也門19歲小鮮肉登遇劫船拍片　神似荷里活男星「甜茶」收廣告邀約

自從以色列和哈馬斯（Hamas）去年爆發衝突後，也門胡塞武裝（Houthi）就以支持巴勒斯坦為由，在紅海攻擊各國商船，導致多國船隻繞道，紅海地區的緊張感也持續升溫。



日前也門一名19歲青年哈達德（Rashed Al-Haddad），更上傳自己登上劫持商船的影片，沒想到卻因為長相神似影星「甜茶」添麥菲查洛美（Timothee Chalamet），引發網友關注。

↓ 外媒把哈達德稱為Tim-Houthi Chalamet，與Timothee Chalamet讀音相像，Houthi則指胡塞武裝 ↓

被稱為有着曠世美顏的添麥菲查洛美憑藉《以你的名字呼喚我》、《沙丘》等作品，獲得廣大知名度。日前有名也門青年因酷似查洛美的長相而引發網友討論，19歲的哈達德在日前登上遭胡塞挾持的商船「銀河領袖號」（Galaxy Leader）時拍攝自拍影片，上傳至社群平台抖音，本為聲援巴勒斯坦，但他似添麥菲查洛美的外表卻反被網友們注意，更有人稱他為「胡塞的查洛美」。

據了解哈達德並不屬於胡塞的一員。他在26日接受《法新社》採訪時，身上繫着戰鬥腰帶、帶着步槍，對於此事件表示，該影片在上架4天內就已經突破百萬觀看，但因為含有仇視發言，導致抖音帳號被刪除，就連IG和Facebook帳號也消失。對此哈達德也說會重新辦理新帳號，望能讓胡塞在網絡上增加曝光度。

【相關圖輯】日本大學生Cosplay澤連斯基形神俱似爆紅 烏克蘭高官派Like（點擊放大瀏覽）：

+ 6

【相關圖輯】估唔估到張圖想點？竟然係Cosplay呢樣嘢 盤點更多謎之圖片同背後意思（點擊放大瀏覽）：

+ 21

哈達德對於自己的長相引起熱議表示，「我的目的不為了因長相成名，而是希望能聲援巴勒斯坦。但反觀另一點很開心我能藉由此方法向西方國家傳遞訊息。」他更透露，收到許多時尚秀和廣告的邀請，望能用此名氣為巴勒斯坦持續聲援。

延伸閱讀：

紅海危機再升溫！也門叛軍射飛彈打中英國油輪 致船身起火

【本文獲「TVBS」授權轉載。】