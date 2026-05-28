香港租金與成材成本高企，外出用餐時費用自然較許多地方為高。有內地網民在社交平台小紅書分享遊港用餐體驗，指一行人吃晚餐時花費982元，直言「遭不住」（意指「吃不消」）。



不過，網民看過單據後，發現樓主點了6款小菜、5杯凍檸茶和4個白飯，估計是有5人用膳，即人均消費不足200元，普遍認為在香港屬正常水平。不少網民留意到;樓主等人單點了5杯凍檸茶，笑言是「富有」表現。帖文引發兩地網民熱議，有人指香港餐飲豐儉由人，旅客若能掌握「明碼實價」的消費模式，加上主動了解本地餐飲分類，將有助提升旅遊體驗，打破刻板印象。



網民「冰冰有理」在小紅書分享訪港用餐體驗，引發兩地網民熱議。（小紅書冰冰有理）

內地旅客訴港用餐花費偏高 惹兩地網民熱議

該名小紅書用戶早前在小紅書發帖分享在港晚餐體驗，其照片顯示帳單總價是982元，留言指「香港吃個飯有點遭不住」（「遭不住」即是受不住）。

網民留言指「這好像沒有殺你🐷，5個人去餐廳用晚餐，平均1人不到$200，正常價呀！」；樓主隨即回應稱「我沒說殺豬啊，我只是說我來香港這種花銷，我遭不住，並不是因為說殺豬」。

5杯凍檸茶盛惠120元

值得注意的是，照片的帳單顯示用餐人數為2人，點了麻辣鷄煲、毛血旺、水煮牛肉、西蘭花炒鮮魷、咸魚蒸肉餅、漁香茄子煲、5杯凍檸茶和4碗白飯，當中沒有收取服務費和茶位費。網民從飲品及食物份量，推測樓主是一行5人用餐，而樓主在回應留言時亦無否認，並強調是自己的消費能力有限，無法承受該價格。

樓主光顧的食肆以燒鵝聞名，但樓主沒有點選燒鵝類食品，網民遂追問為何不點燒鵝，「這家店超實惠的，但不建議你order單中幾味餸」、「燒鵝呢？」、「有特色的陳皮燒鵝不點，偏要點一些有的沒的」，帖主則回應道「我不吃鵝啊」。有多名網民則關注到帳單中5杯凍檸茶盛惠120元，笑指香港單點飲品收費較高，驚嘆「散叫5杯凍檸茶在香港都叫富有，一般人真不捨得」。

不少人建議游客來港平價旅游，應選擇光顧茶餐廳或者小食店。（AI生成圖片）

網民提醒：香港餐飲消費豐儉由人

香港餐飲消費豐儉由人，價格大致可分3個層級。（AI生成圖片）

根據香港人才服務辦公室「品味香港美食」生活成本指南及官方數據，香港餐飲物價可分為3大層級，旅客可根據自身預算靈活選擇：

1.平價地道選擇：車仔麵、兩餸飯等本地大眾選擇，價格一般介乎25至50港元；茶餐廳套餐約50至80港元。

2.中式酒樓及一般餐飲：酒樓點心及中式用餐，人均約100至150港元可享用多款菜式。

3.高級餐飲體驗：高級日本菜、西式餐廳及得獎食府，午餐消費約500港元起，晚餐約1,000港元起，頂級餐飲消費可達約2,000港元。