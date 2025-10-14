內地割眼袋竟致失明　揭美容師全靠自學　出事後叫傷者回家敷黃瓜

近日，據媒體報道，內蒙古赤峰市的王某某在未取得醫生執業資格的情況下，在超市內對張某某進行眼袋切除手術。



後張某某報案，經鑑定，其左眼視神經萎縮致左眼盲目5級構成八級傷殘；左眼失明，視覺功能部分喪失，屬於輕度殘疾。

承辦此案的檢察官介紹，王某某並未接受過任何相關培訓，「手藝」竟全靠自學。

此前，王某某在美容院工作時，看到醫生做過類似的手術，也從網上查了些資料，看過相關視頻和書籍，便覺得這個事情很簡單。一剌，拿出來，剪掉，縫合，消毒……她覺得這事沒有問題，也沒有什麼危險。

手術失敗後，張某某並未及時去醫院治療，而是根據王某某的指導，在家裏敷貼黃瓜片、薯仔片，直到眼睛逐漸看不清，就醫才發現視網神經被壓扁，這才意識到後果非常嚴重。

目前，法院公開開庭審理了此案。

庭審中，在法官、檢察官的協調下，被告人王某某向被害人進行了賠償，得到了被害人的書面諒解。該案也作出一審判決，被告人王某某犯非法行醫罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，並處罰金3000元；同時，一審宣判後，被告人王某某未上訴，判決已生效。

