花卉？雀鳥？公共屋邨主題各有特色　從標牌細閱香港屋邨文化

香港有近三分之一人口居於公共屋邨，這是十年建屋計劃下的產物，目前全港已有二百多座公共屋邨，為了加快建築，一般使用模組形式建造，建築形態較為固定。為了增加歸屬感，屋邨的細節上，令看似平凡的現代建築變得有生氣，包括軟件方面的命名，及硬件方面的多元裝飾、園境設計和指示牌，是伴隨很多香港人成長的事物。 （以下內容節錄自《誌同道合──香港標牌探索》）

數字構成的屋邨

石硤尾邨是首個十年建屋計劃啟動後落成的屋邨，以座數來劃分，但隨着建築老化，這些以座數劃分的屋邨大廈大部分已重建，更換成具有獨立名字的高樓大廈。另一方面這些顯示在外牆的數字近年被換成電腦字體，有趣的是筆者在順利邨內的儲物室門口找到類似的數字字體，筆者希望這些舊字體能得到保留。

祖堯邨卻是座數混合名稱的獨特別例，這是因為其依山而建的特點，分成不同建築平台，名字是按這些平台為一組，裏面包括數幢以數字個別標示的相鄰樓宇。

豐富的屋邨主題

馬頭圍邨、沙角邨、坪石邨，各種特色屋邨主題詳解（按圖細閱）↓↓↓

屋邨指示牌現代化

當年政府除了讓市民可以安居樂業外，更致力提高居民的生活品質，從各小細節開展美化計劃，據1983年華僑日報所講，房屋署開始進行指示牌現代化，利用簡單圖案，體現現代設計簡約的美。至今，彩園邨內的指示牌依然得到保留，見證了這段歷史。

房委會亦有為屋邨指示牌加入創新元素，以配合建築語言。例如幾何圖案的利東邨及新田圍邨；荃灣福來邨按公屋建築形態（Typology）來增加大廈的獨特性，不過若果不看地圖，也難以看得出大廈的格局。

不過這個試驗並不是貫徹始終，現時屋邨指示牌大多附有文字，此舉可以方便居民不用左猜右猜圖案的意思，但有些指示牌只有簡單的文字及方向，需要吃力閱讀。

統一的屋邨

Pictogram與Symbol

縱使公屋外型已大幅變遷，但房署有一套Pictogram從八十年代至今依然使用。屋邨的Pictogram和Symbol可體現新市鎮自給自足的理念，因為包含了生活上需求。

舊式商場外的Pictogram與Symbol細分成各類，但自從2004年房委會將零售物業及停車場分拆並私有化後，這些指示牌交由領展設計，新指示牌以文字為主，只有洗手間使用Pictogram與Symbol，舊標誌亦隨之被更換，不過現時尚有街舖的屋邨可以找到部分房委會設計的指示牌，例如位於馬鞍山的恒安邨保留了大量與商舖相關的標誌。

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誌同道合──香港標牌探索（非凡出版授權使用）

書名：《誌同道合──香港標牌探索》 作者：吳思揚 本書從世界標牌發展說起，放眼歐、美、日，以不同的歷史事件，考察標牌的演變過程，同時亦觀察香港不同年代的標牌，扣連本地社會的變遷，讓標牌成了實在的見證。

【本文獲「非凡出版」授權轉載。】