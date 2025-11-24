扶手電梯食人　黑龍江6歲童商場慘遭夾腳截趾　家屬索償40萬遭拒

4個多月前，黑龍江嫩江市6歲男童航航（化名）在嫩江市時代廣場乘搭扶手電梯時，右腳5隻腳趾被捲入梳齒板，最終大拇指需截肢。

航航母親高女士表示，兒子至今無法正常行走，「走幾步就疼得厲害」，且腳趾第二關節以上永久缺失。家屬質疑電梯安全缺陷並索償40萬元（人民幣，下同），但商場與監管部門指電梯檢驗合格，雙方協商陷入僵局。



《紅星新聞》報道，事發於今年7月12日，監控畫面顯示，航航與同伴乘坐上行扶手電梯時，右腳前掌瞬間被捲入梳齒板，5隻腳趾均遭夾住，現場一名白衣女子立即按下緊急按鈕，制停扶手電梯。

事後，高女士從兩位孩子的口中得知，事發時商場未及時報警，反而自行用工具嘗試撬開扶手電梯。家人和消防員都是航航的同伴致電通知才到場。現場的消防員稱，涉事扶手電梯的螺絲扣生鏽，導致「鏽死了」、「電梯變形」，最終需由消防員拆卸扶手電梯後，才救出航航。

高女士事後取走涉事梳齒板，稱其「歪斜且掉齒」，質疑電梯安全維護不足，她向商場索賠40萬元，涵蓋後續美容治療及復健費用，但協商4個月未果。目前，航航先後於黑龍江及北京多間醫院治療，診斷報告顯示其右足第一足趾不完全離斷、創面組織「碾搓嚴重」，最終在北京積水潭醫院接受肢體擴創術。高女士最新更新的動態影片可見航航步行時明顯跛腳，且因腳趾關節直接觸地，難以長時間行走。

嫩江市市場監管局11月回應指，接獲通報後檢查涉事電梯，稱其「檢驗合格、維保記錄完整」，事發後未發現掉齒情況，並強調「電梯在整改前提下不能判定不合格」。對此，高女士無法接受，表示將繼續為孩子追討公道。

對於「扶梯傷人」後應該由誰來擔責，有內地律師指出，公共場所管理者對扶手電梯負有安全保障義務，若未設置警示標識或延誤救援，需承擔賠償責任；若能證明扶手電梯正常維護、警示到位且救援及時，責任可減輕甚至免責；若經鑑定是扶手電梯設計缺陷或品質問題，廣場先擔責後可向扶手電梯生產商、維保單位追償。且6歲兒童屬於無民事行為能力人，依據規定，監護人負有監護義務。

同時建議家長遇類似事件時，應立即保存現場證據、醫療記錄等關鍵資料，若協商無果可透過訴訟維權。