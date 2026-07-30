清潔工被公屋港媽諷「唔讀書要倒垃圾」　自曝富豪背景反擊獲激讚

【公屋／子女教育】職業無分貴賤，都應受到尊重。有任職清潔公司部門負責人的港男於Threads發文分享經歷，指自己日前為體恤下屬，親自駕駛垃圾車到公屋收垃圾，怎料竟被1名公屋港媽當作「讀書失敗例子」教育其孩子，揚言「畀心機讀書，唔係好似佢咁要倒垃圾又搵唔到錢」。港男於是在網上「曬」自己「富豪背景」反擊，感嘆「諗住出去幫手，等大家（員工）無咁辛苦，點知做咗反面教材」。



帖文引來網民熱議，有人認為港媽離譜，「狗眼看人低」、「免費享用緊納稅人資助嘅公屋人，當面去奚落辛勤工作嘅人都幾好笑」、「公屋有部份師奶係咁狹窄思想，完全係冇見識」、「喺外國做倒垃圾係好受人尊重，係香港先咁」。



有任職清潔公司部門負責人的港男到公屋收垃圾，怎料竟被公屋港媽當作「讀書失敗例子」教育其孩子。（資料圖片）

港男到公屋收集垃圾 被港媽教子寸「唔讀書要倒垃圾」

任何職業都不應受到「偏見」。該名任職清潔公司部門負責人的港男在Threads發布帖文，憶述日前因為伙記有事，他幫手駕駛垃圾車收集垃圾，怎料去到公屋收集垃圾時，有1名港媽指着他，並向其孩子說「畀心機讀書，唔係好似佢咁要倒垃圾又搵唔到錢」。

港男到公屋收集垃圾時，被港媽當作「讀書失敗例子」教育其孩子，「畀心機讀書，唔係好似佢咁要倒垃圾又搵唔到錢」。（AI生成圖片）

港男自曝富豪背景反擊

被港媽當作「讀書失敗例子」，樓主在帖文大反擊，強調自己是「部門負責人」管理團隊，有跑車有私樓，「管理超過100部車。揸跑車返工放工，住私樓，供完……」，又感嘆「嗰日個伙記有事，諗住出去幫手，等大家無咁辛苦，點知做咗反面教材」。

網民批評港媽「狗眼看人低」。（Threads@garbage.man.hk）

網民批港媽「狗眼看人低」

網民看過帖文議論紛紛，有人批評港媽離譜，「狗眼看人低」、「公屋有部份師奶係咁狹窄思想，完全係冇見識，唔需要理佢哋」、「所以佢咪一世住公屋」、「唔清楚人哋個底之前保持謙虛」、「就算你唔係負責人，啲免費享用緊納稅人資助嘅公屋人，當面去奚落辛勤工作嘅人都幾好笑」、「喺外國做倒垃圾係好受人尊重，係香港先咁」。

也有網民分享同類經歷，「我都試過，農曆年前好忙，幫手出去自己揸架van送貨，又係去到啲屋邨商場等𨋢，又係有個老母拖住個仔又係講類似說話，除咗笑都唔知畀咩反應好」、「以前唔少空姐同事跟我呻過，話曾經聽住媽咪乘客當面咁教仔女『畀心機讀書，唔係好似佢咁要喺飛機派餐』」、「見過1個佬揸垃圾車，扭軚入嚟嗰陣，戴住隻地通拿，世界好大嘅，香港好細，唔好做井底之蛙」。

（Threads@garbage.man.hk）

不過亦有網民質疑事件真偽，「樓主，我唔係話唔信你。而係呢啲故事聽得太多。即係個個都借個窮阿媽同細路嘅對話，帶出自己富貴嘅故事。乜香港真係咁多無知阿媽？」、「AI文嚟㗎？」。

（Threads@garbage.man.hk）

睇多啲：東鐵頭等艙大媽「1人霸4位」：我VIP係要坐！ 大叔奇招KO獲激讚

乘搭港鐵東鐵頭等車廂有「VIP」特權可以「霸位」？內地社交平台小紅書瘋傳影片，指東鐵頭等廂有女子「1個人霸4個位」，大叔想坐下卻被攔阻大感不滿，觸發罵戰，其間女子聲言「我哋VIP係要坐！」。大叔見無法「溝通」，爆氣1招「KO」成功坐下，更令女子「無聲出」。



影片引來香港及內地網民熱議，紛紛批評女子離譜，大讚大叔做得好，「好霸道呢！」、「叫他付4個人錢」、「大爺做得好，這種人不能慣着」、「大爺威武！」。也有網民認為不宜「硬碰硬」，建議有問題可找港鐵職員或報警處理。



小紅書近日瘋傳影片，指東鐵頭等廂有女子「1個人霸4個位」，大叔想坐下卻被攔阻大感不滿，觸發罵戰。（小紅書影片截圖）

港鐵東鐵頭等車廂有「VIP」？有內地網民於12月28日在小紅書以「港鐵頭等艙一個人霸四個位」為題發布影片，指來香港旅遊乘搭東鐵頭等車廂時，目擊有女子「1個人霸4個位」，並與想坐下的大叔爭執，疑惑「雖然買了頭等艙的票，但1個人霸4個位真的合適嗎？大爺忍不住了，直接坐上去」。

東鐵頭等車廂大媽「1人霸4個位」：我哋VIP係要坐！

影片長16秒，見到坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵，女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。

坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵。（小紅書影片截圖）

坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵。（小紅書影片截圖）

女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。（小紅書影片截圖）

女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。（小紅書影片截圖）

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大叔絕招KO大媽

大叔聞言無奈，扭頭「爆粗」渲泄不滿「X你老X，真係」，隨後「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下，望着女子怒號「X你老X！唔X坐得啊？X你，真係」。女子疑被大叔行為「震懾」，沒有出聲反駁。影片至此結束。

大叔「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下。（小紅書影片截圖）

大叔「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下。（小紅書影片截圖）

兩地網民批大媽「霸道」 讚大叔做得好

香港及內地網民看過影片紛紛批評女子離譜，讚揚大叔「做得好」，「佢有買票，人哋都有買票，憑乜嘢佢1個人霸4個位？」、「叫他付4個人錢」、「真的太無理」、「大爺做得好，這種人不能慣着」、「為大叔點讚」、「大爺威武！」、「1個人就坐1個位置，其他都不用說」。

也有網民認為不宜「硬碰硬」，建議有問題可找港鐵職員或報警處理，「到下一站開門時叫港鐵員工處理」、「Call police」。