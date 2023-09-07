那些年沙角邨的鄰里情：難忘「交換餸菜」傳統　互藏鄰居後備鑰匙

沙角邨於1980年落成，而我居住的金鶯樓則於1982年入伙。這幢大廈屬「舊長型」，而且三座相連，據說這設計在當時是比較罕有的。（本文內容節錄自《我們都是這樣在屋邨長大的（增訂本）》。）



文：范詠誼（畢業於香港中文大學中文系，現職中學教師）

我記得，每座每層有20 個單位，三座合計便有60個單位。

當然，要完全認識全部60個家庭是不可能的事，但對於自己居住那座的20個家庭，要知道他們姓氏、背景，甚或建立親厚的關係，在那個年代可說完全沒有難度。

互相信任如至親 忘了熄火或落雨收衫叫鄰居用後備匙入屋幫忙便可（點圖看有關部分節錄）：

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搬屋前父母已不時教導：「公共屋邨不像我們住的唐樓一層兩伙，公屋的鄰居很多，你們見到鄰舍要主動喚姨姨叔叔，知道嗎？」

「很多」鄰居的概念於我而言着實陌生，以前住唐樓，只認識對面那家和樓上那家，還記得樓上的叔叔「打仔」的恐怖方法：邊追捕兒子，邊用手上的膠水喉管鞭打他，雖然我只目擊過一兩次，但小小的心靈已留下可怕的陰影。

所以當媽媽說住公屋會有很多鄰居時，我心中泛起了一個畫面：一個一個叔叔正拿着膠水喉管張牙舞爪、竭力「運功」，誓要將自己的兒子打至皮開肉綻……

入伙了。由於舊居業主逼遷，我們收樓後便火速搬家。我座20個單位由最初只得寥寥數戶，慢慢的，全部家庭一家一家的入伙了。我的鄰居會是怎樣的呢？小孩子的夢魘會成真嗎？

事實證明，小孩子的想像力實在太豐富了。我們很快便認識了十多戶鄰居，其中幾個家庭更與我家關係密切。我們在二十多年的公屋歲月中，守望相助，充分印證了「遠親不如近鄰」這諺語。

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我有三位好朋友（我們的諢號：四朵金花），她們分別是徐家、林家、陳家的女兒。林家與陳家女兒年紀與我相若，所以大家的思想發展最相近；徐家女兒比我年少三歲，小時候自命成熟的我偶爾會嫌她幼稚，偏偏母親與她的媽媽非常投契，二人情如姊姊，後來徐太太的兩名子女更成了我媽的誼子、誼女，我和哥哥也就多了兩個誼兄妹。

我與這個誼妹漸漸經常黏在一塊，偶爾我還會教她做功課、協助她完成勞作作品。每逢假日，我們會一起到遊樂場跑跑跳跳，或者兩家結伴出遊；有時我們會在課後的下午茶時間去飲茶，兩個母親聊聊這，聊聊那，兩個小女孩則玩玩具，談談不着邊際的話題。慢慢地，我覺得自己不再是家中的孻女，我有了一個妹妹，我成了別人的姐姐了。

除了孩子間一同玩樂和成長的情誼外，鄰里間的密切關係，在那年代的公屋中，處處可見。這種親厚情誼在「食」方面可見一斑。我媽媽廚藝了得，不時鑽研新菜式，試驗成功便會將成品分發到幾戶相熟的家庭，當然，鄰居都會禮尚往來，於是一待開飯時間，「交換餸菜」這場面就會時有發生。

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誼妹一家住在我家毗鄰，他們是潮州人，有時他們會端來一大碗「鹹菜豬肚湯」。身為廣東人的我從未見過這東西，第一次看見的時候，看到碗內熱湯呈奶白色，一塊塊白白的豬肚和青綠的鹹菜載浮載沉，喝一口，鹹中帶點微辣，原來湯中擱了胡椒！又一次，誼妹母親煮了一碗東西，遠遠瞥見，黑壓壓的，近看原來是黑色的牛柏葉，當下童言無忌說：「你們沒有洗淨牛柏葉嗎？」誼妹母親噗嗤一笑：「這是黑柏葉，也是我們潮州名物。白色的牛柏葉是漂過的，黑色這種才是新鮮呢！」吃一口，口感爽中帶韌，好味！

交換食物的又豈止一家半家？自從我對面家的年輕太太搬走後，住進了一位老婆婆，她一生未有結婚，原來年輕時在有錢人家當「馬姐」；有時，她會端來一些不知名的食物，都是她自家製作：「少爺、小姐，有嘢食呀！」對於「少爺」、「小姐」這些稱呼，我們都習慣了，不再拒絕；對於她不時送上小食，我們更加卻之不恭了。

那個年代，鄰里間的密切關係，在「相互信任」這一環上更發揮得淋漓盡致。煮飯了，赫然發現沒有蛋，或者缺了鹽、糖、油等東西，往鄰居一借，簡直是一呼百應，而且大家都不會與你計較，所以這些東西往往都是「有借無還」，因為今天我問你借，明天可能到你問我借，總之，大家都是「無計」吧！

外出了，想着想着，好像忘了關掉爐火！大件事，隨時釀成火災！稍安毋躁，在商店借電話，搖一通電話給某某鄰居，他便會將走廊中單位外的煤氣掣關掉，一切化險為夷。如果外出時突然下雨又如何？衣服晾掛在窗外，怎辦？同樣，只消致電鄰居，他便會以你寄存在他家裏的後備鑰匙開門，幫你收起衣服。如果那鄰居不在家，致電另一位鄰居吧！因為他也有你家的後備鑰匙啊！

打從1982 年搬進這屋邨，直至媽媽於2011年離世退租，三十年間，我小時候幻想中張牙舞爪的鄰居叔叔從沒有出現過。現身的，反而是一個一個可以互相幫助、互為扶持，甚至互訴心事的好鄰舍。

三樓的鄰居們，你們現在還好嗎？

《我們都是這樣在屋邨長大的（增訂本）》書本封面

書名：我們都是這樣在屋邨長大的（增訂本）

作者簡介：范永聰博士，香港浸會大學社會科學院歷史系一級講師，專門研究中韓歷史關係、東亞漫畫文化。有關漫畫的論述曾見於文潔華主編：《香港嘅廣東文化》（商務，2014年），〈「港漫」中的廣東文化形象：民俗文化之傳承與現代詮釋——以《新著龍虎門》為例〉。

范詠誼，七十年代生於香港。畢業於香港中文大學中文系，現職中學教師。喜歡閲讀、旅行和貓。

楊映輝，香港行政長官卓越教學嘉許狀（通識教育科）得奬者、香港中文大學教育碩士（課程與教學）學位、新亞研究所史組文學碩士學位畢業。70後中學男教師，現主要任教通識教育科，藍田邨長大。

【本文獲「非凡出版」授權轉載。】