天價外賣單！茶餐廳訂單總價逾$4,000需X人送　網民：廚房冧咗檔

辛苦茶餐廳員工及外賣員了！網上流傳1張「天價」外賣單照片，有顧客透過外賣平台Keeta向1間茶餐廳點餐，餐點總價高達4,280元，計算各項雜費及優惠後，最終「埋單」3,839元。單據上顯示訂單需由5名送遞員送達，分享照片的網民更透露訂單量之多令「廚房冧咗檔！」。



網上流傳1張天價外賣單照片，有顧客透過外賣平台Keeta向1間茶餐廳點餐，餐點總價高達4,280元，計算各項雜費及優惠後，最終「埋單」3,839元。（fb群組「柴灣小西灣關注組 2.0」圖片）

有疑是接單茶餐廳員工的網民於facebook群組「柴灣小西灣關注組 2.0」發文發相分享，「某茶餐廳收到1單外賣平台達$3,839（的訂單），令到廚房冧咗檔！」。

天價外賣單！Keeta顧客點餐總價高達$4,280

照片見到，落單時間為1月27日傍晚近6時半，照片未有顯示整張單據，未能得知顧客點了多少份量或有何昂貴菜式，只見到點了炒飯、奶茶及9套餐具。餐點總價高達4,280元，計算運費、平台服務費、9折優惠、減運費優惠及使用Keeta的Koupon優惠劵後，最終「埋單」3,839元。

單據上亦提到，「你的訂單被拆分成5個包裹，將由5位送遞員分別送達」，足見份量非常之多。

單據上顯示訂單需由5名送遞員送達，足見份量非常之多。（《愛． 回家之開心速遞》劇集畫面截圖）

訂單需由5位外賣員送達 網民關注運費

有眼利的網民關注雖然是「大單」，運費卻竟只有26元，認為對外賣員來說，是吃力不討好的苦差，「$4,000都只是26蚊運費」、「$26蚊運費，要5個送遞員送」、「接單位車手咪瀨嘢？」。

有熟悉外賣平台運作的網民指出，「$26運費再減$14餐廳補貼，$12運費係客人畀，唔係畀外賣仔，畀外賣仔可能1單$15-20服務費」，他猜測「外賣仔去到見到咁多找客服分單，未必畀分，又要外賣仔可能喺門口等1個鐘出餐？之後唔畀分單，可能俾人踢足1小時以上才有人接」。

有網民就笑言，顧客想吃茶餐廳如繞過外賣平台直接下單，「大單」應可爭取到優惠，「咁大單梗係直接搵餐廳落啦，使鬼益中間人，餐廳冇畀食水（外賣平台抽佣），搵職員送埋畀你仲得」、「而家啲後生唔識㗎」。