美饒舌歌手BTB Savage高調曬「擊斃劫匪照」　1小時後遭亂槍射死

美國德州26歲饒舌歌手BTB Savage本月4日證實死訊，得年26歲。日前他才在社群平台發文炫耀女友擊斃歹徒，未料在一個小時後，BTB Savage就遭人在候斯頓街頭遭到槍殺身亡。



BTB Savage本名達雷爾（Darrell Gentry），是美國相當知名的饒舌歌手，在Instagram上擁有11萬人追蹤。

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日前BTB Savage發文指稱他自己在2月時接到另外一位饒舌歌手的合作邀約，不過在錄音當天，該名饒舌歌手卻是帶著自己的叔叔一同造訪，接著這兩人當場就掏出手槍企圖搶劫。

BTB Savage見狀就與兩人展開一頓扭打，而BTB Savage的女友則趁機從背後開槍擊斃其中一人。

事發過後BTB Savage還在一次訪談中講述自己和女友在公寓擊斃劫匪的過程，並炫耀劫匪中槍後曾求他致電救護車求救，但被他直接拒絕，還在網路曬出家中全是血的照片。

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沒想到隔天晚間6點多BTB Savage開車上街時，突遭兩名槍手朝他瘋狂掃射，最終不幸慘死街頭，兩名槍手至今仍尚未逮捕到案。

BTB Savage的媽媽表示她深信兒子是遭到報復性殺害，她曾叫兒子把炫耀文撤下，低調處理射殺劫匪的事，避免遭到挾怨報復，但兒子沒有理會。

目前候斯頓警方仍在追緝槍手，警方直言該起兇殺案並非隨機犯案，目前尚不清楚2名男子的身分與行兇的動機，正在調查當中。

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