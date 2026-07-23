新空軍一號VC-25B急升級真相？IRCM紅外反制系統竟不如30多年舊機

【軍事】據美國「戰區」網站7月21日報道，美國總統特朗普（Donald Trump）證實，美國空軍新的空軍一號（Air Force One），VC-25B「橋樑」飛機將獲得額外升級，使其能力達到「極限」。



此前，在北約峰會上，特朗普乘坐VC-25B飛機前往峰會。但在炫耀完新飛機以後，隨着波斯灣地區的美伊衝突重啟，特朗普在從北約峰會返程時卻突然換回服役三十多年的老空軍一號VC-25A。這引發外界對於VC-25B改造倉促缺乏自衛設備的質疑。

2026年6月19日，美國馬里蘭州安德魯斯聯合基地，圖為總統特朗普（Donald Trump）在參觀新空軍一號（Air Force One）後步出飛機。（Reuters）

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VC-25B「橋樑」號客機是卡塔爾捐贈、由L3Harris公司承包快速改裝的過渡型總統專機，是一架747-800型飛機，用以填補正式版VC-25B持續延誤至2028年後的空缺。該型飛機2026年6月19日亮相併塗裝新版紅白藍塗裝，7月2日首次執行總統飛行，7月4日率F-22編隊飛越華盛頓。

當地時間7月7日，特朗普乘VC-25B「橋接」版空軍一號從美國飛抵土耳其安卡拉參加北約峰會。這也是這架新款空軍一號的國際首秀。

儘管是新飛機，但VC-25B飛機缺乏老式「空軍一號」VC-25A型飛機的對抗系統。現有VC-25A機型裝備有包括AN/AAQ-24定向紅外反制系統（DIRCM），該系統也被稱為「涅墨西斯」或大型飛機紅外反制系統（LAIRCM）的導彈對抗系統。此外，還有AN/ALQ-204「馬塔多爾」紅外反制系統（IRCM），可以對紅外制導導彈和雷達制導導彈進行有效反制。此外VC-25A還配備了多個位置上的導彈預警傳感器（RWR）。

但在北約峰會炫耀完新飛機的同時，當地時間7月8日，美伊在波斯灣地區的衝突重啟。在美伊回復交火以後，特朗普在從北約峰會返程時卻突然換回服役三十多年的老空軍一號VC-25A，中途還臨時拐去英國皇家空軍米爾登霍爾基地繞了一圈。

美國總統特朗普（Donald Trump）7月8日出席北約峰會後未有乘坐新空軍一號專機，在抵達英國米爾登霍爾空軍基地後才登上該專機，繼續返回美國的行程。（Reuters）

對於為何要換老飛機，特朗普宣稱，此舉是為讓英國皇家空軍米爾登霍爾基地的軍人參觀那架新飛機，而「自己比較懷舊」。但「戰區」等網站評論說，在美伊衝突激化的大背景下，總統專機確保與軍事高層安全通信的能力變得尤為關鍵，而VC-25B引發了對這架過渡型總統專機防禦系統完整性的質疑。

7月9日，《紐約時報》報道稱，這款前卡塔爾製造的戰機「缺乏舊型號所具備的相同防禦性反制措施，包括其先進的導彈對抗能力」。這一報道隨後引發了白宮的憤怒，白宮誓言要調查泄密記者。

但這一解釋沒有打消外界的質疑，21日，在華盛頓特區外安德魯斯空軍基地舉行的新聞發布會上，赫芬頓郵報白宮記者詢問剛剛觀看完世界盃決賽的特朗普說：「總統先生，這架飛機上沒有反導防禦系統，您為什麼還要乘坐它？」

2026年7月9日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）搭乘新款空軍一號專機抵達美國馬里蘭州安德魯斯聯合基地。（Reuters）

對此美國總統特朗普證實，美國空軍新的空軍一號，VC-25B「橋樑」飛機將獲得額外升級，使其能力達到「極限」。

特朗普說：

嗯，它確實有很多功能，而且具備很強的能力，但據我了解，大約一個月左右，他們就會把它送出去，讓其達到最大能力。所以他們會把這飛機送去升級，並且確保該機達到最大狀態，這大概需要一個月時間。

「戰區」網站隨後還詢問白宮有關VC-25B安全性的問題，白宮新聞發言人萊維特（Karoline Leavitt）向「戰區」發表聲明稱：「新的空軍一號對總統出行來說完全安全，但將在秋季進行額外的升級和改進，預計耗時約一個月。在此期間，總統將乘坐舊的空軍一號飛行。」

參議院撥款委員會國防小組委員會成員也證實了VC-25B的升級對抗手段的消息。

新罕布什爾州民主黨參議員Jeanne Shaheen 22日在英國法恩伯勒國際航展的一場圓桌會議上單獨表示：

我們早就知道這架飛機在安全方面存在一些問題，從一開始我們就清楚這一點。顯然，有關部門已經採取了措施來解決這些問題。

「戰區」網站表示，目前不清楚一個月時間裏能否完成反導對抗設施的改進。目前市場上有不少現成的波音747系列客機的改進對抗措施，例如以色列Elbit公司生產的C-MUSIC DIRCM系統。Northrop Grumman公司也提供一種名為「衛士」（Guardian）的艙體式DIRCM系統，其採用與VC-25A相同的某些組件。不過，上述兩種系統均不適用於高威脅量的情況。

而「戰區」也吐槽說，他們本來預計缺乏對抗措施的VC-25B最多在7月4日亮相以後就返廠改裝，但沒想到特朗普竟然坐着VC-25B前往土耳其。這一切進一步引發了疑問：如果當時情況沒有促使特朗普更換空軍一號戰機，如果《紐約時報》及其他媒體沒有報道這一決定背後的原因，特朗普還會認真改裝VC-25B嘛？

2026年6月19日，美國馬里蘭州安德魯斯聯合基地，總統特朗普（Donald Trump）為新空軍一號（Air Force One）揭幕。（美國空軍官網）

此外，由於任何執行「空軍一號」任務的飛機都必然屬於美國核威懾體系的一部分，因此在此還存在額外的一層作戰安全保障。除了具備一系列自衛功能外，VC-25A型飛機尤其配備了一套完善的加密通信系統，旨在確保總統能夠隨時與國家指揮機構保持聯絡。目前尚不清楚VC-25B有無這種改裝。

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