霸王餐？內地女生銅鑼灣食$63無付款　呻香港1習慣所致　後續暖心

【霸王餐／香港旅遊】外出用餐後記得付款，以免「走數」變成「霸王餐」。有內地女生於小紅書發文求救，指她在銅鑼灣一家食店享用了牛肉麵和凍奶茶共63元，但因為在香港與在內地用餐習慣不同問題，她沒有付款就離開，直到將返回內地才記起「不小心吃了霸王餐」，無法回店付款，遂向網民求助：「馬上就要回去（內地）了，怎麼辦？」



帖文引來內地及香港網民熱議，有人建議可以直接返回食店付款或打電話，惟樓主解釋她只買了「流量卡」，沒法打電話，且即將返回內地無法再到食店。無辦法下，多名網民伸出援手，表示可以幫樓主代付款項，相當暖心。



在香港外出用餐緊記付款。（資料圖片）

「銅鑼灣街邊1家麵館不小心吃了霸王餐怎麼辦？」該內地女生於7月26日晚上9時許在小紅書發帖文，指晚上8時40分左右，她在銅鑼灣1家麵館點了1份牛肉麵和1杯凍奶茶，共63港元，吃完就「直接走了」，後來才記起沒有付款，崩潰求助「現在馬上就要回去（內地）了，怎麼辦？」。

該內地女生在小紅書發帖文，指在銅鑼灣1家麵館點了1份牛肉麵和1杯凍奶茶，共63港元，吃完就「直接走了」，後來才記起沒有付款。（小紅書）

該內地女生在小紅書發帖文，指在銅鑼灣1家麵館點了1份牛肉麵和1杯凍奶茶，共63港元，吃完就「直接走了」，後來才記起沒有付款。（小紅書）

內地女生銅鑼灣食店用餐無付款 呻不適應香港1習慣所致

樓主強調不是故意吃「霸王餐」，解釋因為第1次來香港旅遊，與內地掃碼點餐習慣不同，不適應香港食店「手動點餐」，才會忘記付款，「我記得點餐之前我還特意問了老板娘能不能掃碼點餐」。

事件引起網民熱議解決方法。（小紅書）

網民熱議解決方法 指可幫忙代付款

事件引來內地及香港網民熱議，有人建議可以直接返回食店付款或打電話，「明天過去付下錢吧，跟老板解釋下原因」、「為什麼打不了電話呀？可以直接打電話問他轉數快號碼，轉他就好了」、「那也只能自己過去一趟了，或者說找香港本地的幫你弄」、「你回去畀錢便行了，我都試過有次忘了，放工後回去，收銀正在埋數，他們再查單才知道，有紀錄的」。

不過樓主解釋，她即將返回內地，無法再到食店，而且她來香港旅遊只買了「流量卡」，沒開國際漫遊，「打了發現打不通電話」。隨即有不少網民表示可以幫忙代付款，「要不要幫你付？」、「你付好了嗎，我可以幫你」，樓主留言感謝，「謝謝姐妹們的意見，xhs（小紅書）還是太全面了」。

食「霸王餐」犯《盜竊罪》可監禁3年

吃「霸王餐」或會觸犯《盜竊罪》。根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第18C條「不付款而離去」，任何人明知須為任何已供應的貨品或已提供的服務即場付款，或明知被預期須為該等貨品或服務即場付款，而不誠實地離去，並無如所需般或被預期般付款，意圖逃避支付應付款項，即屬犯罪，循公訴程序定罪後，可處監禁3年。

睇多啲：4女食$3200霸王餐！帶2孩咁做走數超衰 餐廳公開CCTV尋人結局慘

「霸王餐」行為令人髮指！英國4名帶着孩子的女子，到諾域治一家餐廳享用價值逾312英鎊（約3,200港元）的牛排和酒後，竟帶着孩子分批偷偷離開，沒有付款結賬，店員發現追出大喊「你們沒有付款」，但4名女子已經跑走，餐廳女店主被迫要自掏腰包結賬。店方隨後報警及公開閉路電視（CCTV）影片尋人，強調「他們必須為此負責，因為這種事不能再發生了」。



英國4名帶着孩子的女子，到諾域治一家餐廳享用價值逾312英鎊（約3,200港元）的牛排和酒後，竟帶着孩子分批偷偷離開，沒有付款結賬。（CCTV截圖）

綜合英國媒體報道，事發10月5日傍晚6時後，4名女子帶着2名孩子到諾域治Cheers牛排餐廳（Cheers Steak House）用膳後，沒有付款就離開。餐廳店主馬里尼（Andrea Marinho）表示，這4名女子沒有預訂，用餐2小時沒有異樣，其間有說有笑，「他們點的酒水數量多，感覺像是在慶祝什麼事情」。

4名女子帶着2名孩子到諾域治Cheers牛排餐廳（Cheers Steak House）用膳後，沒有付款就離開。（CCTV截圖）

4女帶孩子食3200元霸王餐

從餐廳賬單見到，4名女子於下午4時26分入座，點了牛排、威士忌百利甜酒、雞尾酒、葡萄酒及啤酒，還有前菜及甜品，總值312.9英鎊（約3,200元）。

賬單見到，4名女子點了牛排、威士忌百利甜酒等，總值312.9英鎊（約3,200元）。（網上圖片）

4女分批偷走 店員追出不果

從餐廳閉路電視影片見到，下午6時後，4名女子帶着2名孩子，一個接一個地離開餐廳，沒有付款。當時有店員目擊女子們離開，但忙着工作未有為意，到意識到4人食「霸王餐」，2名店員即時追出大喊「你們沒付賬！」，但4名女子已經跑走，無法追回。

閉路電視影片見到，4名女子帶着2名孩子，一個接一個地離開餐廳，沒有付款。（CCTV截圖）

閉路電視影片見到，4名女子帶着2名孩子，一個接一個地離開餐廳，沒有付款。（CCTV截圖）

閉路電視影片見到，4名女子帶着2名孩子，一個接一個地離開餐廳，沒有付款。（CCTV截圖）

當時有店員目擊女子們離開，但忙着工作未有為意。（CCTV截圖）

店主要這樣做慘了

馬里尼指出，對4人行為感到非常震驚，無奈下她要自掏腰包「埋數」，「非常令人沮喪，我們（餐廳）損失了所有這些錢，我不得不支付他們所有的開銷。

她又說，餐廳今年1月才開業，「頭幾個月總是很艱難。總是有很多事情要處理，然後就會發生這樣的事情。這令人沮喪，也讓人很難過」，批評「他們給自己的孩子樹立了什麼樣的榜樣？」。

餐廳事後報警尋人，警方目前正呼籲市民提供消息。