垂發管也是耐壓的。似乎在耐壓殼內是否耐壓無所謂，實際不然，導彈發射後，海水灌進垂發管，如果耐壓殼內部分不耐壓，就要壞事了。但在發射前，管蓋（兩層，外蓋是日常主要承壓的，內蓋只需要在發射前承壓就夠了），垂發管內是常壓的，便於艇員進去檢修。
「哥倫比亞」級比「俄亥俄」級大一點，20000噸vs18000噸，艇體直徑也大一點，43英尺vs42英尺，想像圖上看不出明顯的龜背（「俄亥俄」級就不很明顯），但模型上還是能看到，應該構造上兩者相似。
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