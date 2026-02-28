青衣借錢黨！3母女屋邨專向長者下手　索百元買食物　街坊1招轉退

借錢黨出沒青衣！有街坊在社交平台群組發文，指直擊1名女子攜帶2名女兒出沒青衣屋邨，在公園專向長者索錢，聲稱來港旅遊但沒錢買食物，更「獅子開大口」索取100元，「無就問攞幾十（蚊）」。樓主於是上前要求女子交出金錢，對方初時假裝聽不懂廣東話，甚至詢問她和長者關係，直至她拿出手機稱要報警，女子才願意交還現金，然後速逃。



網民們批評女子未有做好身教，「呢啲人無自尊可言，為咗嗰一百幾十蚊」、「兩個細路女真係慘！咁細個就跟住阿媽出嚟，仲睇住阿媽周街去呃人錢」，亦有人認出女子是借錢「慣犯」，指對方較早前常出沒元朗錦上路，目前疑轉戰青衣「搵食」，提醒他人小心勿輕信受騙。



有青衣街坊直擊借錢黨行騙，指相中女子攜帶2名女童，專向長者索錢聲稱買食物。（「facebook＠青衣街坊吹水會」圖片）

青衣3母女借錢黨？ 被指專向長者索錢

「大家認住呢個女人」，有街坊在facebook群組「青衣街坊吹水會」上傳2張照片，顯示1名穿着黑色上衣、揹背囊的長髮女子，攜帶2名女童出沒在屋邨範圍。樓主指，她在長安邨安海樓的公園直擊相中女子連同2名女兒，專向公園長者下手，聲稱來港旅遊「但要買蕃茄食」，並向公公婆婆索取100元，又指「無就問攞幾十（蚊）」。

見義街坊拍片兼稱報警 女子終還金錢

樓主見狀立刻上前，要求女子「拎返啲錢出嚟」，對方初時假裝聽不懂廣東話，甚至詢問她和長者關係，「仲問我啲公公婆婆係我邊個」，直至她拿出手機拍攝兼稱報警，她才肯交出已經索取金錢，然後馬上逃走。樓主事後從其他街坊口中得知，對方曾「喺長發（邨）搵食」，故公開事件，呼籲他人提點身邊「老友記」，以免再有長者受騙。

穿着黑色上衣女子攜2名女童出沒青衣屋邨，聲稱來港旅遊，並向公園內長者索取百元買食物。（「facebook＠青衣街坊吹水會」圖片）

網民狠斥女子做壞榜樣

許多網民不恥女子行為，兼斥對方「教壞細路」，「呢啲人無自尊可言，為咗嗰一百幾十蚊」、「兩個細路女真係慘！咁細個就跟住阿媽出嚟，仲睇住阿媽周街去呃人錢」、「真係好賤格！」、「999幫到佢」。

元朗街坊認出慣犯：喺錦上路周圍問人攞錢

另有人認出相中女子疑是「慣犯」，指她早前常出沒元朗區，「好熟面口，着得咁光鮮，問人攞錢？」、「係呢個大媽，之前喺錦上路周圍問人攞（錢）沒人彩佢，佢走咗去青衣？」、「呢條友在錦上路活躍過3星期，成日拖個妹妹出嚟話跌咗銀包，小妹妹餓可以畀10蚊買麵包」。

（facebook「青衣街坊吹水會」）