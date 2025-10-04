美孚傷心港女哭遇借錢黨！大叔港鐵月台賣慘：唔會呃你　騙走$370

騙徒手法層出不窮，利用善心騙財令受害人慘上慘。有年輕港女在網上上載影片，表示日前經過港鐵美孚站，本因其他事而不開心，邊哭邊致電朋友傾訴，詎料1名陌生大叔走近向她賣慘，聲稱「喺天水圍過嚟」，但「條鎖匙留咗喺東涌」，但身上沒有其他財物，希望可以借錢乘搭的士，本身傷心的港女泛起同情心，「見佢都咁慘，大家同病相憐」，於是給對方370元。大叔收錢後提供電話號碼，聲稱稍後可聯絡還錢，惟事後被揭發是假號碼，港女唯有慘呻「$370當買個教訓」。



影片可見，現場是港鐵美孚站月台，該名大叔身穿拖鞋，手持港女剛遞上的現金，表向港女表示，「你預搭七打畀我，十點七(10時35分），畀5分鐘時間我，我即刻找」，未知扮作緊張或擔憂事敗，大叔皺起眉頭，結結巴巴表示「你放心，如果真係要呃人，都唔會呃你咁…」，而且多次說出「呢啲」，然後自認緊張，繼而想再索取70多元，但女生表明已無錢，大叔遂安慰她，「你笑吓，你咁樣，我好尷尬」，正當女生想解釋事前哭泣之際，大叔立即轉身離開。



帖文引來許多網民熱議，「妹妹，你太好人，太有同情心，抱抱你」、「我覺得要去報警，而且你有晒錄影」，有網民指該名大叔是慣犯，自己同樣曾經受害。港女事後補充指，多謝大家關心，由於「見到好多受害者都被佢呃過之後，最後決定報警」，避免其他人中招。



大叔表示「你預搭七打畀我，十點七，畀5分鐘時間我，我即刻找」。（threads@hani_.paradise影片截圖）

樓主本身因不開心而哭泣

樓主在threads用文字交代事件，事發現場是港鐵美孚站月台，她表示當時「唔開心一路喊，一路打電話畀朋友」，其間1名陌生大叔走近，聲稱從天水圍過來，但鎖匙留在東涌，需要立即乘搭的士折返，「但係冇錢，手機又冇電」，他試過詢問其他人借錢，但遭到爆粗辱罵。

大叔皺起眉頭，結結巴巴表示「你放心，如果真係要呃人，都唔會呃你咁…」，而且多次說出「呢啲」，然後自認緊張。（threads@hani_.paradise影片截圖）

陌生大叔稱急需用錢

當時樓主形容自己「喊到腦袋一片空白」，認為「見佢都咁慘，大家同病相憐」，於是遞上370元現金，大叔向她提供電話號碼，方便之後聯絡還錢，惟樓主事後發現那是假電話號碼，「全日嘅兼職錢就咁被佢呃咗」，批評騙徒「小朋友嘅錢都呃，有冇人性？」，故決定公開對方容貌，希望大家切勿中招。

大叔想再索取70多元。（threads@hani_.paradise影片截圖）

大叔︰畀5分鐘時間我，我即刻找

片中可見，該名大叔站在月台，身穿短袖上衣、短褲和拖鞋，手持相信是樓主剛遞上的現金，理直氣壯表示「你預搭七打畀我，十點七，畀5分鐘時間我，我即刻找」，繼而既皺眉頭，又結結巴巴表示「你放心，如果真係要呃人，都唔會呃你咁…」，多次說出「呢啲」後，又直言「唔好意思，我真係好緊張」，未知扮作緊張或擔心事敗。

大叔更想再索取70多元，聲稱方便返回美孚站，但樓主透露已經無錢，相信大叔發現「呃無可呃」，反過來安慰樓主「你笑吓，你咁樣，我好尷尬」，當樓主試圖解釋事前哭泣時，大叔已轉身離開。

大叔安慰「你笑吓，你咁樣，我好尷尬」。（threads@hani_.paradise影片截圖）

網民︰利用你嘅善意

大量網民留言指「一睇個樣就知有問題，樓主好人善良，希望你唔會再遇到呢啲人」、「好慘，血汗錢，下次唔好咁傻啦」、「利用你既善意」，亦有人指出該名大叔是慣犯，自己曾經受害或近乎中招。

當樓主試圖解釋事前哭泣時，大叔已轉身離開。（threads@hani_.paradise影片截圖）

樓主決定報警求助 謝絕網民「代還」

樓主事後在instagram表示，「好多謝大家嘅留言同關心」，由於見到許多人同樣遇騙，所以在朋友的陪同下前往警署報案，希望可以將犯人緝拿歸案。雖然不少人私訊樓主，希望向她給予370元，但她強調「唔可以收你哋錢，因為真金白銀買返嚟嘅教訓係最寶貴嘅」，同時「多謝你哋令我感受到香港人嘅善良」。

