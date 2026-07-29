加拿大窮人實況！華女嘆無車上班需2至3小時　慘呻：貧窮限制時間

外國地廣人稀，如果沒有私家車代步，恐怕變得「寸步難行」。有居於加拿大多倫多的華人女生在小紅書發文慨嘆，「在加拿大，窮人生活成本更高」，稱窮人難以透過信用卡獲得更高個人信用評分，「在加拿大買車買房子要承擔更高的貸款利率」，一旦付不起整年保險費，只能按月繳費，無法享有「一次性總付（Lump Sum）」的優惠。



樓主更指「連時間都變成一種昂貴的代價」，若在其他地方租樓，但要前往市中心上班，無車人士可能每天要花2至3小時乘搭跨城市通勤火車「GO Train」和「多倫多公車局」（Toronto Transit Commission，簡稱「TTC」）旗下接駁公共交通工具，即是要把更多的人生耗在通勤路上。



身在加拿大，若在其他地方租樓，但要前往市中心上班，無車人士可能每天要花2至3小時。（小紅書圖片）

樓主慨嘆：無法擁有規劃未來10年的從容

樓主形容「好像貧窮改變的不是一個人的消費能力，而是他的時間尺度」，經濟寬裕人士可以未雨綢繆，但如果經濟拮据，「往往只能先解決眼前的問題」、「貧窮讓人不斷計算眼前的錢，卻無法擁有規劃未來10年的從容。」，假如只有50加元（約270港元），不會去思考400加元（約2,200港元）的蠶絲被用8年是否更划算，「只會想着去搞一張化學纖維被先蓋着再說」。

重複購買平價貨 花費更多

樓主認為「便宜成了唯一的選擇，而便宜很多時候只是昂貴的另一種表達」，沒有能力去Costco一次過買大包裝產品，只能去其他超市購買小包裝，價格反而變得更高，平價貨價格「便宜」，但往往只能用極短時間，吸盤掛鉤1個月內就吸不住，售價19.99加元（約110港元）的易潔鑊隔了5至6個月就塗層脫落，不得不重新購買，「它們在貨架上的價格很低，卻偷偷讓你重複購買，重複付款」。

樓主指，窮人沒有能力去Costco一次過買大包裝產品，只能去其他超市購買小包裝，價格反而變得更高。（AI生成圖片）

網民意見兩極：有共鳴VS提出反駁

帖文引來許多網民討論，當中有不同意見，有人認同「人在貧窮時決策成本較更高」、「人窮時，會下意識地為了省錢多花時間，因為大家覺得自己的時間不值錢」、「我能理解」。但亦有網民提出反駁，「不只是加拿大，其實全世界都一樣」、「如果人少，去Costco買大包裝反而更浪費錢，大部分都是丟的」、「你沒事吧？有錢的也坐GO Train 上班呀」。

移加港男苦笑：唔夠有錢，去邊度都有問題啦！

有移民到多倫多的港男向《香港01》苦笑表示，「你唔夠有錢，去邊度都有問題啦」。他認為很多地方都是對中產階層補助不足，「但加拿大有樣好，如果你真係山窮水盡，政府係會畀屋同嘢食」。他更指多倫多市中心一帶長期塞車，許多朋友本身都有私家車，卻會選擇駕車泊在火車站外停車場，然後乘搭火車到市中心上班，避開交通擠塞。

（小紅書）

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置業是許多人的夢想，但付首期買樓後，每月需要供款才是真正難關。1名95後華人女生在小紅書發文，慨嘆自己移民加拿大達12年，過往都是租屋，至29歲時終於和丈夫在亞伯達省（Alberta）愛民頓（Edmonton）「擁有自己的小家」，但她稱「以前總覺得收入還可以，買房以後才發現成年人真的每個月睜眼就是帳單」。



樓主和丈夫在愛民頓「擁有自己的小家」，但她慨嘆「以前總覺得收入還可以，買房以後才發現成年人真的每個月睜眼就是帳單」。（小紅書圖片）

房貸高達2,100加元（約11,700港元）， 寵物開銷達100加元（約560港元），加上其他必要支出，每月支出平均大約6,200加元（約34,500港元）。（小紅書圖片）

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