出生缺氧65分鐘無腦損　教宗認證「奇蹟男嬰」19歲涉嫌槍擊案落網

美國羅德島州一名19歲青年，因涉嫌涉及一起槍擊案遭警方通緝，日前在維吉尼亞州被捕，值得注意的是，他出生時因缺氧逾1小時卻奇蹟康復，曾被教宗良十四世認定為「奇蹟男嬰」。



曾被教宗認證「奇蹟男嬰」

美國《紐約郵報》報導，根據警方資料，這起槍擊案發生於7月19日，警方指出，這名男子強森（Tyquan Johnson）涉嫌朝2人開槍，造成2人受傷，所幸傷勢均無生命危險。案發後，強森逃往維吉尼亞州，7月29日上午在當地一處公寓被捕。

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這起案件受到關注，是因為強森出生時曾被視為醫學難以解釋的奇蹟。2007年1月14日，他早產出生於羅德島州一間醫院，當時因嚴重缺氧、心跳停止長達65分鐘，醫師一度認為他已無生還希望。

當時主治醫師準備向家屬宣布噩耗前，向19世紀西班牙神父帕拉（Valera Parra）祈禱，希望獲得神蹟相助，豈料此時一名護理師突然通知醫師，男嬰竟在沒有任何醫療介入下恢復心跳。醫師事後表示，依照醫學判斷，長時間缺氧應會造成永久性腦損傷，但強森不僅存活，更沒有留下任何神經系統後遺症。

羅德島教區表示，來自西班牙的調查團曾赴美蒐集證據，最終獲教廷認可。2025年7月18日，教宗良十四世（Pope Leo XIV）正式宣布，強森康復事件符合奇蹟認定標準，成為其任內承認的首件奇蹟案例，也是羅德島州首起獲教廷承認的奇蹟事件。

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