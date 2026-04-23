印男睡房專心工作　驚揭4歲大花豹藏匿於床底　急反鎖房門保一命

印度南部卡納塔克邦（Karnataka）邁索爾市（Mysuru）近日一名當地居民在臥室專心工作時，驚覺床底下竟然躲著一隻約四歲大的成年花豹，所幸屋主反應機警，第一時間將房門反鎖並求救，才化解了一場致命危機。



「不速之客」登門 從前門大搖大擺進入

據報導，事件發生於邁索爾的悉達多區（Siddartha Layout）。當時屋主蘇雷什（Suresh）正安靜地在房間內使用手提電腦，完全沒察覺危險近在咫尺。

一名印度男子驚覺自家床底下竟然躲著一隻約四歲大的成年花豹。（Newslions）

直到一名清潔工驚慌失措地跑來告知「家裡闖入了大貓」，蘇雷什才驚覺這隻猛獸疑似是從附近的森林溜出來，並趁大門未關之際「平靜地」走進屋內，最後選擇躲藏在床底陰暗處。

反鎖房間靜候專業救援

面對足以致命的掠食者，蘇雷什展現了極高的心理素質。他並未驚擾花豹，而是迅速撤離房間並從外面將房門牢牢鎖死，有效將豹困在室內，防止其衝出傷害家人或鄰居。

特遣隊出動 鎮靜麻醉後安全野放

接獲通報後，當地「豹特遣隊」（Leopard Task Force）火速趕往現場，並由查馬拉詹德拉動物園（Chamarajendra Zoological Gardens）的獸醫團隊陪同。專家們謹慎進入室內，對這隻約四歲大的花豹施打鎮靜劑，隨後使用專業捕獲網將其制伏，安全帶離住宅區。

接獲通報後，當地「豹特遣隊」（Leopard Task Force）火速趕往現場。（Newslions）

經過初步檢查，這隻花豹身體狀況良好，目前已由相關單位載往偏遠深山野放，重返自然棲息地。

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