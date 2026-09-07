溫哥華長者注意！祈福劫案、分心竊案頻生　八旬翁痛失亡妻鑽戒

加拿大卑詩省大溫哥華地區近日頻頻發生針對長者的「祈福劫案」和「分心盜竊」（Distraction Theft），溫哥華市警（VPD）早前向社區發出警報，指該區接連發生搶勢及盜竊案，其中近月有匪徒以「假祈福、真搶劫」以及「偷龍轉鳳」方式，分別搶去受害人母親遺下的家傳金鏈及亡妻的鑽戒，由於物品意義重大，受害人不只蒙受金錢上的損失，對其精神層面亦帶來極大傷害。



溫哥華警方表示，犯罪集團成員專挑長者下手，截至今年7月中旬，當地已錄得逾35宗同類案件，涉款高達24.5萬加元（約140萬港元/約117萬人民幣）。警方積極打擊相關罪案，早前在兩項行動中，合共拘捕7名涉案男女，並呼籲社區人士提高警惕，又為長者提出4點防範意見，包括妥善保管貴重首飾、與陌生人保持社交距離、遇險大聲喊叫並立即撥打911報警。



南亞裔女子聲稱要為事主祈福，隨後返回車內離去，其後受害人才驚覺自己佩戴的頸鏈被盜走，該頸鏈是其亡母留下的傳家之寶。（AI生成圖片）

假裝「祈福」盜走婆婆頸鏈

今年8月份，以長者為目標的盜竊或搶劫案仍頻頻發生，根據溫哥華市警公佈的最新案情，當地時間8月28日下午約2時30分，63歲女子在溫市麥克唐納街（Macdonald Street）夾西10街（West 10th Avenue）附近的巴士站候車時，見到1輛白色私家車駛近，車上1名南亞裔女乘客下車並主動接近，聲稱要為她祈福，隨後返回車內離去，其後受害人才驚覺自己佩戴的頸鏈被盜走，該頸鏈是其亡母留下的傳家之寶。

加拿大溫哥華頻頻發生以長者為目標的盜竊或搶劫案，警方呼籲市民小心留意。（YouTube@OMNI Television截圖）

以假戒調包 88歲伯伯被盜亡妻鑽戒

僅隔3天的8月31日中午時分，溫市巴特勒街（Butler Street）另1名88歲老翁亦遇到類似騙局，當時有私家車停下，車內的南亞裔女乘客向伯伯招手，展示1隻戒指游說伯伯接受。其後車輛駛離後，伯伯才發現自己手上原本配戴的戒指被盜走，那是亡妻的珍貴鑽戒，卻在與騙徒談話期間被換成廉價假戒指。警方正調查兩宗案件是否有關聯。

72歲的楊婆婆在自家院子遭搶劫。（AI生成圖片）

華婦自家院子內遇劫 疑犯硬扯金鏈強行推倒

除了偷龍轉鳳外，賊人亦可能會強搶，今年6月12日早上約9時30分，72歲姓楊華裔老婦在自家院子做園藝期間，1輛車突然駛至門外停下，1名陌生女子下車後擅自打開花園大門走向楊婆婆。根據警方的初步調查，這名女子原本以贈送禮物為藉口，擬分散楊婆婆注意力而盜竊。

楊婆婆察覺異常後試圖後退，同時呼喚丈夫幫忙。眼見伎倆被識破，女疑犯隨即轉為暴力搶劫，猛然撲向楊婆婆，再強行扯下其金頸鏈。

楊婆婆在新聞發布會中轉述搶走頸鏈的經過。（《Global News》影片截圖）

事主記下疑犯車牌成破案關鍵

楊婆婆在警方記者招待會上講述事發經過，她當時曾試圖追趕女疑犯，卻被對方狠狠推倒在地。女疑犯得手後迅速逃回車上，與另外2人驅車逃離現場。幸而楊婆婆的丈夫及時趕到並記下車牌號碼，隨即撥打911報警。警方接報後迅速行動，在第12大道夾緬街（Main Street）成功截停涉事車輛，拘捕車內1男2女，並從中搜出大量現金與珠寶。

警方調查確認，該涉案車輛為租借車，是犯罪集團四出作案的常用手法。警方早前已公布其中1名疑犯身份，就是安大略省35歲女子Amalia Stoian，已被控搶劫罪。

加拿大溫哥華頻頻發生以長者為目標的盜竊或搶劫案，警方呼籲市民小心留意。（YouTube@OMNI Television截圖）

警方截獲可疑車輛 當場拘捕4名男女

另外，大溫哥華地區警方亦於今年7月1日，即加拿大國慶日曾展開跨警區追捕，4名疑犯駕駛灰色現代私家車，在溫市東20街後巷向1名老翁實施「偷龍轉鳳」後逃逸。不足1小時後，該車輛在西溫哥華試圖以相同手法盜取另1老婦錢包，幸得途人阻止並記下車牌，溫市警防暴及警犬隊最終在一號公路（Highway 1）出口截獲私家車，當場拘捕2男2女。

疑犯借擁抱調包華婦金頸鏈。（AI生成圖片）

街頭「假擁抱」調包金飾 長者30分鐘後才知失財

今年7月14日下午亦發生另一宗類似案件。現場是東11大道（East 11th Avenue）和維多利亞大道（Victoria Drive）附近，1名婆婆在街頭等待家人時，遇到1名陌生女子主動上前，表示婆婆長得很像自己的母親，隨後以「今天是母親生日」為由，上前擁抱婆婆。警方透露，疑犯趁擁抱之際，暗中取下受害人的金頸鏈，並換上另1條假頸鏈。受害人在大約30分鐘後，才驚覺自己的頸鏈以及掛着的2枚戒指被調包。

犯罪集團以華裔長者為目標，伺機接近盜竊。（《CTV NEWS》影片截圖）

「分心竊案」猖獗 溫哥華警方提出防範建議

截至7月中旬，2026年溫哥華累計發生逾35宗轉移注意力盜竊案，其中被盜物品總價值為24.5萬加元。當地警方表示，這些案件屬於有組織犯罪，犯罪集團中既有加拿大公民也有外國公民，他們經常駕駛租賃車輛在加拿大各地作案，但相信「分心竊案」與「祈福劫案」屬不同犯罪集團所為，應該沒有聯繫。警員羅素（Tim Russell）提醒社區居民保持警惕，並為長者提供以下4條防範「分心竊案」安全指南：

1. 妥善保管貴重物品：外出或在院子裡打理花草時，將珠寶和其他貴重物品藏在衣服下。

2. 保護個人空間：保持身體界限，不要讓陌生人靠近或進入個人空間，即使他們看起來很友善或提出贈送禮物。

3. 引起注意：如果覺得自己被針對或者感到不安全，請發出噪音、大聲喊叫，引起旁觀者的注意。

4. 立即報警：如果您是分散注意力盜竊案的受害者或目擊者，請立即撥打911報警。

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