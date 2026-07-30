有片│港鐵短裙女躺地！被批阻路:隨地大小躺　港鐵揭心酸真相獲撐

在港鐵站躺下所為何事？本港社交平台Threads流傳影片，顯示港鐵金鐘站大堂有1名穿短裙年輕女生側身躺在通道中央地上，旁邊有1名同行橙衣女子正在打電話，並有港鐵職員到場處理。目擊者指，有多名途人曾詢問是否需要叫救護車，橙衣女子均用普通話回應「沒事，讓她躺着」，令他揶揄「除咗隨地大小踎，仲有隨地大小躺」。



影片引來網民熱議，有人認為阻塞通道也不衛生，「地下咁污糟！幾萬人行過！又阻街，佢哋文化真係估唔到」、「點解硬係要瞓喺條路中間？」。不過亦有網民推測女子突發身體不適，不應公審苛責，「明顯不舒服，不是想躺在地上就躺了」、「我覺得個妹妹似係有情緒或者精神問題」。



港鐵回覆《香港01》查詢時，揭開事件原因及結局。



港鐵金鐘站大堂有1名穿短裙年輕女生側身躺在通道中央地上。（Threads@lwy__1215）

「除咗隨地大小踎，仲有隨地大小躺。」有網民於Threads發布影片，指港鐵金鐘站大堂有女生躺在地上，形容「真以天為被，以地為床」。

港鐵短裙女躺路中央 同行女子：不用管她，她自己躺

從影片看到，港鐵金鐘站大堂行人通道位置，有1名穿短裙年輕女生側身躺在地上，有職員到場處理並詢問情況，惟與女生同行、站在旁邊的橙衣女子，以普通話向港鐵職員表示「沒事，她自己躺」，同時繼續打電話。直至影片結束女生仍躺在地上。

女生側身躺在地上，有職員到場處理並詢問情況。（Threads@lwy__1215）

與女生同行、站在旁邊的橙衣女子，以普通話向港鐵職員表示「沒事，她自己躺」，同時繼續打電話。（Threads@lwy__1215）

路人關心問需否「call白車」 同行女子：讓她躺着

樓主補充，他拍攝影片前，已有數名路人關心詢問是否需要「call白車」，橙衣女子同樣以普通話回應「沒事，不用管她，讓她躺着」。

女生一直躺在地上。（Threads@lwy__1215）

女生一直躺在地上。（Threads@lwy__1215）

女生一直躺在地上。（Threads@lwy__1215）

網民爭議：阻路不衛生 vs 身體不適應體諒

網民看過影片議論紛紛，有人批評女生阻路及欠衛生意識，「地下咁污糟！幾萬人行過！又阻街，佢哋文化真係估唔到」、「不知所謂」、「係瞓都泊埋牆邊，喺路中央瞓咩心態」、「呢度地鐵站嚟唔係你屋企！」。

然而亦有網民推測女生突發身體不適才會躺在地上，不應苛責，「家陣見到有人難受瞓咗喺街，都有人嫌佢阻街啦咩？」、「明顯不舒服，不是想躺在地上就躺了，連工作人員低頭在關心她，就你和沒有經過人家同意自行攝影的版主在這裏公審」、「我覺得個妹妹似係有情緒或者精神問題。啲家長對精神健康好唔重視，所以佢屋企人先話『沒事，讓她躺着』，因為班人覺得情緒病就係扭計」。

（資料圖片）

港鐵揭事件原因及後續

港鐵回覆《香港01》拆解事件原因及後續，指7月28日晚上約10時，金鐘站職員主動向1名身體不適的乘客提供協助，該乘客休息一會後，便與同行人士離開。

（Threads@lwy__1215）

睇多啲：東鐵頭等艙大媽「1人霸4位」：我VIP係要坐！ 大叔奇招KO獲激讚

乘搭港鐵東鐵頭等車廂有「VIP」特權可以「霸位」？內地社交平台小紅書瘋傳影片，指東鐵頭等廂有女子「1個人霸4個位」，大叔想坐下卻被攔阻大感不滿，觸發罵戰，其間女子聲言「我哋VIP係要坐！」。大叔見無法「溝通」，爆氣1招「KO」成功坐下，更令女子「無聲出」。



影片引來香港及內地網民熱議，紛紛批評女子離譜，大讚大叔做得好，「好霸道呢！」、「叫他付4個人錢」、「大爺做得好，這種人不能慣着」、「大爺威武！」。也有網民認為不宜「硬碰硬」，建議有問題可找港鐵職員或報警處理。



小紅書近日瘋傳影片，指東鐵頭等廂有女子「1個人霸4個位」，大叔想坐下卻被攔阻大感不滿，觸發罵戰。（小紅書影片截圖）

港鐵東鐵頭等車廂有「VIP」？有內地網民於12月28日在小紅書以「港鐵頭等艙一個人霸四個位」為題發布影片，指來香港旅遊乘搭東鐵頭等車廂時，目擊有女子「1個人霸4個位」，並與想坐下的大叔爭執，疑惑「雖然買了頭等艙的票，但1個人霸4個位真的合適嗎？大爺忍不住了，直接坐上去」。

東鐵頭等車廂大媽「1人霸4個位」：我哋VIP係要坐！

影片長16秒，見到坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵，女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。

坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵。（小紅書影片截圖）

坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵。（小紅書影片截圖）

女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。（小紅書影片截圖）

女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。（小紅書影片截圖）

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大叔絕招KO大媽

大叔聞言無奈，扭頭「爆粗」渲泄不滿「X你老X，真係」，隨後「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下，望着女子怒號「X你老X！唔X坐得啊？X你，真係」。女子疑被大叔行為「震懾」，沒有出聲反駁。影片至此結束。

大叔「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下。（小紅書影片截圖）

大叔「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下。（小紅書影片截圖）

兩地網民批大媽「霸道」 讚大叔做得好

香港及內地網民看過影片紛紛批評女子離譜，讚揚大叔「做得好」，「佢有買票，人哋都有買票，憑乜嘢佢1個人霸4個位？」、「叫他付4個人錢」、「真的太無理」、「大爺做得好，這種人不能慣着」、「為大叔點讚」、「大爺威武！」、「1個人就坐1個位置，其他都不用說」。

也有網民認為不宜「硬碰硬」，建議有問題可找港鐵職員或報警處理，「到下一站開門時叫港鐵員工處理」、「Call police」。