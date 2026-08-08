香港公私樓命名邏輯揭秘：已上位的君臨天下 vs 期待中的榮華富貴

每座大廈都是一首沒標點的詩。筆者常常覺得，香港是一本翻不完的書。地鐵車廂裏兩文三語連環轟炸：「下一站，太古（Tai Koo）。」短短幾秒掠過耳際的聲音，背後其實藏着半部香港史。奧運站跟奧運會關係何在？「LOHAS」怎麼會成為將軍澳屋苑的名字？我們聽得耳熟能詳，卻很少停下來問一句：這些名字是誰起的？為甚麼這樣起呢？（本文內容節錄自《道譯有道：藏在譯名裏的香港故事》。）



文：兆元Tera（翻譯與文案工作室創立人，畢業於港大文學院，主修翻譯研究與比較文學）

若說街道是城市的脈絡，那麼樓盤（包括公共屋邨與私人屋苑）就是脈絡上的節點。街名道出政權的視野，樓盤名則更貼身微觀：是一個時代對「家」的想像。英籍工務司畢生推動公屋設獨立廁所，於是有了大坑圓筒形的勵德邨；太古船塢退役後，原址闢建藍籌屋苑太古城；新市鎮成立、徙置政策推行，於是有了瀝源邨的「榮華富貴」、大興邨的「昌盛泰耀」…… 一個個四字成語、藏頭詩、花鳥、外語拼貼，靜靜記着香港人「家」與「身份」的想像。

屯門大興邨興昌樓。（蔡正邦攝）

關鍵在於，這份想像是分裂的。香港的公私住屋人口分佈約為45比55（數據引自《房屋統計數字2025》，房屋局）。也就是說，全港將近一半人住在公營房屋或資助房屋（以下概稱為公屋）；另一半住在私人屋苑、私人樓宇、村屋或唐樓。而公私樓盤的命名邏輯幾乎南轅北轍。

公屋的命名慷慨普世，全部住戶分享共同的理想願景；私樓的命名則排他有別，因為它要把某個特權的好詞，獨家賣給某一群買家。公屋的命名者多是房屋署、房協的建築師與行政人員，他們筆下的「美好生活」是樸素共有、近乎國泰民安的，諸如榮華富貴、福祿壽全、彩雲伴月。私樓的命名者多是發展商的市場部與廣告公司，他們筆下的「美好生活」是進口、私有、帶着階級炫耀意味的，比如Laguna Verde、Kingswood Villas、The Arch、LOHAS Park。

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有趣的是，兩種命名常常隔着一條馬路相望。蘇屋邨的櫻桃、海棠、丁香（公屋花卉系列）山下，是長沙灣的西九四小龍；鰂魚涌太古城的山下，有港鐵太古站旁的健康邨、模範邨；屯門大興邨的「昌盛興泰」走幾步就是私人屋苑「卓爾居」（Chelsea Heights）。同一陣風吹過，名字卻各有國籍。

這一章希望可邀請各位讀者，下次路經樓盤時多想一秒：這個名字怎麼來的？英文又是怎麼譯的？為甚麼公屋多用廣東話拼音、而私樓喜歡冠上外文？我們會以九個命名母題為主軸：天象、花卉、雀鳥、祝福、海洋意象、林木、美德品格、身世、世界城市，每個主題並陳公屋與私樓的代表案例，讀出香港這座中英雙語城市最獨特的商業修辭學。

讀懂樓盤名，就是讀懂一張隱形的香港地圖——一張以社會詩學寫成的地圖。

時態的政治：「未到達」VS「已到達」

進入個別母題之前，先談一個貫穿全章的核心觀察——時態。

私人豪宅的命名傾向為「已經達到」，比如海逸豪園、君臨天下、凱旋門、太古城等，命名者彷彿在說：你住進來，就已是上等人。公屋的名字則傾向「但願如此」，好像榮華富貴、昌盛泰耀、風和日明、勵潔德全等，是對一個尚未到來的好生活的祈願。

這是一個簡單卻有力的區分。公屋的命名是給「我們」，即全體住戶共享吉祥；私樓的命名是給「你」（且僅僅是你，因為你買得起）配上The Arch、Laguna Verde、Kingswood Villas 的全部幻想。一個命名向後，向集體傳統靠攏；一個命名向前，向個人成就推進。

海逸豪園。（資料圖片）

這種時態的差異，並不是命名者主觀上想凶險地作出階級分化，而是每種住宅在資本市場上自然衍生的修辭策略。公屋面向公營福利受眾，命名要令他們感到有尊嚴與受祝福；私樓面向有資產的買家，命名要令他們感到有溢價空間與地位品味。同一個城市，兩種命名修辭，這就是香港屋苑命名的社會背景。

中港台樓宇命名補充

以下，讓我們把鏡頭拉遠一點，看看華語世界其他城市的命名做法。

● 中國大陸

當代內地一線城市豪宅命名，幾乎完整照搬了香港私樓1990 年代的「中英分家」邏輯：

譬如上海「湯臣一品」（Tomson Riviera），「一品」走宋元品級制度的最高位，英文卻飛到法國蔚藍海岸。

北京「麗高王府（Chateau Regalia）」，「王府」借清代皇家府第氣派，配搭來自法文的外來字「Chateau」（城堡）與拉丁文「Regalia」（皇室徽章）走進歐洲城堡修辭。

「麗高」標明發展商「麗高房地產」，是Regal（皇家、尊貴）的工整音譯，完美呼應英文名Regalia； 「麗高」倒讀又是「高麗」，朝鮮王朝古稱。樓盤名同時藏着兩條王室血脈：英文讀者聽到Regal/Regalia 的拉丁皇室回響，中文讀者讀出高麗的東亞王朝記憶。再加上「王府」、「Chateau」頂頂皇冠，簡直成了一座橫跨歐亞的「皇室博物館」。

深圳「萬科．天琴灣」（Vanke Vega Villa）中的「天琴」是中國28 星宿之一，英文「Vega」直接寫成星座中最亮的織女星。



上引三組案例，背後是同一套邏輯：中文走東方典雅、英文走西方品味，某程度上是香港海逸豪園、嘉湖山莊在內地的延伸版。命名邏輯是同一本字典，只是換在另一座城市的天空。

至於內地的公共／保障性住房命名簡單得多，多以行政區＋功能命名。浙江杭州的「錢塘藍領公寓」直接告訴你「這是哪裏、給誰住、是甚麼用途」，務實得近乎行政文件。香港房委會在1970 至1980 年代建立起一套以四字成語、藏頭詩、母題系列為骨幹的詩學傳統，但這「公屋詩學」在中文世界裏幾屬孤例。內地保障房追求行政清晰，香港公屋追求文化祝福，同樣為基層市民提供住房，命名的姿態完全不同。

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● 台灣地區

台灣樓盤命名則以「建商品牌＋區域」為主流：

例如「忠泰華漾」（World of Fantasy），「忠泰」是建商、「華漾」是品牌系列；

「元利信義聯勤（One Park Taipei）」中，「元利」是建商，「信義聯勤」是舊聯勤俱樂部地皮的歷史名稱，英文則改用紐約曼哈頓「One Central Park」式的命名套路。



這套邏輯的特徵是：建商商標前置、英文較少使用法文／西班牙文／希臘文等歐陸異國語言。台灣樓盤的英文名版本相對「樸實」，沒有香港私樓那種徹底分家。

當地的社會住宅（相當於香港公屋）命名上也較務實。例如台北的「興隆社會住宅」，「興隆」是行政地名（台北市文山區興隆路一帶），「社會住宅」是功能類別。一個地名加一個分類，清楚明白，少有香港那種「榮華富貴」式的成語拆字傳統。從整個華語世界看，香港的命名生態最豐富、也最分裂。

地域 公營／資助樓房 私樓 香港特區 公屋詩學：成語拆字＋母題系列＋廣東話音譯 中英徹底分家：中文東方典雅＋英文多語（西班牙／法文／意大利／希臘文／拉丁文）混雜 中國大陸 行政清晰：行政區＋住戶身份＋建築類型 學香港私樓的中英分家：中文中式典雅＋英文歐美度假感 台灣地區 行政命名：地名＋類別 建商品牌制：建商名＋系列名＋直接市場化，另起爐灶改全新英文名字

從上表可看出，香港是華語世界裏唯一在公屋層面也建立起完整詩學命名傳統的城市。內地的保障房只寫行政、台灣的社會住宅只寫地名，唯獨香港的公屋寫成語、寫詩句、寫祝福，這種「公屋詩學」是1970至1980年代房委會留下來的一份珍貴遺產，在中文世界裏幾乎找不到對照。

至於私樓層面，香港也是華語世界裏英文外語化程度較高的城市，內地豪宅仿照香港，台灣建商則保持較樸實的英文翻譯。這也解釋了一個現象：為甚麼香港樓盤的英文名字往往最難讀、最歐化、最不像中文翻譯，因為這座城市的私樓命名師，比任何其他華語城市，都更願意把中文與英文當作兩種完全獨立的修辭工具來使用。中文負責文化資本，英文負責國際品味；中文寫給亞洲買家看，英文寫給世界買家看。一座城市，兩本字典，各說各話。

公屋寫詩，私樓賣夢。這既是中英雙語社會的特殊產物，也是中產／勞工階級裂變的語言記錄。下次大家看到樓盤廣告時，請留意：它在說哪一種語言？這個細節，往往會透露出更多故事。

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《道譯有道：藏在譯名裏的香港故事》書本封面（非凡出版授權使用）

書名：道譯有道：藏在譯名裏的香港故事



作者：兆元Tera（李俊儀）



作者簡介：畢業於港大文學院，主修翻譯研究與比較文學，鍛造了對雙語轉譯與文化意涵的敏銳觸覺。其後於廣告公司及出版機構累積實戰經驗，四年前創立翻譯與文案工作室，將語言熱情化為精準生動的創作，致力搭建溝通橋樑。



專業生涯的重要轉折，是獲邀負責《末代港督的告解》中譯本審校。這項工作讓她深刻體會到翻譯在歷史傳承與身份建構中的關鍵作用，必須在宏大敘事與個人情感間取得平衡。



十二年的學術訓練、實戰打磨與創業歷練，塑造了她觀看城市的獨特視角。本書以翻譯者之眼、文案人之心，引領讀者解讀香港不同層面無數譯名背後恍若「微型文化現場」的故事，探討其中蘊含的翻譯巧思、歷史對話與身份認同，也盼與讀者分享這份對文字、對城市深層文化密碼的熱情。



【本文獲「非凡出版」授權轉載。】