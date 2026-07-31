保養7天即出事　少年搭電梯「31樓直墜B2」　母怒：全家3年遇3次

內地雲南昆明「海倫國際」社區近日發生驚險電梯故障事件，一名17歲少年7月27日晚間返家時搭乘電梯，卻一路從31樓滑落至地下2樓，所幸最後安全脫困，不過，少年母親表示，這已是一家人三年來第三度遇到電梯失控下墜。



31樓一路滑落地下2樓

根據《紅星新聞》報導，當晚約晚間10時許，少年搭乘電梯返家，電梯抵達31樓後並未開門，控制面板突然出現藍屏，樓層數字也隨即消失。他表示，當下立即察覺異常，之後感受到電梯快速往下移動，只能緊靠轎廂角落並打電話向家人求救。電梯最後抵達地下2樓後，又自動行駛至1樓開門，他趕緊衝出電梯。

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少年母親郎女士接獲電話後趕往現場，看到兒子臉色發白、全身冒汗，仍驚魂未定。她指出，2024年自己曾搭電梯時，從28樓滑落至10樓；2025年，小兒子也曾從20多樓掉到10多樓，如今大兒子再度遇上類似事故，讓全家對搭電梯產生恐懼。

電梯維保7天後仍出事

除了郎女士一家，其他住戶也反映，社區多棟大樓的電梯都曾發生異常。有住戶表示，去年搭乘貨梯時，也曾從20多樓突然滑落到10多樓；另有3棟住戶反映，高樓層運行時常出現上下震動情況，擔心存在安全隱患。

更引發住戶質疑的是，發生事故的電梯7月20日才完成例行保養，距離事故僅相隔7天，且最近一次年度檢驗仍在有效期限內。住戶認為，若維保後仍迅速發生故障，代表維護品質恐怕存在問題，因此要求全面更換電梯設備。

對此，社區物業公開致歉，表示事故發生後已立即停用該部電梯，並安排全面檢查及長時間測試，同時通知電梯製造商進行詳細檢測。而負責維保的奧的斯機電電梯有限公司雲南分公司則於7月28日晚間發布說明表示，初步調查顯示，事故原因為平層感應器老化失效，導致樓層位置訊號異常，電梯控制系統因此啟動預設安全保護機制，自動返回1樓基站並開門，並非外界認知的「自由落體墜落」。公司表示，將於本週內更換故障感應元件，恢復電梯正常運作。

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